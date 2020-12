Bruxelles a dévoilé un nouveau paquet de mesures visant à lutter contre la menace du terrorisme en Europe, y compris des plans visant à donner un rôle plus important à Europol.

Une vague d’attentats terroristes récents a incité la Commission européenne (CE) à publier les mesures plus tôt que prévu initialement.

« Le mode de vie européen n’est pas facultatif et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher ceux qui cherchent à le défaire », a déclaré Margaritis Schinas, vice-présidente de la CE.

«Avec le programme de lutte contre le terrorisme d’aujourd’hui, nous mettons l’accent sur l’investissement dans la résilience de nos sociétés avec des mesures pour mieux lutter contre la radicalisation et pour protéger nos espaces publics des attaques grâce à des mesures ciblées.

Le paquet a cependant été critiqué par Amnesty International pour avoir «fait un boulet de démolition».

Mesures préventives

Les mesures sont principalement axées sur la prévention.

La CE a donc exhorté le Conseil européen – qui se compose de dirigeants de chaque pays européen – et le Parlement européen à approuver rapidement la législation proposée en 2018 pour obliger les fournisseurs de services en ligne à détecter et supprimer tout contenu terroriste dans l’heure. Il appelle également à de meilleurs programmes pour prévenir la radicalisation, en particulier en prison.

Pour mieux anticiper les menaces, la CE s’est également engagée à mettre en place des missions consultatives pour aider les États membres à enquêter sur les vulnérabilités de leurs infrastructures critiques. Étant donné que bon nombre des attaques qui ont eu lieu dans l’UE visaient des espaces densément peuplés ou hautement symboliques, y compris des lieux de culte, la CE doit dégager des fonds pour réduire la vulnérabilité des espaces publics. Cela passe en grande partie par le déploiement de nouvelles technologies.

Il est dit qu’il « explorerait des options pour un cadre juridique européen pour déployer des agents de sécurité sur les vols ».

Les mesures précédentes prises au niveau européen comprenaient un contrôle renforcé des armes à feu légalement détenues, la restriction de l’accès aux explosifs dangereux et la lutte contre l’accès des terroristes au financement. La CE veut maintenant combler une faille existante qui permet à un résident d’un État membre à qui on a refusé une arme à feu pour des raisons de sécurité de faire une demande similaire dans un autre État membre.

Un mandat plus fort pour Europol

L’agence chargée de l’application de la loi du bloc, Europol, verrait également son mandat renforcé. L’agence a créé un Centre européen de lutte contre le terrorisme en 2016 qui apporte un soutien opérationnel aux enquêteurs nationaux lors d’enquêtes de lutte contre le terrorisme d’envergure.

Aujourd’hui, Bruxelles veut qu’Europol joue un rôle de premier plan dans la défense de l’Union contre les combattants revenant de pays comme la Syrie et l’Irak.

Les informations sur les combattants étrangers fournies par des pays tiers de confiance sont entrées dans le système d’information Schengen, mais Europol ne peut y saisir aucune information.

La Commission veut changer cela et permettre à l’agence d’émettre des alertes sur le retour des combattants terroristes étrangers, ce qui rendrait l’information accessible directement et en temps réel aux agents de première ligne dans les États membres.

Europol doit également participer à la création d’un réseau d’enquêteurs financiers antiterroristes pour aider à suivre la piste de financement des organisations terroristes et identifier les personnes impliquées.

Le bloc travaille également sur le développement d’un nouveau système d’information pour moderniser la gestion des frontières.

Enfin, la Commission estime que le cadre juridique existant pour la coopération policière entre les pays de l’UE est actuellement « trop ​​complexe » et souhaite créer un code de coopération policière pour faciliter la coopération transfrontalière.

Propositions « imparfaites »

La stratégie a cependant été vivement critiquée par le groupe de défense des droits Amnesty International.

« La prémisse de cette proposition est imparfaite. Elle pose à tort que plus de surveillance et plus de restrictions à notre liberté d’expression sont le prix que nous devons payer pour notre sécurité, mais nos droits de l’homme deviennent plus importants en temps de crise, pas moins, » Eve Geddie, directrice du Bureau des institutions européennes d’Amnesty International, a déclaré dans un communiqué.

«L’agenda prend une boule de démolition à nos droits, ciblant fièrement le cryptage et étendant la surveillance, y compris via l’utilisation de drones dans les espaces publics.

«Cette proposition ne cache pas son intention d’augmenter les investissements dans les technologies pour prédire les« comportements anormaux ou déviants et les risques de radicalisation ». C’est une erreur de penser que ces technologies sont neutres. Un tel profilage, comme tant d’autres mesures antiterroristes, a un impact discriminatoire principalement sur les musulmans, et ceux qui sont perçus comme musulmans », a-t-elle ajouté.