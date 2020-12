Deux des plus grands acteurs australiens ont été victimes de chuchotements chinois affirmant à tort qu’ils étaient les « super-épandeurs » des plages du nord.

Les vedettes d’Avalon ont vu la semaine dernière les légendes du grand écran Bryan Brown et Rachel Ward dans le petit village des plages du nord, maintenant criblé de Covid.

Et depuis lors, les habitants enfermés ont partagé une série d’histoires surexcitées sur les acteurs – tout cela de la bêtise.

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont affirmé à tort que Brown et Ward étaient le couple anonyme, âgé entre 60 et 70 ans, qui a tristement bafoué les règles d’auto-isolement.

La royauté du cinéma australien Bryan Brown et Rachel Ward ont été victimes d’une rumeur bizarre et fausse selon laquelle ils étaient les super-épandeurs Covid du cluster Avalon

Un utilisateur a été impliqué dans la fausse rumeur virale qui proposait de vendre Bryan Brown et Rachel Ward sur Northern Beaches Buy, Sell, Swap après avoir prétendu à tort qu’ils étaient « patient zéro »

D’autres versions du conte fragile affirmaient que le couple de stars devait être en quarantaine à domicile et avait donné Covid à leur entraîneur personnel.

Pour mémoire, rien de tout cela n’est vrai. Leur fille Rosie, femme d’affaires, a mis au lit les ragots bizarres.

«Ma sœur vit à Whale Beach», a-t-elle expliqué au Daily Mail Australia lundi après-midi.

« Je pense qu’ils étaient là-bas mercredi avant que tout ne commence à sortir sur les plages du nord et quand ils ont entendu, ils ont été testés et ils vont bien.

« Ils ont tous les deux été testés parce qu’ils étaient à Avalon – ils sont négatifs. »

Rosie a ajouté que ses parents n’avaient pas non plus été à l’étranger depuis bien avant Covid.

Et ils n’ont pas non plus d’entraîneur personnel, comme le prétendait une version du conte.

Anytime Fitness Avalon – l’un des sujets de la fausse histoire – a accepté, publiant sur Facebook à propos de la rumeur: « CECI N’EST EN AUCUN CAS CORRECT. »

À tout moment, Fitness Avalon a été forcé de publier un message désespéré disant aux abonnés que la fausse rumeur n’était « en aucun cas correcte »

Bryan Brown (deuxième à gauche) a joué dans un film de comédie australien, Palm Beach, réalisé par sa femme. Cependant, la famille ne vit pas réellement sur les plages du nord

Le couple de stars a été testé après avoir visité Avalon la semaine dernière – et a fait l’objet d’une campagne de chuchotements chinois (files d’attente dans un centre de test ci-dessus)

L’histoire bizarre peut être mise au repos après que le directeur de la santé de NSW, Kerry Chant, a déclaré lundi qu’il était « vraiment critique » pour que les gens ne critiquent pas les patients infectés par le virus.

« Il est vraiment essentiel que nous n’appelions pas les personnes impliquées dans cette épidémie ou que nous n’envoyions pas de mythes autour de qui la propager, à qui et qui a contribué et qui l’a semée.

«C’est vraiment contre-productif», a déclaré le Dr Chant. «Pour le moment, les gens doivent se présenter pour des tests.

Le Dr Chant a déclaré que les résidents de l’État devraient remercier chaque personne qui se fait tester – comme Bryan Brown et Rachel Ward l’ont fait la semaine dernière.

Il y a eu un record de 38 000 tests Covid dans les 24 heures jusqu’à 20 heures dimanche.