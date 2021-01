Bryan Sykes, qui a vu le passé antique dans les gènes, décède à 73 ans

Bryan Sykes, un généticien d’Oxford, s’est fait connaître en tant qu’intellectuel public fanfaron en étudiant l’ADN d’un homme des glaces alpin, en reprenant la théorie de l’ethnographe Thor Heyerdahl sur le peuplement de la Polynésie et en analysant des échantillons censés provenir de yetis, almas et sasquatches mais qui, a-t-il montré, provenait en fait d’ours, de cochons et de personnes – un résultat décevant pour les chasseurs de Bigfoot qui n’ont pas empêché l’un d’eux de le nommer cryptozoologiste de l’année en 2013. Et tout a commencé par une visite au Conseil national des hamsters. Chercheur spécialisé dans les maladies osseuses héréditaires qui a été entraîné dans le domaine en plein essor de l’ADN ancien à la fin des années 1980, le Dr Sykes avait l’intuition que l’ADN mitochondrial, qui passe en grande partie intact de la mère à l’enfant, pourrait être utilisé pour retracer les origines profondes de populations humaines. Mais il avait besoin d’un moyen de tester son hypothèse. Il se souvenait avoir appris dans son enfance que les millions de hamsters britanniques descendaient d’une seule femelle capturée dans la nature, en Syrie. En 1990, il a contacté le chef du conseil des hamsters, qui l’a mis en contact avec des milliers de propriétaires. Ils lui ont volontiers envoyé des échantillons des selles de leurs animaux de compagnie, dont une analyse ADN a montré qu’ils partageaient en effet un ancêtre commun. Le professeur Sykes avait raison. Ce qui a suivi a été une vie publique tourbillonnante pour un universitaire qui avait construit sa carrière dans le laboratoire mais qui est rapidement devenu l’un des scientifiques les plus connus de Grande-Bretagne, popularisant la technologie de pointe par des apparitions à la télévision et des livres à succès qui ont permis à des millions de personnes d’accéder à leurs passés lointains.

Son livre «Les Sept Filles d’Eve» (2001) a captivé les lecteurs avec l’idée que presque tous les Européens modernes peuvent retracer leurs racines à l’une des sept femmes qui ont vécu il y a 10 000 à 45 000 ans et qui à son tour descendaient d’une Eve née en Afrique. – une construction quelque peu fantaisiste qu’il a rapidement transformée en le premier service de tests génétiques destiné directement aux consommateurs, Ancêtres d’Oxford. «Il a fait autant que quiconque, sinon plus, pour traduire une analyse scientifique détaillée en des termes qu’un public général pourrait comprendre», a déclaré Henry Louis Gates Jr., professeur d’anglais à Harvard et animateur de l’émission télévisée.Trouver vos racines. » «Il a montré la voie vers une révolution dans l’enseignement de la génétique et de la génétique. Image «Les Sept Filles d’Eve» (2001) ont captivé les lecteurs avec l’idée que presque tous les Européens modernes peuvent retracer leurs racines à l’une des sept femmes qui ont vécu il y a entre 10 000 et 45 000 ans. Le Dr Sykes est décédé le 10 décembre à Édimbourg, a déclaré Ulla Ploughmand, sa partenaire. Elle n’a pas fourni de cause. Le Dr Sykes n’a pas été le premier scientifique à explorer les possibilités d’extraction d’ADN ancien. Mais à une époque, à la fin des années 1980, où le séquençage génétique était encore une technologie infantile nécessitant d’énormes tailles d’échantillons, et où personne ne pouvait imaginer obtenir suffisamment de matériel à partir de restes millénaires, il a lancé un raccourci: alors que chaque cellule animale contient juste une seule copie d’ADN dans son noyau, il contient des centaines, voire des milliers de mitochondries, qui convertissent les aliments en énergie et contiennent leurs propres brins d’ADN, beaucoup plus simples.

De plus, contrairement à l’ADN nucléaire, l’ADN mitochondrial passe pratiquement inchangé de la mère à l’enfant, avec un taux de mutation prévisible qui a donné au Dr Sykes et à d’autres chercheurs un moyen d’établir des liens entre les populations modernes et les anciennes. Après le succès de «The Seven Daughters of Eve», qui lui a permis d’acheter une résidence secondaire à Édimbourg et une Mercedes décapotable bleu poudre avec la plaque d’immatriculation 7DEVE, le Dr Sykes a mis de côté l’essentiel de ses travaux académiques au profit d’une carrière. vulgariser la génétique par le biais de programmes télévisés et de livres d’intérêt général à une époque où des expressions comme «séquençage de l’ADN» n’étaient pas encore des mots courants. Il a démontré un sens presque surnaturel pour distiller une science complexe à travers des récits et des cascades de haut niveau, comme « Fichiers Bigfoot», Une série en trois parties diffusée à la télévision britannique en 2013, dans laquelle il évaluait les réclamations concernant quelque trois douzaines d’échantillons de cheveux et de peau qui lui avaient été envoyés par des cryptozoologues, des personnes à la recherche de créatures légendaires comme le monstre du Loch Ness et l’abominable bonhomme de neige. Si ses résultats étaient définitifs et non en leur faveur, sa conclusion était magnanime. «Plutôt que de persister dans l’opinion qu’ils ont été« rejetés par la science », les défenseurs de la communauté de la cryptozoologie ont plus de travail à faire,» il a écrit dans un article annonçant ses résultats. C’était une déclaration encourageante qui lui a valu des légions de fans parmi une partie du public souvent en désaccord avec l’establishment scientifique. «Bryan a toujours voulu être un gentleman scientifique», a déclaré Sue Foden, sa première épouse, dans une interview. «Il voulait que la science soit amusante et que les gens l’apprécient.» Bryan Clifford Sykes est né le 9 septembre 1947 à Eltham, une banlieue de Londres. Son père, Frank Sykes, était comptable. Sa mère, Irene (Clifford) Sykes, était une femme au foyer. Il a étudié la biochimie à l’Université de Liverpool, a obtenu son doctorat. de l’Université de Bristol et est arrivé à Oxford en 1973 pour poursuivre un doctorat en sciences. Le Dr Sykes a épousé Mme Foden en 1978. Ils ont divorcé en 1984 mais sont restés proches et ont eu un fils, Richard, ensemble en 1991. Un deuxième mariage, avec Janis Wilson, s’est également soldé par un divorce. Avec son fils, il laisse dans le deuil son frère, Nigel Sykes.

La première incursion très médiatisée du Dr Sykes dans la recherche sur l’ADN est survenue presque par accident. En 1990, alors qu’il était en vacances aux Îles Cook, un accident de moto l’a laissé hospitalisé pendant trois semaines. Il a utilisé le temps pour étudier l’histoire génétique des îles et est devenu convaincu que leurs premiers colons venaient d’Asie, et non des Amériques, comme Thor Heyerdahl, l’aventurier et ethnographe norvégien, l’avait célèbre.