Bryan Ghiloni capture des souvenirs impérissables grâce à la photo

NEWARK – Il a trouvé son chemin de manière inattendue – à New York.

“Quand j’étais enfant, je passais beaucoup de temps à créer”, a déclaré Bryan Ghiloni. « D’aussi loin que je me souvienne, je savais que je voulais être un artiste d’une manière ou d’une autre. J’ai clairement montré des tendances vers la créativité et les arts, en remportant mon premier concours de coloriage en première année. En grandissant, mes visions des futurs métiers créatifs ont varié, mais j’ai toujours su que je serais une artiste. Alors que d’autres enfants rêvaient d’être pompiers, joueurs de baseball ou astronautes, je rêvais de créer de belles choses qui rendraient les gens heureux.

Aujourd’hui, Ghiloni est le propriétaire primé de Photographie Bryan Ghiloni.

“Mes tâches incluent, sans s’y limiter, la photographie, l’édition, la conception graphique, la publicité, la correspondance, la comptabilité et les médias sociaux”, a-t-il déclaré.

As des métiers :Le cascadeur Stuart Wilson parle de son séjour à Granville avec Bruce Willis

Pour ses efforts, Ghiloni a été nommé meilleur photographe par la Newark Awards Association au cours de chacune des cinq dernières années. Il a également été nommé professeur de l’année au Central Ohio Technical College en 2020 après avoir enseigné la photographie et le graphisme pendant 10 ans.

Ghiloni, 47 ans, a grandi à Newark et est diplômé de la Lakewood High School en 1994, puis du Savannah College of Art & Design avec des diplômes en photographie et en graphisme (tous deux avec distinction).

«J’ai toujours aimé prendre des photos et documenter des événements et des occasions tout au long de mes études secondaires», a-t-il déclaré. «Cependant, ce n’est qu’à l’université que je me suis intéressé à la photographie en tant que médium de création sérieux. J’étais à l’origine étudiant en graphisme et notre programme nous obligeait à suivre un cours d’introduction à la photographie. Je me suis immédiatement tourné vers le métier et j’ai rapidement excellé. J’ai commencé à participer à des expositions d’art et à remporter des prix. C’est à ce moment-là que j’ai su que j’avais un talent pour ce métier et j’ai décidé de me lancer dans la photographie comme deuxième spécialisation.

“Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j’ai déménagé à New York et j’ai commencé à occuper des postes de graphiste”, a-t-il déclaré. « Pourtant, ces projets de carrière n’ont jamais semblé se concrétiser, pour quelque raison que ce soit. J’ai vraiment l’impression que l’univers me poussait dans une direction différente.

Ghiloni a également travaillé pendant un certain temps en Géorgie, mais vivait à New York lorsqu’il a lancé Bryan Ghiloni Photography en 2004.

“Au départ, j’avais les yeux écarquillés l’ambition de vendre mes beaux-arts ou de réaliser des éditoriaux de mode pour des magazines”, a-t-il déclaré. «Puis, alors que je vivais à New York, j’avais quelques amis qui se mariaient et qui avaient besoin d’un photographe. Ils m’ont contacté pour photographier leur mariage. Même si c’était en dehors de ma timonerie et de ma zone de confort, j’ai accepté de photographier leur mariage et, à mon grand regret, j’ai vraiment apprécié. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que le prochain chapitre de ma vie ne faisait que commencer.

Taylor Burke et son mari se sont mariés en juin 2022 et Ghiloni était leur photographe.

As des métiers :Sam White perpétue l’héritage de R&M Bakery

“Nous avons eu une expérience absolument merveilleuse avec Bryan”, a déclaré Burke. « Non seulement il a parfaitement capturé tous les moments spéciaux de notre journée, mais il était également très amusant de travailler avec lui et de côtoyer. Lorsqu’il prenait des photos de mon mari et de moi, ainsi que de la noce, il faisait ressortir son côté amusant et, à un moment donné, il était par terre, la tête en bas, en train de prendre une photo de groupe. C’était un excellent moyen de faire rire sincèrement tout le monde. Nous avons tellement aimé travailler avec Bryan que nous le recommandons pour le mariage de notre ami l’année suivante. C’était formidable de pouvoir le revoir et de le voir capturer tout aussi parfaitement le grand jour de notre ami.

“Je sens que je fais partie de mon but dans ce monde et cette vie est d’être un phare d’amour et de lumière”, a déclaré Ghiloni. « Préserver les moments et les souvenirs les plus précieux des gens n’est pas seulement une occupation pour moi, c’est un honneur et une extension de qui je suis au niveau de mon âme. L’émotion qui envahit une personne ou le versement d’une larme lorsqu’elle voit pour la première fois les images de son mariage rend ce chemin choisi intéressant et source d’une grande joie pour moi.

Aces of Trades est une série hebdomadaire axée sur les gens et leurs emplois, qu’il s’agisse d’emplois inhabituels, d’emplois amusants ou de personnes qui prennent des emplois ordinaires et les rendent extraordinaires. Si vous avez une suggestion pour un futur profil, faites-le-nous savoir à [email protected].