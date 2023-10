Au cours des dernières 48 heures, près de 5 000 acteurs ont signé une lettre adressée au syndicat SAG-AFTRA, affirmant qu’ils “préféreraient faire grève plutôt que d’accepter un mauvais accord”.

La lettre, rédigée par certains des capitaines de grève du syndicat et publiée jeudi soir, a été publiée obtenu par NBC News.

On y lit notamment : “En juin dernier, avant de nous mettre en grève, un grand groupe de membres ont signé une lettre ouverte disant à nos dirigeants que nous préférions faire grève plutôt que d’accepter un mauvais accord.”

Il poursuit en disant : « Nous n’avons pas fait tout ce chemin pour céder maintenant. Nous ne sommes pas restés sans travail, sans salaire, et n’avons pas marché sur des piquets de grève pendant des mois juste pour abandonner tout ce pour quoi nous nous sommes battus. Nous ne pouvons pas et n’accepterons pas un contrat qui ne répond pas aux problèmes vitaux et existentiels que nous devons tous résoudre. »

Parmi les acteurs de premier plan qui l’ont signé figurent Demi Moore, Helen Hunt, Mark Ruffalo, Bryan Cranston et Freddie Highmore.

“Nous savons que nos dirigeants syndicaux font tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre cet objectif en négociant de bonne foi avec les entreprises pour parvenir à un nouveau contrat qui nous protégera, nous et nos collègues artistes, maintenant et pour les générations à venir”, a déclaré le communiqué. la lettre continue.

Pedro Pascal, Zachary Quinto, Ed Harris, Edie Falco, Bobby Cannavale, Debra Messing, Matthew Broderick, Amanda Seyfried, Helent Hunt, Lena Dunham, Sandra Oh, Kal Penn, Jean Smart, Sarah Paulson, Chelsea Handler font également partie des visages célèbres. qui ont signé la lettre en signe de solidarité.

Alex Plank, l’un des capitaines de grève du syndicat à l’origine de la lettre, a expliqué samedi à NBC News l’impulsion qui l’a motivée.

« Nous avons partagé cette lettre parce que nous étions découragés d’apprendre qu’un petit groupe d’acteurs d’élite, dont les intérêts correspondent davantage à ceux de l’AMPTP qu’à ceux de la plupart de nos membres, faisaient pression sur le comité de négociation pour qu’il cède lorsque la grande majorité de nos membres (88 % dont ceux qui gagnent moins que les 27 000 $ par an requis pour obtenir des soins de santé) sont en difficulté et ont besoin de notre comité de négociation pour parvenir à un accord qui inclut notre proposition résiduelle de streaming réinventée qui récompense le succès”, a-t-il déclaré.

Kate Bond, Rati Gupta et Lizza Monet Morales sont également les capitaines de grève qui ont dirigé la lettre.

La grève des acteurs qui a duré des mois a laissé des milliers de personnes au chômage et a coûté plus de 5 milliards de dollars à l’économie californienne.

La SAG-AFTRA et l’Alliance des producteurs de films et de télévision, connue sous le nom d’AMPTP, se sont rencontrés virtuellement vendredi pour la troisième journée de négociations cette semaine, qui n’ont pas abouti à un accord. L’AMPTP représente les studios et les streamers d’Hollywood (y compris la société mère de NBC, Comcast).

Trois sources proches des négociations ont déclaré que des progrès avaient été réalisés sur de nombreuses questions au cours des négociations de jeudi, l’une d’entre elles déclarant : « On a l’impression que la fin est en vue ».

Mais deux des trois sources ont déclaré que la réunion de vendredi était « difficile », l’une d’entre elles déclarant : « C’est une situation volatile. Les deux parties sont très éloignées sur certaines questions clés.»

SAG-AFTRA et l’AMPTP n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans une déclaration Aux membres vendredi soir, le comité de négociation du syndicat pour la télévision et le théâtre a déclaré : « Nous avons terminé une journée bien remplie et productive de travail en interne et nous continuerons pendant le week-end. »

Il ajoute : « Nous vous remercions pour l’incroyable solidarité et le soutien dont vous avez fait preuve sur les piquets et à travers le pays tout au long de la semaine. »

Parmi les principaux points de friction figurent les résidus de l’ère du streaming, les protections autour de l’intelligence artificielle et une taxe sur les abonnés.

Toutes les sources ont confirmé une information de Variété que l’AMPTP proposait une augmentation de 7 % des tarifs minimaux. En ce qui concerne l’IA, le syndicat souhaite un contrôle et un droit de veto sur la manière dont l’IA est utilisée avec ses artistes, ce que l’AMPTP n’est pas prêt à accepter, ont indiqué les sources.

Le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré ce mois-ci que le principal problème empêchant les deux parties de conclure un accord était la taxe sur les abonnés.

La présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, avait déclaré à l’époque que le syndicat avait proposé que les streamers paient 57 cents par abonné pour l’accord de trois ans. Sarandos publiquement critiqué cette suggestion, affirmant que cela coûterait à l’AMPTP plus de 800 millions de dollars par an, un chiffre que Drescher a qualifié d’exagéré. Toutes les sources ont indiqué que les discussions de vendredi étaient essentiellement centrées sur cette question.