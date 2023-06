Bryan Cranston explique pourquoi il envisage de prendre sa retraite d’acteur en 2026 : « Il s’agit de tenter sa chance »

Après avoir mené une carrière de plusieurs décennies à Hollywood, Bryan Cranston envisage de prendre sa retraite d’acteur en 2026.

L’acteur a révélé son plan de sortie de trois ans à British GQ pour leur article de couverture de juin. L’homme de 67 ans va fermer sa société de production, vendre sa moitié de la société de mezcal Dos Hombres et partir dans un nouveau pays aux côtés de son épouse – c’est le but.

La France a été évoquée comme un possible endroit où vivre pendant au moins six mois. Cranston a de grands rêves d’un petit village où ils peuvent apprendre une nouvelle langue, cuisiner, lire et cultiver un jardin ensemble.

La star de « Breaking Bad » a admis qu’il voulait consacrer plus de temps à sa femme de 34 ans, Robin Dearden. Le couple s’est dit « oui » en 1989.

« Je veux changer de paradigme une fois de plus », a déclaré Cranston au point de vente. « Au cours des 24 dernières années, Robin a mené sa vie en tenant ma queue. Elle a été la plus un, elle a été l’épouse d’une célébrité. Elle a dû pivoter et ajuster sa vie en fonction de la mienne. Elle en a énormément profité, mais nous sommes inégaux. Je veux niveler ça. Elle le mérite.

Cranston a décrit comment l’idée de ralentir ensemble l’excitait.

« Je veux avoir cette expérience », a-t-il partagé. « Je veux faire des excursions d’une journée et avoir le feu dans la cheminée et boire du vin avec de nouveaux amis et ne pas lire de scripts. Ce ne sera pas comme, ‘Oh, je vais lire et voir ce que je vais faire. ‘ Non, c’est une pause. C’est un arrêt. Je ne penserai pas à [work]. Je ne vais pas prendre d’appels téléphoniques. »

L’acteur a noté que lui et sa femme « suivaient une thérapie ensemble depuis avant notre mariage ».

« Je ne veux pas d’obstacle dans ma vraie vie », a-t-il déclaré. « Vous voulez être sans obstacle dans la vraie vie. Mais il faut du travail pour remarquer quand un obstacle se forme. »

« Je le regarde comme le voyant qui s’éteint sur votre tableau de bord », a-t-il déclaré à propos d’une thérapie. « Il vous dit: » Vous voudrez peut-être faire attention à cela. J’aime ma femme, et nous voulons aller jusqu’au bout, mais je veux le faire d’une manière saine. Je ne veux pas juste être avec elle. Je ne veux pas que nous allions tous les deux dans une restaurant et personne ne dit un mot. »

Cranston revient sur sa vie. Selon le point de vente, son père était une star en herbe mais « ratée ». Le patriarche a quitté la mère de Cranston pour une autre femme alors que Cranston n’avait que 11 ans. La maison familiale de Los Angeles a été saisie et la mère de Cranston souffrait d’alcoolisme. La matriarche s’est mariée deux fois avant de décéder plus tard de la maladie d’Alzheimer.

Le point de vente a décrit comment après la rupture de ses parents, Cranston a été renvoyé vivre avec ses grands-parents. Après avoir réemménagé avec sa mère, il a pris des petits boulots comme travailler pour un peintre en bâtiment.

Plus tard dans les années 1980, Cranston s’est plongé dans le théâtre, prenant du travail publicitaire et participant à des cours hebdomadaires avec l’entraîneur d’improvisation de Los Angeles Harvey Lembeck, qui avait à l’origine Robin Williams comme élève. Après 10 ans de séparation, Cranston s’est réconcilié avec son père, mais comme Cranston a joué dans « Malcolm in the Middle », son père a commencé à demander des prêts, ceux qui ne seraient jamais remboursés, a partagé le point de vente. Le père de Cranston est décédé en 2014.

La fille de la star, Taylor, a poursuivi une carrière d’actrice. Cependant, elle a refusé l’aide de son père, désireuse de faire sa propre marque.

« Elle est très indépendante », a-t-il expliqué. « Et très consciencieux de ne pas avoir d’association ou d’indice de népotisme. »

Alors que Cranston regarde vers l’avenir, une chose est certaine pour lui.

« Il s’agit de tenter sa chance », a-t-il déclaré au point de vente. « Je suis habitué à ce sentiment – ​​de ne pas savoir. »