Bryan Adams pris en embuscade sur scène par un fan indiscipliné qui se fait secouer par la sécurité

L’été 2023 est devenu un peu fou pour Bryan Adams lors de son concert à Salt Lake City plus tôt ce mois-ci, lorsqu’un fan a tendu une embuscade au chanteur et a pris d’assaut la scène et le microphone.

Adams interprétait son hit « Summer of ’69 » lorsqu’un spectateur indiscipliné a sauté sur scène, incitant le rockeur canadien à s’éloigner du microphone.

« Je l’ai acheté au cinq cents », a chanté un homme autoritaire dans le microphone, à la grande perplexité d’Adams.

Le crasher a pu chanter quelques paroles de plus avant que des agents de sécurité en chemises rouges ne se précipitent sur scène et ne l’attrapent des deux côtés.

L’homme a été escorté hors de la scène, et sans manquer un battement, Adams a pu frapper son repère pour la réplique emblématique, « C’était l’été 69 ».

Adams a posté l’épreuve à son Instagram – se moquer de la nature bizarre de l’acte. « Parfois, il faut juste rire… #stagecrasher #summerof69 », a-t-il écrit dans sa légende.

Adams est actuellement en tournée avec Joan Jett et les Blackhearts et jouera à Phoenix la semaine prochaine.

L’incident du concert d’Adams survient au milieu d’une série de décisions audacieuses prises par les spectateurs. Une tendance troublante a vu des artistes tels que Harry Styles, Kelsea Ballerini, Pink et Bebe Rexha être frappés par des objets lancés par des fans lors de leurs représentations.

Les problèmes ont commencé le mois dernier à New York, lorsque Rexha a été frappée au visage avec un téléphone portable, ce qui a entraîné l’arrestation d’un homme et la chanteuse a reçu des points de suture à New York.

À Londres, fin juin, lors du British Summer Time’s Hyde Park Festival, Pink a reçu un cadeau particulier : un sac de cendres humaines .

Alors que Styles était sur scène à Vienne pour donner son concert Love on Tour, l’ancien membre de One Direction a été frappé par un objet inconnu lancé dans son œil.

Plus tôt ce mois-ci, Ballerini a été victime d’un incident similaire. La star de la country chantait sa chanson « If You Go Down » quand elle était frappé à l’oeil par un bracelet .

Tournant la tête et finalement tout son corps loin du public, Ballerini a rapidement été prise en charge par l’un des membres de son groupe. Après plusieurs instants, Ballerini a finalement quitté la scène.

La semaine dernière, la vidéo a fait surface de Swift esquivant apparemment les bracelets lancés sur elle par un groupe de fans alors qu’elle marchait dans les coulisses, tandis que sa sécurité tentait de contrôler la situation.