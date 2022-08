Bryan Danielson tue le “tueur de dragons” Daniel Garcia

AEW Dynamite a diffusé un autre épisode bourré d’action le mercredi 17 août. Avec l’émission HBO Max et House of the Dragon parrainant l’événement, nous avons eu toute la nuit au rendez-vous. Plus tôt au mois de juillet, Daniel Garcia a remporté l’une des plus grandes victoires de sa courte carrière en battant Bryan Danielson par décision de l’arbitre. Mercredi, le “Dragon Slayer” autoproclamé visait à aller 2-0 contre Danielson dans une meilleure chute 2 sur 3 lors de l’événement principal de la nuit.

L’épisode a commencé par un montage qui liait thématiquement le nouveau spin-off de Game of Thrones à la carte de match à indice d’octane élevé de mercredi. Le vétéran CM Punk est revenu sur le ring avec le titre mondial AEW sur son épaule. Il s’est adressé à la foule et n’a pas perdu de temps en appelant Hangman Page, gardant leur rivalité de longue date en vie.

Voici tous les faits saillants de l’épisode électrisant de la dynamite AEW:

Meilleur match d’automne 2/3 : Bryan Danielson contre Daniel Garcia

La jeune star a stupéfié les fans d’AEW à Charleston, en Virginie-Occidentale, en battant The American Dragon avec un dormeur de dragon lors de la première chute. Pendant la pause publicitaire, Danielson a été davantage blessé par le DDT sur le sol en béton. Garcia était en avance d’une chute à zéro.

Danielson a égalisé le score en battant son adversaire agressif et a remporté une victoire surprise. Danielson et Garcia étaient désormais à égalité avec une chute chacun.

Lors de la chute numéro trois, aucun des deux hommes n’a été en mesure de monter une offensive soutenue. Danielson a finalement appliqué un étranglement triangulaire à Garcia ensanglanté de la même manière, a résisté à un ultime effort pour s’en sortir et est passé à un LeBell Lock pour la victoire par soumission. Danielson a gagné par un score de deux chutes à un.

Match par équipe : Varsity Blonds vs Gunn Club

La bagarre a poursuivi le programme très disputé entre les champions du monde et les champions du monde par intérim. La décision de Steamboat de planter les graines de Danielson pour encadrer Garcia était une décision intelligente qui lui a permis d’utiliser son étoile pour plus que le simple chronométrage. Les Varsity Blonds ont été battus en quelques secondes par le Gunn Club.

Match 1 contre 1 : Jungle Boy contre Christian Cage

La querelle de longue date entre Jungle Boy et Christian Cage a atteint un nouveau niveau cette semaine, avec le Jungle Boy défiant officiellement Captain Charisma pour un match à “All Out”. Cage, l’ultime talon malhonnête, a tenté de se sortir du match en retrouvant son ancien disciple.

Le Jungle Boy a battu l’ancien champion du monde de l’Impact Wrestling et de la WWE. Il a frappé à plusieurs reprises la tête de son chrétien dans les escaliers en acier avant que les médecins n’interviennent et annulent le match.

Match 1 contre 1 : KiLynn King contre Toni Storm

Toni Storm a écrasé KiLynn King en simple pour poursuivre sa marche dominante vers un match pour le titre de championne féminine AEW contre Thunder Rosa.

Après la pause publicitaire, King a contrôlé le match, seulement pour que Storm revienne après avoir considérablement modifié une tentative de suplex latéral du tablier supérieur en un slam croisé vicieux. Storm a ensuite utilisé ses vérifications de hanche de coin pour terminer King avec Storm Zero pour une victoire écrasante.

Quart de finale du tournoi pour le titre AEW Triple Threat : La Faccion Ingobernable vs The Elite

Avec le lancement des championnats du monde de trios AEW, le monde entier savait que ce n’était qu’une question de temps avant que la superstar Kenny Omega ne marque son retour sur le ring et ne rejoigne son équipe des Young Bucks.

L’ancien champion du monde AEW a fait exactement cela mercredi soir, rejoignant Matt et Nick Jackson dans un match contre Andrade El Idolo et Rush de La Faccion Ingobernable, ainsi que Dragon Lee, qui faisait ses débuts.

Après une rencontre exténuante, Omega a écrasé le luchador masqué avec le V-Trigger avant de l’achever avec l’ange à une aile pour assurer une victoire durement disputée.

