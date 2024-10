Bryan Danielson ne sait pas s’il luttera à nouveau après avoir perdu le titre mondial AEW

Bryan Danielson ne sait pas à quoi ressemblera l’avenir de sa carrière sur le ring après avoir perdu le championnat du monde AEW.

Parler avec Shawn Garrett Avant AEW WrestleDream, Danielson a précisé que perdre le titre AEW signifiait la fin de sa carrière à temps plein, et non qu’il se retirait complètement du ring. Cependant, il a besoin d’une opération au cou et ne sait pas s’il luttera à nouveau par la suite.

« C’est la fin de ma carrière à temps plein dès que je perds le championnat du monde AEW, donc ce ne doit pas nécessairement être demain contre Moxley. » Danielson a précisé.

« La réalité est qu’à l’heure actuelle, j’ai besoin d’une opération au cou et cela arrivera le plus tôt possible. Il va arriver un moment où cela deviendra intenable pour moi. Après l’opération du cou, nous verrons où nous en sommes. Vais-je un jour lutter à nouveau une fois que j’aurai perdu le titre ? Je ne sais pas. Mon cœur dit oui parce que j’aime la lutte, mais j’ai beaucoup enduré mon corps pour obtenir le succès que j’ai eu. À un moment donné – qu’est-ce que c’est ? – Il faut savoir quand les tenir, savoir quand les plier.

