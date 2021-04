Bruxelles souhaite que les passeports vaccinaux soient opérationnels dans toute l’UE d’ici la fin juin.

Des projets pilotes seront lancés au début de ce mois, dans le but de rendre l’ensemble du système opérationnel d’ici le 21 juin, a déclaré mardi aux députés Didier Reynders, le commissaire européen à la justice.

La Commission européenne souhaitait que les soi-disant certificats verts numériques soient pleinement opérationnels d’ici la fin du mois de mai, certains États membres étant plus dépendants du tourisme, comme la Grèce et l’Espagne, faisant pression pour un démarrage encore plus précoce.

Mais pour l’instant, cet objectif a été abandonné.

« C’est urgent. Bien sûr, nous voulons être prêts avant l’été. Pour la fin juin, nous voulons être prêts avec le règlement », a déclaré Reynders aux députés.

Reynders a également souligné que le certificat vert numérique n’est pas qu’un simple passeport de vaccination.

« La commission travaille très dur pour assurer une large couverture vaccinale de la population européenne afin d’éviter la discrimination des personnes qui ne sont pas encore vaccinées », a-t-il déclaré.

« La proposition réglemente non seulement la vérification d’assurance et l’acceptation d’un certificat de vaccination interopérable, mais également un certificat de test et un certificat pour une personne qui s’est rétablie du COVID-19. »

Mais l’eurodéputée néerlandaise Tineke Strik a déclaré à Euronews que les passeports nationaux des vaccins des pays de l’UE devraient être autorisés dans toute l’UE pour éviter toute discrimination.

« Une fois que les États membres commencent à utiliser peut-être ces certificats également dans leur propre pays, comme par exemple pour l’accès aux restaurants ou à d’autres services, ils ne devraient pas non plus faire de discrimination entre les ressortissants de l’UE et leurs propres citoyens », a déclaré Strik.

Certains députés européens présents à la réunion ont fait valoir que tout devrait être fait pour rendre les tests gratuits ou aussi bon marché que possible et que cela devrait être réglementé au niveau de l’UE.