Bryan Habana sur l’actualité de l’équipe A d’Afrique du Sud, évaluant les performances des Lions britanniques et irlandais, Marcus Smith, les combinaisons et plus | Nouvelles du rugby à XV

Sky Sports Rugby s’entretient avec Bryan Habana pour sa deuxième chronique de la série 2021 des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud…

La légende des Springboks, Bryan Habana, rédige sa deuxième chronique au cours de cette tournée des Lions britanniques et irlandais, en regardant l’équipe ‘A’ d’Afrique du Sud, les récentes victoires des Lions contre les Sharks, l’appel de Marcus Smith, les joueurs exceptionnels et plus encore…

Habana dans l’« incroyable » équipe A d’Afrique du Sud a annoncé qu’elle affrontera les Lions…

« C’est déroutant de ce que l’on entend exactement par « A » en Afrique du Sud pour le moment !

« C’est une équipe incroyablement forte qui a été mise en avant, et en regardant l’équipe des Lions, vous pouvez commencer à voir émerger un peu une colonne vertébrale d’équipe de test.

« Pour l’Afrique du Sud ‘A’, il y a Steven Kitshoff, Trevor Nyakane, Etzebeth et Mostert – qui, je pense, seront les verrous de départ pour la série Test.

« Jasper Wiese a incroyablement bien joué en Premiership. Pieter-Steph du Toit a été phénoménal contre la Géorgie.

L’Afrique du Sud ‘A’ a nommé une équipe avec 18 vainqueurs de la Coupe du monde de rugby pour affronter les Lions, avec des joueurs comme Pieter-Steph du Toit

« Et puis à Faf de Klerk, Damian de Allende, Lukhanyo Am, Cheslin Kolbe et Willie le Roux, il y a un gros contingent de joueurs Test pour commencer contre les Lions 10 jours plus tard.

« Tout cela signifie que nous allons assister à un match assez épicé mercredi soir. Ce qui est excellent pour la tournée, compte tenu de toutes les perturbations et de la confusion au cours des 10 derniers jours.

« Avoir maintenant un match où il semble que ça va être assez compétitif est incroyablement excitant. »

Habana évalue les deux victoires confortables des Lions sur les Sharks…

« Je pense qu’il est important du seul point de vue du Royaume-Uni et de l’Irlande de donner un peu de contexte au paysage actuel du rugby en Afrique du Sud en ce moment.

« Vous avez une quarantaine de joueurs dans le camp de Springbok, dont nous savons que la semaine dernière il y a eu pas mal de cas de Covid, ce qui a gâché leurs propres préparatifs. Mais il y a aussi une Currie Cup en cours en ce moment.

« Étant donné que les équipes se sont affrontées et que les Bulls n’ont pas pu être disponibles pour ce match, cela facilite grandement la compréhension de la situation.

5:18 Faits saillants des Cell C Sharks contre les British & Irish Lions lors du troisième match de la tournée en Afrique du Sud Faits saillants des Cell C Sharks contre les British & Irish Lions lors du troisième match de la tournée en Afrique du Sud

« Si vous éliminez vos 45 meilleurs joueurs d’Afrique du Sud et d’outre-mer, et que vous avez la Currie Cup en cours, cela signifie que les ressources sont juste épuisées.

« Donc, certes, les Sharks n’étaient pas l’opposition la plus coriace pour les Lions.

« Les 45 premières minutes en particulier du deuxième match de samedi contre les Sharks auraient vraiment mis à l’épreuve les joueurs des Lions, plus mentalement qu’autre chose compte tenu de ce qui s’est passé, et je pense que nous l’avons potentiellement vu.

« Et si ce carton rouge des Sharks n’avait pas eu lieu – et ce n’est que des si et des mais, et nous pouvons tous être à Nostradamus » – vous pensiez qu’il y aurait eu beaucoup de questions posées, bien que Warren Gatland ait probablement pris beaucoup de points positifs à la fin d’une éventuelle déroute.

