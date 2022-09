La quête d’AEW Dynamite pour trouver son nouveau champion du monde s’est poursuivie alors que l’épisode diffusé en direct depuis la MVP Arena de New York présentait un autre combat de tournoi de championnat. Les enjeux étaient élevés le 14 septembre, alors que Bryan Danielson affrontait Chris Jericho pour la deuxième fois en moins d’un mois, et Jon Moxley affrontait Sammy Guevara dans une rencontre exténuante.

Dans la division féminine, Athena et Toni Storm sont montées sur le ring pour affronter Serena Deeb et Britt Baker dans un match à haute tension. Ailleurs dans la nuit, Powerhouse Hobbs a verrouillé les cornes contre Matt DiMartino pendant que les Lucha Bros étaient en action contre le Swerve in our Glory.

Découvrez tous les résultats et les faits saillants d’un épisode de premier plan d’AEW Dynamite:

Match 1 contre 1 : Sammy Guevara contre Jon Moxley

Jon Moxley a lancé la soirée en entrant au milieu d’une ovation debout de la foule. Il est entré sur le ring pour le premier combat de la soirée contre Sammy Guevara.

Guevara a tenté de jouer à des jeux d’esprit en quittant le ring avant que Mox ne puisse l’attraper, mais il n’a pas pu maintenir sa stratégie plus longtemps. Alors que les deux se sont battus férocement à un moment donné du match, Guevara avait l’avantage sur l’ancien champion AEW dans les phases finales. Cependant, Moxley a riposté avec une corde à linge vicieuse pour assommer Guevara. Il a ensuite connecté son finisseur pour assurer une victoire âprement disputée.

1v1 : Jay Lethal contre Jungle Boy

Jungle Boy a lancé un défi ouvert, que Jay Lethal a accepté. Sonjay Dutt est devenu un peu fou en louant son pote dans une promo d’avant-match. JB était instantanément désavantagé puisque Dutt et Satnam Singh étaient tous les deux au bord du ring.

Reconnus pour leur rapidité et leur agilité, les deux hommes se sont affrontés dans une rencontre à un rythme effréné. Les deux lutteurs ont montré de grandes manœuvres et ont fait des allers-retours l’un contre l’autre. Pendant une grande partie de la bataille, le joueur de 25 ans a été l’outsider, mais il a commencé à accélérer après la pause publicitaire. Jungle Boy a dominé les phases finales et a remporté le match avec sa célèbre soumission Snare Trap après avoir repoussé les alliés de Lethal.

Match 1 contre 1 : Matt DiMartino contre Powerhouse Hobbs

Powerhouse Hobbs a affronté un jeune homme nommé Matt DiMartino. Cette rencontre était un match de squash alors que Hobbs combattait Matt qui faisait la moitié de sa taille.

Il était évident que Hobbs dominerait le jeune et il l’a écrasé dans les premières étapes. Cependant, le match a été interrompu alors que Starks se frayait un chemin à travers la foule et a fini par agresser Hobbs pour le forcer à quitter le ring. L’ancien champion FTW a posé pour le public et on pourrait dire qu’il a empêché Matt de se faire tabasser par Hobbs.

Match par équipe: The Lucha Bros vs Swerve in our Glory

Les champions par équipe AEW, Swerve et Keith Lee ont affronté les deux tiers des champions des trios AEW, The Lucha Bros, dans un match par équipe. Swerve a géré les segments rapides avec Rey Fenix ​​​​et Penta, comme prévu, tandis que Lee a utilisé son pouvoir pour secouer un peu les luchadors.

Pendant la pause publicitaire, les rivaux masqués ont pu garder le grand gars sur la défensive pendant une longue période. Après une action à indice d’octane élevé, le Limitless One a claqué Penta avec un claquement massif pour gagner le combat et conserver les ceintures après une lutte acharnée.

Match par équipe féminin : Athena et Toni Storm contre Britt Baker et Serena Deeb

La division féminine de cette semaine a présenté un match par équipe, avec Storm et Athena contre Baker et Deeb. Avant le match, il y avait beaucoup de spéculations sur le fait que Jamie Hayter ne s’entendait pas avec DMD.

La championne féminine AEW et le professeur ont échangé des mises au sol et des contres rapides jusqu’à ce que le combat se transforme en un concours de hachage dans le coin. Les deux équipes ont eu des passages lorsqu’elles étaient aux commandes, mais les talons ont pris le relais après la pause publicitaire. Storm a subi le poids de leurs attaques et a fini par endurer l’épingle lorsque Deeb l’a plaquée contre une chaise. Britt Baker et Serena Deeb se tenaient au milieu du ring alors que la foule scandait leur nom.

Événement principal : Chris Jericho contre Bryan Danielson

L’événement principal AEW de cette semaine a présenté un match revanche All Out entre Jericho et Danielson. Quand ils sont sortis, les deux gars ont eu les réactions attendues de la foule, bien que Jericho ait joué plus pour le public tandis que Danielson a gardé les choses simples.

Danielson a forcé Jericho dans un coin et a déchargé avec des côtelettes et des grèves dès que la cloche a sonné. Il n’a pas abandonné The Wizard, ne laissant à Jericho d’autre choix que de riposter avec ses propres côtelettes. Le Dragon américain les a combattus et a gardé le contrôle pendant une longue période.

Le milieu et la fin du match étaient plus équitablement partagés entre eux. Jericho a fait sortir Danielson du ring à un moment donné, et il a atterri durement sur son pied gauche. L’ancien champion AEW a profité de l’occasion pour attirer l’attention sur ses blessures en l’enroulant autour du poteau du ring pour un chiffre quatre.

Il a enfermé Danielson dans The Liontamer, mais il a finalement arraché la jambe blessée plutôt que les deux. L’American Dragon a pu le forcer à entrer dans le LeBell Lock et a gagné par soumission.

