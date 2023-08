Bryan Kohberger dépose une requête pour rejeter les accusations de meurtres dans l’Idaho – quelques jours après que le procès ait été retardé indéfiniment

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Les avocats du suspect des meurtres de l’Idaho, Bryan Kohberger, ont déposé une requête pour rejeter les accusations portées contre lui après que son très attendu quadruple procès pour meurtre ait été retardé sine die.

M. Kohberger a renoncé mercredi à son droit à un procès rapide, moins de deux mois avant le début de la procédure concernant les meurtres d’étudiants de l’Université de l’Idaho.

L’homme de 28 ans est inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’une accusation de cambriolage lié aux meurtres en novembre 2022 de Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Ethan Chapin et Xana Kernodle à leur domicile hors campus de Moscou.

Jeudi, l’équipe de défense de M. Kohberger a déposé une requête visant à rejeter toutes les charges retenues contre lui, « en raison d’un grand jury partial, de preuves irrecevables, de l’absence de preuves suffisantes et de la mauvaise conduite du procureur en retenant des preuves à décharge », selon des documents judiciaires récents.

Cette requête n’est que l’un des nombreux projets de M. Kohberger, y compris un projet visant à abolir la peine de mort, que l’accusation demande.

Bryan Kohberger entre dans la salle d’audience pour une audience, le 18 août, au palais de justice du comté de Latah à Moscou, Idaho. (PA)

Les procureurs ont annoncé plus tôt cette année qu’ils requerraient la peine de mort dans l’affaire du quadruple meurtre. En raison d’un projet de loi signé en mars par le gouverneur républicain de l’État, Brad Little, et entré en vigueur le 1er juillet, M. Kohberger pourrait être fusillé s’il était reconnu coupable des meurtres.

Les condamnés à mort ne doivent être exécutés par peloton d’exécution que si l’injection mortelle n’est pas disponible.

M. Kohberger devait être jugé le 2 octobre, mais cette date a été retardée.

Anne Taylor, la principale défenseure publique, a déclaré mercredi au tribunal que l’un des facteurs importants qui ont déterminé la décision était le manque de temps pour disposer d’un avocat compétent avant le début prévu du 2 octobre.

Avant d’approuver officiellement le report du procès, le juge a confirmé à plusieurs reprises auprès de M. Kohberger, s’assurant qu’il comprenait les droits qu’il perdait et son intention de poursuivre.

M. Kohberger a répondu : « Absolument ».

Ethan Chapin, 20 ans, Madison Mogen, 21 ans, Xana Kernodle, 20 ans, et Kaylee Goncalves, 21 ans, ont été tués en novembre (Instagram)

M. Kohberger, inscrit au doctorat dans le programme de justice pénale de l’Université de l’État de Washington, a été arrêté en décembre en lien avec les meurtres. Il a ensuite été extradé de la résidence de leurs parents en Pennsylvanie vers l’Idaho.

Les forces de l’ordre ont établi le lien entre M. Kohberger et l’affaire lorsque l’ADN récupéré au domicile de ses parents correspondait à l’ADN identifié sur l’étui d’un couteau découvert sur les lieux du crime.

L’étui – pour un couteau militaire ou de style Ka-Bar – a été retrouvé en partie sous le corps de Mogen après qu’elle et Goncalves aient été retrouvés poignardés à plusieurs reprises sur le lit de Mogen au troisième étage de la maison. L’ADN sur le fermoir du bouton de la gaine s’est ensuite avéré correspondre à celui du tueur accusé, âgé de 28 ans.

Sa défense a affirmé plus tôt ce mois-ci qu’il se promenait en solo la nuit des meurtres. Les procureurs l’ont lié aux meurtres, en partie grâce à des images de surveillance montrant sa Hyundai Elantra blanche se rendant sur les lieux du crime et en revenant.

Les avocats de M. Kohberger ont cherché à semer le doute sur la solidité de ces preuves ADN, notamment sur l’utilisation de la généalogie génétique.

La semaine dernière, la défense de M. Kohberger a demandé aux procureurs de partager les résultats de laboratoire de trois échantillons d’ADN masculins non identifiés qui auraient été trouvés sur les lieux du crime. Les procureurs ont soutenu qu’ils avaient tout fourni et qu’ils « ne pouvaient pas fournir quelque chose qui n’existait pas ».

« Il doit y avoir un certain niveau de confiance dans la découverte. Vous êtes tous des avocats assermentés », a déclaré M. Judge.

M. Kohberger, inscrit au doctorat dans le programme de justice pénale de l’Université de l’État de Washington, a été arrêté en décembre en lien avec les meurtres. (police palestinienne)

Peu après l’arrestation de M. Kohberger en janvier, les membres de la famille Goncalves ont exprimé leur soutien à la peine de mort. Les proches en deuil, ainsi que toutes les parties impliquées dans cette affaire très médiatisée, ont depuis été interdits de parler aux médias de la procédure en cours.

Mais mercredi, la famille Goncalves a partagé ses réflexions sur sa page Facebook : « S’il vous plaît, priez pour notre famille aujourd’hui. Nous craignons qu’il renonce à son droit à un procès rapide. S’il le fait, le procès ne débutera pas le 2 octobre et il est très probable qu’il n’aura pas lieu avant des années. Nous voulons terminer ce procès. Le simple fait de penser que cela pourrait prendre des années me tue complètement.

La famille a ensuite remercié la communauté pour son soutien après avoir appris que son procès serait retardé.

«Je tiens à envoyer un IMMENSE merci à TOUS ceux qui nous soutiennent. Nous avons VRAIMENT une ARMÉE D’AMOUR juste à côté de nous. Il n’y a pas de mots pour décrire ce que vous faites pour nous au quotidien. J’aimerais pouvoir rencontrer chacun d’eux ou vous en personne et vous faire un câlin et vous remercier. Les choses vont devenir difficiles, restez avec nous. Nous avons besoin de l’Armée Goncalves D’AMOUR à chaque étape du processus. Nous vous aimons tous! Que Dieu bénisse! »