5:03 Faits saillants de la victoire des Lions britanniques et irlandais contre les Sharks à Ellis Park Faits saillants de la victoire des Lions britanniques et irlandais contre les Sharks à Ellis Park

« Oui, ce n’est pas l’opposition la plus forte, mais comprenant le contexte qui l’entoure et le fait qu’ils ne sont pas confrontés aux côtés les plus forts qu’ils pourraient, les Lions ont géré cela de manière appropriée. »

La Havane sur laquelle les dos se sont démarqués pour les Lions en tournée alors que la série Test se rapproche…

« Un grand nom pour moi, et nous l’avons probablement tous vu comme un bolter à l’origine, est Duhan van der Merwe.

« Gatland a une situation incroyablement difficile, mais agréable à venir en ce qui concerne les personnes qu’il sélectionne pour ses trois arrières.

« Il semble que Josh Adams en ait fait assez pour consolider sa place, que ce soit à gauche ou à droite, et j’ai en quelque sorte l’impression qu’Anthony Watson passer à l’arrière cette semaine n’est que Gatland qui cherche un peu de polyvalence.

« Au départ, j’avais Stuart Hogg, Watson et Adams dans mes trois derniers, mais je pense que Van der Merwe ne se contente pas de frapper à la porte, mais il le frappe en ce moment avec ses performances.

L’ailier des Lions Duhan van der Merwe a vraiment impressionné Habana jusqu’à présent

« Il a fait de sa réputation le monde du bien. Venir sur le sol de sa naissance et déployer des efforts fantastiques.

« Dan Biggar pour moi à 10 ans n’était probablement pas aussi impressionnant samedi, mais je pense qu’il en a assez montré. Et puis Owen Farrell a du crédit à la banque.

« Le match de mercredi va être excitant parce que Bundee Aki est quelqu’un que Gatland recherche pour aller de l’avant. Et si vous revenez à 2013 et 2017 avec des gens comme Jamie Roberts et Ben Te’o, Gatland aime que direct 12 canaux.

« Les trois derniers sont la partie sur laquelle je me penche, et les ressources à la disposition de Gatland sont très impressionnantes. »

Habana sur la blessure de Robbie Henshaw et ses chances de test minceur…

« C’est triste que nous n’ayons pas vu Robbie Henshaw en Afrique du Sud jusqu’à présent. Je ne sais pas trop ce que cela signifie pour lui.

« Il manque définitivement de temps. On ne connaît malheureusement pas toute l’étendue de sa blessure, mais nous l’avons vu cacher BIL le Lion à Louis Rees-Zammit.

« Mais on a l’impression qu’il court un peu contre la montre en ce moment.

Robbie Henshaw, qui a joué et marqué pour les Lions contre le Japon le mois dernier, n’a pas encore joué en Afrique du Sud en raison d’une blessure aux ischio-jambiers

« Chris Harris, en toute honnêteté, a fait un travail phénoménal, et Elliot Daly, qui n’a disputé que deux Tests au centre, n’a l’air en aucune façon mal à l’aise là-bas.

« Je pense que 13 est probablement une décision plus compliquée que Gatland devra prendre. Je pense vraiment que Henshaw se lance dans cette tournée était la vedette et probablement un test shoo-in, alors que maintenant c’est assez tactile.

« S’il n’obtient pas une chance contre les Stormers samedi, vous sentez que malheureusement il va avoir du mal à intégrer une équipe de test. »

Habana sur la convocation surprise de Marcus Smith pour les Lions…

« Je pense que c’est génial et couronne une période phénoménale de 18 mois pour Marcus Smith.

« Je sais qu’Eddie Jones le note vraiment très bien, et il a une mentalité incroyable de posséder la 10 position.

« Pour un jeune qui dirige les Mike Browns et Joe Marlers du monde, cela montre vraiment qu’il est sérieux.

L’Anglais Marcus Smith a été un appel surprise des Lions ce week-end

« Les gens parlent de Ford ou de Sexton, qui ont été potentiellement négligés, mais si vous regardez la situation actuelle, même si Smith vient de connaître une excellente saison, il pourrait ne pas s’habituer.

« Mais quelle opportunité d’apprendre de Dan Biggar, Finn Russell et Owen Farrell.

