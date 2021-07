Bryan Habana sur sa fierté de Springbok, les Lions britanniques et irlandais hors concours, à quoi s’attendre des Sharks et plus encore | Nouvelles du rugby à XV

Sky Sports Rugby discute avec Bryan Habana pour sa première chronique de la série 2021 British and Irish Lions en Afrique du Sud…

La légende sud-africaine et vainqueur de la Coupe du monde de rugby, Bryan Habana, discute des Springboks et des Lions britanniques et irlandais jusqu’à présent, des joueurs exceptionnels, à quoi s’attendre des Sharks et de ses trois arrières Lions…

L’évaluation de La Havane des Springboks après leur victoire 40-9 sur la Géorgie…

« Ouais génial de les revoir, 609 jours depuis cette finale de Coupe du monde.

« Je pense que tout le monde était trop impatient et optimiste quant à ce qu’il allait obtenir, mais quand une équipe n’a pas joué ensemble depuis 20 mois, il y aurait des toiles d’araignée.

« Au départ, tout le monde semblait plutôt déçu par la performance de Springbok, mais ensuite c’est différent quand vous avez été joueur, vous voyez les choses un peu différemment.

« En regardant la progression du match, peut-être que le score a flatté les Springboks, mais pour quand même battre la Géorgie 40-9, je suis retourné à la Coupe des Nations d’automne et l’Angleterre les a battus 40-0, l’Irlande était 23-10 et le Pays de Galles 18 -0, et cela met les choses en perspective avec le contexte.

2:08 Siya Kolisi dit que l’équipe veut apporter de la joie aux fans pendant une « période difficile » pour le pays, après avoir mené les Springboks à une victoire de 40-9 sur la Géorgie Siya Kolisi dit que l’équipe veut apporter de la joie aux fans pendant une « période difficile » pour le pays, après avoir mené les Springboks à une victoire de 40-9 sur la Géorgie

« Donc, là où j’étais peut-être prudemment peu enthousiasmé par les perspectives des Boks, je regarde maintenant et je vois des gars comme Pieter-Steph du Toit jouer incroyablement bien et Handre Pollard en pleine forme physique et tirer des pénalités incroyables.

« C’était bien de voir les Boks là-bas, n’ayant pas été en mesure de consolider le fait qu’ils sont champions de la Coupe du monde après ne pas avoir joué au rugby pendant si longtemps.

« Je me sens pour les joueurs, car oui Cheslin Kolbe est allé en Europe et a bien fait, les garçons de Sale Sharks ont bien fait, mais ils n’ont pas été en mesure de bien déclencher cette victoire de la Coupe du monde en termes d’être en Afrique du Sud , jouer devant des foules et maintenant une opportunité unique dans une carrière (sauf si vous êtes Morne Steyn et Frans Steyn) sera sans foule.

« Assis là vendredi, j’étais incroyablement fier d’être sud-africain. De voir que c’était les champions de la Coupe du monde.

L’entraîneur-chef de l’Afrique du Sud Jacques Nienaber et le skipper Siya Kolisi avant la victoire de la semaine dernière contre la Géorgie

« Écouter Sarra Elgan Easter en interviewant Siya Kolisi et à quel point il est toujours inspirant, et comment cela ne s’est pas estompé.

« Donc, incroyablement fier. Oui, il y avait beaucoup de rouille, un nouvel entraîneur qui a repris les rênes et quelques débutants qui ont levé la main. C’était bon de les revoir. »

Habana sur la performance, la forme et le retour de Pieter-Steph du Toit après sa grave blessure au quad…

« Ce n’est pas seulement cette semaine [where he has performed well following injury]. En fait, j’ai regardé son premier match il y a environ quatre semaines, et il y a aussi été l’homme du match !

« Et je me dis : ‘Comment un gars qui a failli perdre sa jambe il y a 12 mois peut-il ne pas avoir l’air d’être sorti d’un terrain de rugby ?’

« J’ai joué avec Pieter-Steph quand il n’était qu’un jeune. Nous sommes allés à la Coupe du monde en 2015 quand il avait 23 ans, et juste pour voir comment il s’est développé à la fois en tant que joueur et en tant que personne : il est maintenant nommé joueur SA du année trois fois, ce qui montre bien sa qualité.

Pieter-Steph du Toit s’est remarquablement remis de sa grave blessure au genou pour performer brillamment

« Mais c’était exceptionnel de voir la manière dont il a apporté exactement ce qu’il s’apprêtait à faire sur le terrain contre une équipe géorgienne assez physique tout au long des 80 minutes. Il battait les défenseurs, brisait les tacles, s’attaquait avec une domination absolue, donc c’était brillant.

« Il a donné le ton et a été nommé à juste titre homme du match. »

Habana sur ses vedettes des Lions britanniques et irlandais contre les Lions Sigma : Hamish Watson, Josh Adams, Stuart Hogg…

« L’homme du match à Hamish Watson était incroyable.

« Je pense qu’il était dégoûté de rater le match contre le Japon à Murrayfield à cause d’une commotion cérébrale, mais il a encore une fois montré pourquoi il avait été nommé joueur de l’année des Six Nations.

« Il est efficace à la fois en attaque et en défense, ses essais, il a montré sa puissance dans sa stature.

Le flanker d’openside Hamish Watson a été nommé homme du match lors de la victoire des Lions contre les Sigma Lions

« Tout le monde a beaucoup de choses à dire sur sa taille relativement petite par rapport aux autres flankers openside, mais il était phénoménal.

« Josh Adams a marqué quatre essais. Les gens disent qu’il était au bout de beaucoup d’entre eux, mais marquer quatre essais sur le circuit international est exceptionnel.

