Bryan Johnson veut vivre éternellement et il n’est pas le seul milliardaire à tenter de le faire | Monde | Nouvelles

Les animateurs du BBC Breakfast discutent du régime de vieillissement de Bryan Johnson

Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais le dernier mot à la mode dans la Silicon Valley est l’immortalité. Les experts estiment que défier la mort, en trompant la Faucheuse si vous préférez, vaudra la somme faramineuse de 486 milliards de livres sterling d’ici 2025, et de nombreuses start-ups d’intelligence artificielle (IA) s’intéressent à cette question. Mais il ne s’agit pas simplement d’exercice, de régime et d’un peu de botox. Selon le journaliste technologique et psychologue Aleks Krotoski, un groupe croissant de personnes sont prêtes à dépenser des sommes énormes pour vivre éternellement. Grâce à un mode de vie extrême composé de régimes caloriques contrôlés, d’injections, d’exercices intenses et de tests médicaux 24 heures sur 24, ils ont cultivé des corps sans graisse, une peau brillante et des comportements qui les font paraître légèrement irréels. « Quiconque s’intéresse à la longévité ressemble à cela », explique Krotoski, présentateur du nouveau podcast de BBC Radio 4, The Immortals, qui rencontre les personnes qui tentent de défier la mort. « Ce qui est étrange, ce n’est pas seulement leur immobilité, c’est qu’on ne peut pas immédiatement identifier leur âge. » La vie éternelle est une grosse affaire dans la Silicon Valley en Californie, siège d’Apple, Facebook, eBay et Google, entre autres. Cela fait partie d’un mouvement plus large de « prolongateurs de la vie » qui repoussent les limites de la science et de la technologie pour offrir aux gens une décennie supplémentaire sans maladie. Du côté conservateur se trouvent les scientifiques. « Ils cherchent à lutter contre les maladies liées à l’âge, ou au vieillissement en général, et à nous offrir une vie plus saine afin que nous puissions vivre et être heureux – et ensuite nous mourrons », résume Krotoski. Et les chercheurs du monde entier sont optimistes quant à la réalisation de cet objectif. « Il y a une sorte de course à l’espace dans laquelle différents pays tentent d’accélérer la réglementation pour obtenir des financements et l’acceptation de cette recherche », dit-elle. « La course est menée par les États-Unis et l’Arabie Saoudite. Certains pensent que la raison pour laquelle tant d’argent afflue en provenance d’Arabie Saoudite est qu’il s’agit d’une petite famille de personnes extrêmement riches qui veulent rester au pouvoir pour toujours.» Elle rit. « Cela pourrait être une raison, mais on pourrait dire que c’est peut-être la même chose avec les gens de la Silicon Valley qui jouissent de leur statut de sorcier magique. » Et c’est ce groupe de capital-risqueurs californiens, d’entrepreneurs et de soi-disant perturbateurs qui composent les immoralistes. Frustrés par le refus de la communauté scientifique au sens large de chercher une solution miracle, ils se sont tournés vers la technologie en utilisant leurs propres poches pour la financer.

Bryan Johnson bloque la lumière bleue pendant deux heures chaque soir avant de se coucher