« Sa sélection est juste, sa performance pour l’Angleterre au cours des deux derniers week-ends a été déterminante, et elle fait suite à une saison de Premiership très impressionnante avec les Harlequins. »

La Havane sur laquelle les attaquants se sont démarqués pour les Lions en tournée…

« Il y en a eu quelques-uns. Hamish Watson a été incroyable.

« Je l’ai vu beaucoup dans les Six Nations et PRO14, mais le voir en direct et littéralement voir sa domination, a été superbe.

« Pour sa taille, Watson me rappelle beaucoup Heinrich Brussow, qui dans la série que nous avions en 2009 était un gars à la périphérie et est venu pour avoir un impact incroyable.

Hamish Watson a été l’attaquant vedette de Habana en tournée

« Tadhg Beirne a de nouveau été assez influent le week-end dernier, et en termes de leadership et d’habileté au ballon, il a été remarquable.

« Tom Curry et Josh Navidi ont également fait preuve de qualité, et vous ne savez tout simplement pas, encore une fois, avec qui Gatland va aller au dernier rang.

« Est-ce que ça va être des chevaux pour les cours contre un pack Springbok qui sera extrêmement physique à l’avant ?

Tadhg Beirne est un autre qui a vraiment bien joué pour les Lions

« C’est une grande énigme pour Gatland d’être avec ses attaquants lâches, alors que vous avez également Taulupe Faletau, Sam Simmonds et Jack Conan.

« Ils jouent très bien au rugby, et vous pouvez presque voir que Watson est aimé dans l’équipe des Lions, et mérite encore plus son prix de Joueur de l’année des Six Nations. »

Habana sur le développement des combinaisons Lions à travers l’équipe…

« Avec ce groupe Lions, il ne reste que deux matches avant un match test. Vous commencez donc à penser que Gatland cherche comment faire avancer les choses.

« Quand vous le regardez, Conor Murray et Biggar au demi-arrière et Maro Itoje et Iain Henderson en tant que paire de serrures sont des combinaisons avec lesquelles je pense qu’il ira pour le premier test.

Habana pense que Dan Biggar et Conor Murray sont le demi-arrière que Gatland ira probablement avec Test

« Si l’on regarde Aki et Chris Harris, c’est potentiellement une combinaison à ce stade avec laquelle Gatland est susceptible d’aller.

« Donc dans l’équipe nommée pour mercredi les 9 (Murray), 10 (Biggar), 11 (Adams), 12 (Aki), 13 (Harris) et même 14 (Watson, qui commence à 15) sont peut-être qui commenceront le premier test.

« Dans les attaquants, la deuxième rangée d’Itoje et Henderson me regarde, la paire de test match. Il donne à la première rangée une bonne idée de ce qu’ils peuvent faire, et il teste quelques combinaisons dans les attaquants lâches.

« Mais à 100%, l’équipe nommée commence à ressembler à la colonne vertébrale d’une équipe de test. »

La prédiction de La Havane pour le ‘A’ sud-africain contre les Lions mercredi…

« Je pense que les joueurs des Springboks vont entrer dans cette situation très rouillée, malheureusement.

« Étant donné que nous ne savons pas vraiment ce qu’ils ont fait au cours des 10 derniers jours.

« Ils se sont tous auto-isolés. Cela signifie-t-il qu’ils avaient peut-être des vélos Watt dans leur chambre? Il n’y a certainement pas eu de risque de collision, ils ont donc un jour et demi pour se préparer à un engagement physiquement difficile .

« Nous verrons certainement des feux d’artifice. Je pense que ce sera vraiment un véritable test pour les deux équipes en termes de physique.

« Nous pourrions voir beaucoup moins de rugby à pied et plus de rugby basé sur les collisions.

« Avec Morne Steyn à 10 pour l’Afrique du Sud et Dan Biggar à 10 pour les Lions, je pense que nous assisterons à un match structurel.

« Cela ressemble à un match test.

« Les Lions testent des combinaisons, mais ils vont vouloir sortir et montrer à quel point ils sont potentiellement en avance physiquement.

« Et les Boks vont devoir dépoussiérer les toiles d’araignées qui leur restent et montrer qu’ils seront prêts pour la série Test. »