L’ailier Josh Adams a marqué quatre essais lors de la victoire 56-14 contre les Sigma Lions à Johannesburg

« Pour moi, le leadership de Stuart Hogg était vraiment bon. Sa prise de décision dans une perspective de contre-attaque en termes de quand donner un coup de pied et quand courir, la manière dont il a pourchassé le flanker des Sigma Lions Sibusiso Sangweni vient de montrer son expérience, sa ténacité et des capacités de leadership parce qu’il aurait pu facilement abandonner.

« Pour moi, c’était un moment du match qui a posé un jalon en termes de combien d’affaires les Lions signifient réellement.

Stuart Hogg a été capitaine des Lions samedi et a vraiment impressionné par son leadership et sa solidité

« J’ai été vraiment déçu par la performance des Sigma Lions, car je pensais vraiment qu’ils constitueraient une menace plus importante.

« Mais, lorsque l’opposition est mauvaise, vous les traitez de manière appropriée et les Lions britanniques et irlandais l’ont bien fait. »

4:52 Faits saillants du match d’ouverture de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud alors qu’ils affrontaient les Lions Sigma à Ellis Park Faits saillants du match d’ouverture de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud alors qu’ils affrontaient les Lions Sigma à Ellis Park

Habana sur les performances de Hamish Watson après la couverture négative autour de lui…

« Je ne pense pas qu’il utilise les critiques négatives qui lui sont parvenues comme carburant de quelque manière que ce soit.

« D’après ce que j’ai entendu et vu de lui, il est extrêmement professionnel. Sa résilience et son combat sont incroyables, et c’est un joueur phénoménal.

« Je pense qu’il fait exceptionnellement bien les bases, il fait ce qu’on a besoin de lui, mais il s’implique également dans le jeu, et je pense que c’est ce qui le passionne : être dans ces collisions physiques.

« C’est un joueur brillant qui a été nommé à juste titre dans cette équipe des Lions. Lorsque vous surpassez une personne qui marque quatre essais dans un match, vous êtes là pour une raison.

« Il n’a pas été radié par les médias sud-africains. Parce que nous ne voyons pas beaucoup de Six Nations et de PRO14, beaucoup de Sud-Africains ne l’ont peut-être pas vu, mais après le match de la semaine dernière, ils sauront exactement qui Hamish Watson l’est. »

Habana sur ce à quoi s’attendre des Cell C Sharks…

« J’espère bien mieux que ce que nous avons vu des Lions Sigma pour être brutalement honnête.

« Les Sharks sont une équipe, avec les Bulls, qui ont probablement été la force dominante du rugby sud-africain au cours des deux dernières années.

« Ils n’ont pas eu de chance lorsque le Super Rugby a été éliminé l’année dernière, car ils menaient très bien le classement et jouaient un rugby attrayant, rapide, fluide et offensif.

« Ils seront évidemment sans leurs Springboks à cause de cette série des Lions et de la bulle, etc. Ils ont donc perdu des ressources, mais même en dehors de cela, ils ont un certain nombre de joueurs qui ont une expérience internationale.

« Curwin Bosch, en particulier à 10 ans, a vraiment bien joué et a eu beaucoup plus d’opportunités en tant que demi d’ouverture après avoir flotté entre cela et l’arrière au cours des deux dernières années.

« Il y a aussi des jeunes passionnants.

« Ce sera un match de type running rugby. Physiquement, je pense qu’ils seront en mesure d’égaler un peu plus les Lions que ce que les Lions Sigma ont fait la semaine dernière.

« J’espère que ce sera un test plus difficile pour les Lions britanniques et irlandais alors que ce premier match test du 24 juillet se rapproche. »

Habana sur la profondeur des Lions britanniques et irlandais à l’arrière-trois, et les trois arrières qu’il sélectionnerait pour la série Test…

« Évidemment, il y a des bolters et l’équipe de tout le monde ne sera pas la même, mais penser que Jonny May ne fait pas partie de cette équipe Lions et que vous en êtes encore à un point où vous ne savez pas qui va commencer.

« Josh Adams a cinq essais, Louis Rees-Zammit a marqué un essai à ses débuts, Anthony Watson peut jouer à l’arrière et sur l’aile, Liam Williams était une star de 2017.

Habana a soutenu Anthony Watson pour commencer aux côtés de Hogg et Adams dans le Lions Test back-trois

« À mon avis, je pense que Stuart Hogg sera définitivement l’arrière latéral. Je pense qu’il a vraiment brillé pour Exeter. C’était étonnant pour nous tous qu’il n’ait pas commencé la finale de Premiership pour Exeter.

« Il est vraiment passé au premier plan en termes de prise de décision.

« Adams, je ne veux pas dire qu’il a déjà consolidé sa place, mais je pense qu’il est en bonne position car il a joué à droite contre le Japon et à gauche la semaine dernière, montrant sa polyvalence.

« Vous cherchez donc probablement une place restante entre Liam Williams, Watson, Rees-Zammit et Duhan van der Merwe.

Regardez chaque match de la tournée Lions en direct, uniquement sur Sky Sports Obtenez Sky Sports aujourd’hui à partir de seulement 18 £ supplémentaires par mois

« Je pense que Van der Merwe pourrait constituer une menace massive pour son pays de naissance, et nous l’avons vu contre le Japon.

« J’irais avec Anthony Watson. Son expérience – il a joué plus de 50 fois pour l’Angleterre – il était incroyable dans la série 2017, et je pense qu’il serait complémentaire de Hogg et Adams.

« Ce serait un back-trois qui est très polyvalent, rapide et bon sous le ballon haut – qui est un domaine que Warren Gatland examinera avec le jeu de coups de pied des Springboks.

« Stuart Hogg, Anthony Watson et Josh Adams pour moi. »