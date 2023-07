Bryce Harper des Phillies a frappé sur un coude réparé chirurgicalement par lancer, quitte le match

Le cogneur des Phillies Bryce Harper a été frappé au coude droit réparé chirurgicalement par un lancer du partant des Marlins Braxton Garrett lors de la troisième manche contre Miami samedi, le forçant à quitter le match après la fin de la manche.

Le manager de Philadelphie, Rob Thomson, a déclaré après le match que les rayons X sur le coude de Harper étaient négatifs.

Après avoir été touché par le terrain, Harper a attiré l’attention d’un entraîneur de l’équipe pendant quelques minutes, puis s’est dirigé vers le premier. Il a ensuite été expulsé en essayant de voler le troisième.

Harper a été remplacé au frappeur désigné par Bryson Stott lorsque son tour est venu en cinquième. Le double MVP a joué exclusivement à DH depuis son retour le 2 mai de la chirurgie de Tommy John pendant l’intersaison.

Harper, âgé de 30 ans, a également été limité au rôle de DH la saison dernière, car il a retardé l’opération jusqu’après les séries éliminatoires. Les Phillies ont perdu contre les Astros de Houston dans la Série mondiale.

Reportage de l’Associated Press.



