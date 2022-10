Bryan Cranston et Aaron Paul sur la création de la marque Dos Hombres

Les stars de “Breaking Bad” et les co-fondateurs de Dos Hombres Aaron Paul et Bryan Cranston.

“Il est important pour Bryan et moi, en tant que fondateurs de cette entreprise, que [our business partners] sachez que nous faisons le travail. Nous ne voulons pas simplement taper nos noms sur quelque chose et laisser les autres faire le travail”, ajoute la star de “Westworld”, âgée de 43 ans. “C’est notre bébé, et nous sommes incroyablement fiers de notre bébé.”

En fait, le processus de promotion et de diffusion de leur mezcal n’est pas sans rappeler les longues journées passées sur le plateau, a déclaré Paul à CNBC Make It.

Au lieu de cela, l’homme de 66 ans dit que lui et Paul auraient été plus qu’heureux de ne pas se lancer en affaires ensemble s’ils n’avaient pas trouvé quelque chose “que nous aimons vraiment tous les deux et qui peut être passionné”.

“Nous n’avons pas besoin d’emplois. Je ne veux pas d’emploi. Un travail est affreux. Mais nous aimons travailler et je ne veux entreprendre des projets dans ma carrière d’acteur, de producteur, de spiritueux que si je suis pleinement engagé. et j’adore le produit », déclare Cranston. “C’est un travail d’amour pour nous, et cela se transforme en une entreprise incroyablement prospère.”

Mais rien de tout cela ne veut dire que Paul et Cranston n’ont pas l’œil sur un jour de paie de Dos Hombres quelque part sur la ligne.

Ils ont vu leur collègue comédien George Clooney vendre sa société de tequila Casamigos pour 1 milliard de dollars et sont convaincus qu’ils récupéreront leur investissement à un moment donné.

“Nous gardons simplement la tête baissée et faisons le travail. Mais bien sûr, c’est un travail, c’est une entreprise et nous voulons en profiter un jour, mais cela ne s’est pas encore produit”, dit Paul. “Mais nous croyons avec chaque fibre de notre être que cela se produira à 100%.”

Cranston va encore plus loin, affirmant que le duo espère que Dos Hombres sera d’une certaine manière le Mezcal le plus vendu au monde. Jusque-là, il est prêt à continuer à prendre des réunions, à faire des apparitions et à faire plus de journées de 17 heures.

“Le dénominateur commun de toute entreprise prospère est de consacrer des heures, de faire le travail acharné”, a déclaré Cranston. “Il n’y a pas de substitut à cela. Tous les hommes d’affaires qui réussissent le savent. Il n’y a pas de poudre magique. Nous ne la cherchons pas.”

