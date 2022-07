Bryan Cranston se fait frapper par la balle de la star de “In the Heights” lors de l’entraînement au bâton pour un match de softball de célébrités

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur Bryan Cranston a pris une balle de softball à l’épaule lors de l’entraînement au bâton pour le match All-Star Celebrity Softball au Dodger Stadium de Los Angeles samedi soir.

La star de “Breaking Bad” s’est agenouillée pendant une minute après avoir été frappée par l’acteur de “In the Heights” Anthony Ramos.

“Est-ce que vous allez bien?” Ramos a demandé à Cranston après l’avoir vu doubler et s’est précipité pour vérifier le joueur de 66 ans.

Le comédien Guillermo Rodriguez, de “Jimmy Kimmel Live” a également couru vers Cranston, lui demandant s’il avait besoin d’eau.

Finalement, Ramos a aidé le gagnant des Emmys à se relever et il a mis ses bras autour des deux hommes, montrant qu’il n’y avait pas de rancune alors qu’il continuait à se frotter l’épaule.

Dans la vidéo de l’incident, on pouvait entendre une personne demander à la star barbue s’il voulait une tequila, ce à quoi il a répondu qu’il “devrait peut-être, ouais”.

Cranston est retourné à sa caravane et a dit plus tard: “Ça va certainement faire des ecchymoses. Je pourrais être plus une pom-pom girl dans ce match.”

Guillermo a également posté une vidéo sur son Twitter de lui assommant une caméra pendant l’entraînement au bâton.

Plus tard, pendant le match, Cranston s’est un peu amusé à faire semblant d’entrer dedans avec l’arbitre après que l’officiel l’ait frappé sur ce que l’acteur a affirmé qu’il pensait avoir dû être une balle. Les commentateurs ont convenu “Il n’y a aucun moyen que ce soit une grève.”

« C’était à l’intérieur ! cria-t-il, donnant des coups de pied à l’arbitre dans une fausse rage.

L’équipe de Los Angeles de Cranston a perdu contre Brooklyn 15-13 avec les deux circuits de l’ancienne star des Giants de San Francisco, Hunter Pence, pour l’équipe de New York, hués à plusieurs reprises par la foule de Los Angeles.

Le match des étoiles de la Ligue majeure de baseball aura lieu mardi au Dodger Stadium.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.