Bryan Kohberger affirme que les médias « se concentrent sur son entrejambe » alors qu’il demande l’interdiction des caméras du tribunal

Bryan Kohberger, suspect des meurtres dans l’Idaho, cherche à interdire les caméras de son procès très médiatisé après avoir bizarrement affirmé que les médias se concentraient sur son entrejambe.

Le 24 août, le doctorant en justice pénale de 28 ans a déposé une requête demandant au juge John Judge de retirer les caméras de la salle d’audience où il fait face à des accusations pour les meurtres de Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin.

Dans la requête de la défense, son avocate Anne Taylor a fait valoir que les images passées de ses comparutions devant le tribunal s’étaient fortement concentrées sur son entrejambe.

« M. Kohberger a le droit de se défendre contre des accusations criminelles passibles de la peine capitale sans que les caméras ne soient braquées sur sa braguette », a écrit son avocat.

Elle a ajouté que les médias avaient été avertis en juin de ne pas se concentrer uniquement sur M. Kohberger lors des comparutions devant le tribunal – mais qu’ils n’avaient « pas » respecté cette recommandation.

L’audience en personne pour répondre à la demande devait avoir lieu vendredi mais a été annulée la veille.

Au lieu de cela, une conférence de planification a eu lieu via Zoom, le juge du comté de Latah, John Judge, décidant de reporter l’audience au 13 septembre.

Un groupe de médias a repoussé la requête de la défense, demandant au juge d’autoriser le maintien des caméras dans la salle d’audience pour ses futures audiences et le procès.

En réponse, le groupe a fait valoir qu’aucune couverture photographique ou cinématographique ne s’était concentrée sur sa braguette – soulignant qu’une image incluse dans la requête de la défense provenait d’une publication sur les réseaux sociaux et non d’une couverture médiatique.

« Bien que M. Kohberger affirme qu’il a « le droit de se défendre contre des accusations capitales sans que les caméras ne soient focalisées sur sa braguette », cette affirmation dénature le rôle joué par la couverture vidéo de la salle d’audience dans la publication X sur les réseaux sociaux qui apparaît à la page 3 de sa requête. Aucune photographie ni couverture photographique ne s’est concentrée sur la « mouche » de M. Kohberger », indique-t-il.

La requête de M. Kohberger visant à rejeter l’acte d’accusation a également été reportée au 22 septembre.

Le tueur de masse accusé demande au juge de rejeter l’affaire en raison d’un grand jury partial, de preuves inadmissibles, de l’absence de preuves suffisantes et de la mauvaise conduite du procureur en retenant des preuves à décharge.

Son procès devait s’ouvrir le 2 octobre mais a été reporté sine die après que M. Kohberger a brusquement renoncé à son droit à un procès rapide le mois dernier.

Bryan Kohberger entre dans la salle d’audience pour une audience le 18 août au palais de justice du comté de Latah à Moscou, Idaho. (PA)

M. Kohberger risque la peine de mort pour les meurtres brutaux des quatre étudiants de l’Université de l’Idaho.

Aux premières heures du 13 novembre, il est accusé d’avoir pénétré par effraction dans une résidence étudiante hors campus sur King Road, à Moscou, et d’avoir poignardé à mort les quatre étudiants avec un grand couteau de style militaire.

Deux autres colocataires vivaient avec les trois femmes dans la propriété et étaient chez elles au moment du massacre, mais elles ont survécu.

L’un des survivants – Dylan Mortensen – s’est retrouvé face à face avec le tueur masqué, vêtu de noir de la tête aux pieds et aux sourcils broussailleux, alors qu’il quittait la maison à la suite des meurtres, selon l’affidavit criminel.

Pendant plus de six semaines, la ville universitaire de Moscou a été plongée dans la peur alors que le meurtrier accusé restait en liberté sans qu’aucune arrestation ne soit effectuée et qu’aucun suspect ne soit identifié.

Puis, le 30 décembre, les forces de l’ordre ont soudainement fait irruption au domicile familial de M. Kohberger à Albrightsville, en Pennsylvanie, et l’ont arrêté pour les quadruples meurtres.

Il a été lié aux meurtres grâce à son ADN trouvé sur un étui à couteau laissé sur le lit à côté du corps massacré de Mogen.

Le motif reste inconnu et on ne sait toujours pas quel lien l’étudiant en doctorat de la WSU avait avec les étudiants de l’Université de l’Idaho – le cas échéant – avant les meurtres. L’arme du crime – un couteau à lame fixe – n’a jamais été retrouvée.

En tant qu’étudiant en doctorat en justice pénale à la WSU, M. Kohberger vivait à seulement 15 minutes des victimes, de l’autre côté de la frontière entre l’Idaho et Washington, à Pullman.

Il avait quitté la Pennsylvanie et y avait commencé ses études cet été-là, après avoir terminé son premier semestre avant son arrestation.

Avant cela, il a étudié la criminologie à l’Université DeSales – d’abord en tant qu’étudiant de premier cycle, puis a terminé ses études supérieures en juin 2022.

Là-bas, il a étudié auprès de la célèbre psychologue légiste Katherine Ramsland qui a interviewé le tueur en série BTK et a co-écrit le livre. Confession d’un tueur en série : l’histoire inédite de Dennis Rader, le tueur de BTK avec lui.

Il a également mené un projet de recherche « pour comprendre comment les émotions et les traits psychologiques influencent la prise de décision lors de la commission d’un crime ».