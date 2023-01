Bryan Johnson: Je suis un magnat de la technologie d’âge moyen qui dépense 2 millions de dollars par an pour pirater mon corps – maintenant j’ai de nouveau 18 ans

Un magnat de la technologie D’ÂGE MOYEN dépense environ 2 millions de dollars par an pour pirater son corps afin de retrouver sa jeunesse.

Bryan Johnson, 45 ans, suit une routine quotidienne stricte qui, selon lui, lui donne le cœur d’un homme de 37 ans, la peau d’un homme de 28 ans et la capacité pulmonaire d’un homme de 18 ans.

Bryan Johnson, 45 ans, photographié en 2021, vise à inverser les effets du vieillissement Crédit : Getty

Johnson dispose d’une équipe de plus de 30 médecins et experts en santé régénérative Crédit : YouTube

Il se réveille à 5h du matin et prend 24 suppléments Crédit : YouTube

Le développeur de logiciels a gagné des millions dans la trentaine lorsqu’il a vendu sa société de traitement des paiements à eBay pour 800 millions de dollars en espèces.

Il a maintenant une équipe de plus de 30 médecins et experts en santé régénérative qui gèrent sa routine intense dans le but de redémarrer son corps.

Johnson, du sud de la Californie, a déclaré à Bloomberg News : “Ce que je fais peut sembler extrême, mais j’essaie de prouver que l’automutilation et la décomposition ne sont pas inévitables.”

L’entrepreneur en biotechnologie vise à ce que ses 78 organes principaux fonctionnent comme s’il était à la fin de son adolescence.

Le régime strict, connu sous le nom de Project Blueprint, l’oblige à suivre un régime végétalien strict de 1 977 calories par jour avec un mélange d’aliments mous et solides.

Il se réveille à 5h du matin, prend 24 suppléments, fait de l’exercice pendant une heure et boit un jus vert avec de la créatine et des peptides de collagène.

Les suppléments comprennent de la metformine, du curcuma, du zinc et, pour la santé du cerveau, une petite dose de lithium.

Johnson se brosse également les dents et passe la soie dentaire tout en rinçant avec de l’huile d’arbre à thé et un gel antioxydant.

Avant d’aller se coucher, il porte des lunettes qui bloquent la lumière bleue pendant deux heures.

Et pendant qu’il dort, Johnson est branché à une machine qui compte le nombre d’érections qu’il a pendant la nuit pour voir si cela ressemble à un adolescent.

Il subit également des échographies mensuelles, des IRM, des coloscopies et des tests sanguins pour surveiller de près sa santé, et prend des mesures quotidiennes de son poids, de son corps et de sa glycémie.

Oliver Zolman, un médecin à la tête de l’équipe embauchée par Johnson, a déclaré qu’ils visaient à prouver qu’un être humain peut réduire l’âge médical de ses organes de 25%.

L’homme de 29 ans – surnommé le “médecin du rajeunissement” – a déclaré: “Il n’y a personne dans le monde qui ait 45 ans chronologiquement mais 35 ans dans chaque organe.

“Si nous pouvons éventuellement prouver cliniquement et statistiquement que Bryan a apporté ce changement, alors ce sera une taille d’effet si importante qu’elle devra être causale de l’intervention et au-delà de ce qui est génétiquement possible.”

Johnson a récemment lancé un site Web appelé Rejuvenation Olympics.

Il affiche un “classement épigénétique” – classant les 1 750 personnes dans le monde qui luttent contre le processus de vieillissement.

Au moins une douzaine d’hommes parmi les plus riches du monde ont engagé des millions dans des façons bizarres de vivre éternellement.

Le magnat d’Amazon Jeff Bezos qui a injecté de l’argent dans Unity, une entreprise californienne qui espère arrêter le processus de vieillissement.

Une autre entreprise technologique, appelée Atlos Labs, qui se concentre sur la recherche anti-âge et la reprogrammation biologique, serait “soutenue” par Bezos.

Le fondateur de PayPal, Peter Thiel, a également investi de l’argent dans Unity après avoir parlé de trouver un remède contre le vieillissement pendant des années.

“La plupart des maladies sont liées au vieillissement”, a déclaré Thiel au Web Summit en 2016.

“Vous avez une chance sur mille d’avoir un cancer l’année prochaine à 30 ans, vous avez une chance sur dix d’avoir un cancer l’année prochaine à 80 ans.

“Nous voulons donc absolument trouver un remède contre le cancer, peut-être que si nous trouvons un remède contre le vieillissement, nous guérirons le cancer en cours de route.”