Le gagnant du Tony, Bryan Cranston, sera l’hôte Lumières! Caméra! Mise en hausse ! Tournoi de poker des célébrités, au profit du Fonds communautaire du divertissementle 12 novembre à 13 h HP.

Les bénéfices aideront à soutenir les travailleurs du cinéma et de la télévision qui ont été touchés par l’arrêt de travail en cours.

Le tournoi mettra en vedette des joueurs de poker d’élite et certains des meilleurs prétendants d’Hollywood. Parmi les participants confirmés figurent Jason Alexander, Adam Carolla, Tony Denison, Hunter Doohan, Andy Garcia, Jon Hamm, Amy Landecker, Peter MacKenzie, Camryn Manheim, Steve Mason, Kevin Nealon, Mekhi Phifer, Kevin Pollak, Krysten Ritter et Bradley Whitford. , et d’autres seront annoncés.

« Ce que vous voyez à l’écran va au-delà des visages dans le cadre. Hollywood ne pourrait pas produire une émission de télévision ou un film sans les artisans en coulisses. Ce tournoi de poker a pour but de soutenir les personnes incroyables avec lesquelles mes amis et moi avons la chance de travailler chaque jour… tout comme le fait le Entertainment Community Fund depuis plus de 140 ans », déclare Cranston. « Maintenant, en cette période difficile, nous nous unissons et faisons ce que nous pouvons pour nous soutenir mutuellement. »

« Le Entertainment Community Fund est plus que reconnaissant du soutien continu de nos amis d’Hollywood », ajoute Annette Bening, présidente du conseil d’administration du Entertainment Community Fund. « Ensemble, nous donnons une main gagnante à ceux qui ont illuminé nos écrans et nos scènes pendant des siècles. À chaque mise, nous veillons à ce que le Entertainment Community Fund reste une lueur d’espoir, soutenant les professionnels dévoués de notre industrie même dans les moments les plus difficiles. Rehaussons les enjeux et le moral pour un avenir meilleur dans le domaine du divertissement.

Les parrainages et les billets sont disponibles à l’achat ici.

Au 19 octobre, le Fonds avait distribué plus de 9,9 millions de dollars à plus de 4 600 travailleurs du cinéma et de la télévision. Et depuis le 2 mai, le Fonds a collecté plus de 18,7 millions de dollars auprès de plus de 12 200 donateurs.

Le Entertainment Community Fund, anciennement The Actors Fund, est une organisation nationale de services sociaux qui répond aux besoins uniques des personnes qui travaillent dans les arts du spectacle et le divertissement avec des services axés sur la santé et le bien-être, la carrière, la vie et le logement. Visite EntertainmentCommunity.org.