Bryan Adams : Toujours rock après toutes ces années

À l’âge de 15 ans, alors qu’il grandissait à Vancouver, Bryan Adams a pris la décision de jouer de la guitare et d’abandonner l’école.

Et puis il est allé plus loin et a demandé à sa mère de prendre les 1 000 $ économisés pour ses études postsecondaires et d’acheter un nouveau piano pour qu’il puisse apprendre à en jouer.

Une décision risquée quant à son avenir au mieux, mais vendredi soir, alors qu’il se tenait sur scène devant un Prospera Place à guichets fermés à Kelowna, il a parlé de l’expérience surréaliste qu’il a ressentie à 63 ans, embrassant l’amour et l’affection d’un public qui a grandi avec sa musique, ce qui l’a conduit à une vie de gloire et de fortune probablement au-delà de ses rêves les plus fous de son adolescence.

“Je pense que j’ai pris la bonne décision”, a-t-il ri.

Adams est à la fin de sa tournée pancanadienne qui a commencé à l’Île-du-Prince-Édouard en août et se termine avec son dernier concert à Vancouver samedi soir.

Mais pour ses fans de la vallée de l’Okanagan, qui ont eu l’occasion de le voir en concert à plusieurs reprises au cours de sa carrière, il leur a offert une performance de plus à retenir, à juste titre le jour du Souvenir.

En commençant par le numéro d’ouverture Kick Ass, Adams a vidé son catalogue de succès datant de plus de 40 ans – Somebody, Can’t Stop This Thing We Started, Heaven, It’s Only Love, The Only Thing That Look Good On Me Is Toi, 18 ans jusqu’à ce que je meure, été 1969, quand tu es parti, as-tu déjà vraiment aimé une femme ?, cours vers toi.

Il a ajouté une nouvelle dimension à l’interaction avec ses fans en demandant à la foule de choisir une chanson à chanter, ce qui l’a amené à interpréter Have You Ever Really Loved A Woman? et coupe comme un couteau.

Adams était soutenu par un groupe de cinq hommes dirigé par le guitariste principal de longue date Keith Scott, un écran vidéo géant et une voiture ballon flottante tournant au-dessus de la foule, représentant l’élément caractéristique, un vieux cabriolet, de la vidéo de son dernier single So Happy It Hurts de l’album du même nom.

Il a terminé la soirée avec son concert signature encore plus proche Straight From The Heart, l’une des premières chansons qu’il ait jamais composées datant de 1978.

“Je ne me souviens pas de grand-chose d’autre de cette année-là, mais j’ai écrit cette chanson”, a-t-il déclaré.

Étant donné que vendredi était le jour du Souvenir, Adams a également sorti une chanson de son album Into The Fire, intitulé Remembrance Day, criant aux anciens combattants et ajoutant sa conviction que la guerre n’est jamais une solution aux problèmes mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

“La guerre n’est jamais la réponse”, a-t-il déclaré.