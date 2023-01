Bryan Kohberger: Textes entre le tueur présumé de l’université de l’Idaho et la victime découverts

Le suspect du meurtre de l’Idaho, Bryan Kohberger, aurait envoyé un message à l’une des femmes victimes des semaines avant le quadruple meurtre – et aurait envoyé des messages plus directs après l’avoir ignoré.

S’adressant à PEOPLE, une source policière a déclaré que Kohberger, 28 ans, avait contacté l’un des quatre étudiants de l’Université de l’Idaho tués à plusieurs reprises sur Instagram pour tenter d’attirer son attention.

“Il s’est glissé plusieurs fois dans le DM d’une des filles mais elle n’a pas répondu”, a déclaré la source à PEOPLE. “En gros, c’était juste lui qui disait: ‘Hey, comment vas-tu?’ Mais il l’a fait encore et encore.

On ignore pour le moment à quel étudiant Kohberger a envoyé des messages Instagram ou qui est l’enquêteur “familier avec l’affaire” qui a parlé au magazine.

La source n’a pas non plus précisé si la femme qui aurait envoyé un message à Kohberger l’a délibérément ignoré ou si le message qu’il a envoyé est allé dans son dossier “demandé” par des personnes avec lesquelles elle n’était pas amie. Ces messages n’apparaissent pas comme des alertes et sont plus difficiles à voir.

La victime de l’Idaho, Kaylee Goncalves, se serait plainte d’un harceleur à l’approche des meurtres, mais on ne sait pas s’il existe un lien entre cela et son meurtre.

Kohberger, un doctorat. étudiant en criminologie à la Washington State University, a été arrêté à son domicile familial à Allbrightsville, en Pennsylvanie, le 30 décembre.

Il a maintenu son innocence dans les coups de couteau de Kaylee Goncalves, 21 ans, Madison Mogen, 21 ans, Ethan Chapin, 20 ans et Xana Kernodle, 20 ans.

Maintenant, un responsable local de l’application des lois proche de l’affaire affirme que les preuves contre Kohberger continuent de s’accumuler.

Le compte Instagram en question a été consulté par PEOPLE avant qu’il ne soit supprimé.

Kohberger aurait suivi Mogen, Goncalves et Kernodle.

Il n’a pas interagi publiquement avec leurs comptes, sinon, déclare le point de vente.

Dans des messages présumés envoyés depuis Instagram, désormais supprimé, Kohberger semblait espérer attirer l’attention de la victime qu’il visait.

La victime, dont l’identité n’a pas été confirmée, n’a pas répondu aux messages pour des raisons inconnues.

Le responsable qui a parlé avec PEOPLE, cependant, a affirmé que la victime les avait peut-être complètement manqués.

“Elle ne les a peut-être pas vus, car ils sont entrés dans des demandes de messages”, a déclaré la source à propos des messages.

Les DM auraient été envoyés en octobre, quelques semaines seulement avant les meurtres du 13 novembre.

Lorsqu’une personne qu’un utilisateur d’Instagram ne suit pas tente d’envoyer un message, celui-ci est dirigé vers un dossier désigné appelé demandes de message. Ces demandes sont situées à un endroit différent des messages typiques.

DailyMail.com en décembre a rapporté que Goncalves, dans les semaines précédant sa mort, suppliait ses amis de marcher près d’elle à tout moment par peur d’un harceleur.

L’enquêteur a déclaré qu’ils “essayaient toujours de déterminer dans quelle mesure les victimes étaient conscientes de son existence”.

Il est possible que Kohberger ait été contrarié par l’absence de réponse, mais ce n’est qu’une théorie parmi tant d’autres présentées par ceux qui ont suivi l’affaire.

L’enquêteur qui s’est entretenu avec PEOPLE a déclaré qu’il n’y avait “aucune indication” à ce sujet.

“Rien n’indique qu’il était frustré par son manque de réponse”, a déclaré la source.

Même sans indication de frustration, la source a déclaré que Kohberger était “définitivement persistant” dans les messages adressés à l’étudiant de l’Université de l’Idaho.

On ne sait toujours pas si Goncalves était celui à qui Kohberger a envoyé un message ou s’il l’avait traquée à quelque titre que ce soit.

Un motif dans l’affaire n’a pas encore été officiellement partagé par la police de Moscou, dans l’Idaho.

L’une des colocataires survivantes qui se trouvait dans la maison la nuit des meurtres a déclaré à la police qu’elle avait vu “une silhouette vêtue de vêtements noirs et d’un masque” passer devant elle alors qu’ils quittaient la scène du crime, selon l’affidavit de la cause probable.

Une gaine de couteau a été récupérée sur les lieux et testée contre l’ADN du père de Kohberger, qui a lié l’étudiant de l’Université de l’État de Washington au crime.

Les enquêteurs ont également retracé ses pings de téléphone portable jusqu’à une tour voisine dans les semaines qui ont précédé les coups de couteau brutaux.

Cependant, certains experts ont noté que la proximité de l’école de Kohberger avec la maison hors campus où vivaient les victimes expliquait les pings.

“Moscou n’est pas si loin de l’Université de l’État de Washington, il serait donc naturel que certaines de ces tours puissent émettre un ping”, a déclaré David Wilson, professeur de criminologie.

Il n’y a que 13 kilomètres entre le campus de l’Université de l’État de Washington à Pullman, où Kohberger a étudié, et Moscou, dans l’Idaho, où les meurtres ont eu lieu.

“Il y aura une défense”, a déclaré Wilson à propos de la défense.

Kohberger n’a pas plaidé coupable mais a déclaré qu’il était “impatient d’être disculpé”.

Sa prochaine audience est prévue en juin. Il fait également face à un chef d’accusation de cambriolage.