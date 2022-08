Bryce Dallas Howard a payé «beaucoup moins» que Chris Pratt pour les films «Jurassic» – National

L’acteur Bryce Dallas Howard a révélé dans une interview qu’elle avait été payée beaucoup moins que sa co-vedette Chris Pratt pour le Monde jurassique franchise de films, fournissant un autre exemple d’une femme leader d’Hollywood payée moins que son homologue masculin.

La Monde jurassique trilogy est un projet dérivé qui se déroule dans le monde de l’original parc jurassique série, et Howard et Pratt étaient les co-acteurs principaux de la franchise.

En 2018, Variety a rapporté que Howard avait été payé 8 millions de dollars pour le deuxième film de la franchise, Jurassic World : Royaume Déchu, tandis que Pratt a gagné 10 millions de dollars américains. Mais dans une interview avec Insider publiée lundi, Howard a déclaré qu’elle était payée “beaucoup moins” que cela.

“Les rapports étaient si intéressants parce que j’étais payé tellement moins que ce que les rapports disaient, tellement moins”, a déclaré Howard. “Quand j’ai commencé à négocier pour jurassique, c’était en 2014, et c’était un monde différent, et j’étais très désavantagé. Et, malheureusement, vous devez vous inscrire pour trois films, et vos offres sont donc définies.

Howard a dit à Insider qu’elle avait parlé à Pratt de l’écart de rémunération et que l’acteur l’avait aidée à négocier de meilleures conditions pour d’autres opportunités de franchise, comme les jeux vidéo et les attractions de parcs à thème, qui n’avaient pas été gravées dans le marbre dans son contrat initial.

“Ce que je dirai, c’est que Chris et moi en avons discuté, et chaque fois qu’il y avait une opportunité de déplacer l’aiguille sur des choses qui n’avaient pas encore été négociées, comme un jeu ou une balade, il m’a littéralement dit : ‘Vous les gars, ne même pas besoin de faire quoi que ce soit. Je vais faire toute la négociation. Nous allons être payés de la même manière, et vous n’avez pas à y penser, Bryce », a déclaré Howard.

Howard a exprimé sa gratitude pour l’intervention de Pratt en disant: “Et je l’aime tellement pour avoir fait ça. Vraiment, parce que j’ai été payé plus pour ce genre de choses que je ne l’ai jamais été pour le film.

Ce n’est pas la première fois que Howard s’exprime sur l’écart de rémunération à Hollywood entre les hommes et les femmes acteurs.

En 2018, Howard a déclaré dans une interview avec Redbook: “J’aimerais que les gens sachent que c’est ce qu’est la vie des célébrités féminines les plus réussies. Ce que nous recevons est totalement, complètement, astronomiquement différent de ce que les célébrités masculines reçoivent. Et pour les femmes de couleur, c’est cent fois pire.

L’écart de rémunération entre les sexes à Hollywood est devenu de plus en plus médiatisé ces dernières années alors que des femmes de premier plan parlent de leurs expériences d’être moins bien payées que leurs co-stars masculines.

Jessica Chastain a déclaré au Huffington Post en 2015 qu’elle était payée beaucoup moins que ce que les points de vente indiquaient pour son salaire. Le Martien. Alors que Matt Damon aurait gagné environ 25 millions de dollars pour le blockbuster, Chastain a été payé environ 1,75 million de dollars.

Dans un autre exemple, Gillian Anderson a déclaré au Hollywood Reporter qu’on lui avait offert la moitié du salaire de David Duchovny pour la renaissance du Fichiers X.