« La Silicon Valley a toujours été un endroit où les gens ont des rêves géants et cette attitude volontariste selon laquelle : « Nous allons résoudre un problème » – c’est le prochain problème qu’ils résoudront », explique Krotoski. Ses interviewés incluent Bryan Johnson, 46 ans, sans doute le plus célèbre défenseur de la vie éternelle sur la planète à l’heure actuelle. Le titan de la technologie, qui est pâle et tendu et oscille entre cinq et six pour cent de graisse corporelle, tente d’abaisser son âge biologique à 17 ans pour lui laisser suffisamment de temps jusqu’à ce qu’un élixir de vie soit inventé. Il a confié sa vie à une équipe de 30 médecins et à un algorithme scientifique qui vise à remonter le temps grâce à une série de traitements expérimentaux. Chaque jour, il avale plus de 100 comprimés et suit son régime végétalien à 11 heures du matin. Entre des séances d’exercices vigoureuses et des traitements au laser, il subit d’innombrables tests médicaux et traitements cutanés. Et pendant deux heures avant de se coucher, il porte des lunettes qui bloquent la lumière bleue intense. Cela semble tortueux et terne, mais cela semble fonctionner : l’âge cardiaque de Johnson est de 37 ans, sa peau est celle d’un jeune de 27 ans et il a la capacité pulmonaire d’un jeune de 18 ans. Les résultats de ses données sont publiés en ligne. « Il essaie juste de résoudre un casse-tête et il a décidé que c’est ainsi qu’il allait le faire », explique Krotoski. Elle décrit Johnson comme un « geek super obsédé et hyper concentré » dans l’âme, mais ses idées ont suscité la controverse. Plus récemment, il a annoncé qu’il avait commencé une thérapie de choc sur sa virilité, tandis que plus tôt cette année, il a été révélé qu’il avait injecté le plasma sanguin de son fils de 17 ans dans son corps. Ce dernier traitement est, au moins, ancré dans la science : des essais médicaux révolutionnaires menés en 2005 par des professeurs de l’Université de Californie à Berkeley ont révélé comment les tissus de souris plus jeunes pouvaient être rajeunis après avoir reçu le sang de leurs homologues plus jeunes. Cependant, Johnson a depuis abandonné les transfusions sanguines, après des accusations de vampirisme, déclarant sur les réseaux sociaux qu’il n’en avait tiré « aucun bénéfice ». « Il se sert de cobaye humain… le plasma ne change rien », explique Krotoski. « Si quelque chose ne va pas dans la bonne direction, il s’en débarrasse. Il constitue une référence scientifique pour lui-même. Un autre médecin, Jesse Karmazin, est devenu la première personne à injecter du sang provenant de jeunes corps à des patients plus âgés en 2016. Il a créé une clinique de transfusion sanguine, appelée Ambrosia, et a facturé aux patients 6 200 £ pour recevoir 2,5 litres de plasma de 16 à 25 ans. -des vieux injectés dans leurs veines. Trois ans plus tard, il a été contraint de fermer son entreprise après que la Food and Drug Administration des États-Unis a émis un avertissement affirmant que les traitements au plasma sanguin n’avaient « aucun bénéfice clinique prouvé » et pouvaient comporter des « risques » de blessure ou de maladie. Le problème, comme le dit Krotoski dans son podcast, est qu’une fois le génie sorti de la bouteille, il est impossible de contrôler où il sera emmené ensuite. C’est pourquoi, explique-t-elle, une plus grande réglementation est désespérément nécessaire. « Des études aveugles à grande échelle sont vraiment importantes pour savoir si [treatments like young blood plasma infusions] travailler ou pas plutôt que d’essayer d’imiter une personne qui fait une chose extrême et qui l’admet elle-même », dit-elle. Elle avait initialement prévu d’écrire sa série uniquement autour de Karmazin, financé par la Silicon Valley, jusqu’à ce que ses enquêtes révèlent que le camp d’extrémistes défiant l’âge existait en nombre bien plus grand qu’elle ne l’avait imaginé. De combien parle-t-on ? «Des milliers», répond-elle. Parmi eux se trouvent les partisans du transhumanisme. Le mouvement philosophique cherche à faire évoluer la race humaine en fusionnant notre corps avec la technologie pour augmenter nos capacités et surmonter nos limites biologiques.

Le journaliste technique Aleks Krotoski a interviewé Bryan Johnson et d’autres milliardaires

Pensez à la cryogénie, aux puces informatiques implantées dans les cerveaux et, chose terrifiante, à un monde où l’homme fusionnera un jour avec la machine – l’argent est déjà investi dans ce qu’on appelle le « posthumanisme ». « Ces personnes pensent que la technologie va nous sauver », déclare Krotoski. « Ils pensent que nous vivrons éternellement comme des versions numériques de nous-mêmes sur Mars, dans des fermes de serveurs informatiques. » Cela ressemble à la scène dystopique du film Matrix où le héros de Keanu Reeves, Neo, découvre que des machines intelligentes gouvernent le monde et élèvent des humains réduits en esclavage dans des groupes. En fait, Krotoksi pense que le transhumanisme rejoint le fondamentalisme religieux, voire simplement Hollywood. « Beaucoup de gens qui sont tombés dans cet état d’esprit moraliste ont quitté une religion traditionnelle et ont trouvé, dans le transhumanisme, une religion laïque », explique-t-elle. « Certains des immortalistes que j’ai vu parler lors de conférences sont messianiques. Ils disent : « Je vous apporterai l’immortalité, nous aurons l’immortalité. » Je me souviens de la première fois que j’ai entendu ça et j’ai pensé, mon Dieu, ça ressemble à une église. Cela ressemble à une croyance fondamentaliste. Suivez ce que je fais et je vous emmènerai à la terre promise. Est-il également vrai que trop de gens craignent de vieillir et, à terme, de mourir ? Krotoski le croit, mais elle relie également cette motivation à un éloignement de la religion traditionnelle en Occident. « Les gens font confiance à la science et à la technologie pour remplacer un dieu dans le ciel », dit-elle. « La conviction que la science et la technologie rationnelles nous amèneront au niveau supérieur de l’humanité. C’est à la fois la peur de la mort et le besoin de croire. L’extension de la vie n’a pas été poursuivie avec vigueur dans les pays hindous, où les idées de réincarnation prolifèrent, ni dans la religion où le nirvana est l’objectif, ce qui suggère que la culture peut façonner la conversation. Quant à l’immortalité, Krotoski reste sceptique à 99 pour cent quant à sa réalisation. Elle attribue son 1% d’incertitude au rythme accéléré de la technologie qui pourrait un jour dépasser les possibilités actuelles. Même dans ce scénario, notre corps ne sera pas le porteur de notre cerveau. « Notre peau va se transformer en bouillie, nous ne sommes pas physiquement construits pour durer », explique Krotoski. « Nous avons une date limite de vente, je suis désolé de le dire. »

Bryan Johnson prend tous ses repas avant 11h