Bryan Cranston se sent chanceux après avoir récupéré de son combat contre COVID-19, mais il a toujours des effets persistants.

Le 64 ans Breaking Bad alun est apparu sur Le spectacle Ellen DeGeneres le jeudi 3 décembre, où il a révélé que même si lui et sa femme Robin Dearden s’est rétabli après avoir contracté le coronavirus en mars, il ne peut toujours pas ressentir pleinement les goûts ou les odeurs comme il le faisait auparavant.

Bryan a entamé la conversation avec son esprit ironique, disant que lui et sa femme ont attrapé le coronavirus très tôt parce qu’ils « ne voulaient pas manquer quelque chose ». Il a également plaisanté: «Ce fut une surprise pour nous parce que nous avons entendu dire que ça allait arriver, et puis tout d’un coup, elle l’a eu la première. Elle me l’a donné parce que nous partageons.

Le ton de l’interview est devenu plus sérieux à mesure que l’ancien Malcom au milieu star a commencé à décrire ses symptômes.

« Nous avons eu quelques jours de douleur, mais pas assez pour vous garder au lit », a expliqué Bryan, qui fait la promotion de son rôle dans le nouveau drame de Showtime. Votre honneur. «J’ai eu une température de 99 ° C pendant environ trois heures, puis un épuisement pendant une semaine après.