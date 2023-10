Bruxelles tue un suspect après une chasse à l’homme

Un homme accusé d’avoir tué deux supporters de football suédois lors d’une attaque terroriste présumée est mort après avoir été retrouvé par la police belge mardi matin.

Le suspect, qui n’a pas encore été nommé, a été retrouvé par la police à Bruxelles, la capitale belge. Une chasse à l’homme a été lancée après que deux Suédois ont été tués lundi soir dans la ville par un homme qui, selon les autorités, se disait inspiré par le groupe État islamique.

« L’auteur de l’attentat terroriste de Bruxelles a été identifié et est décédé », a déclaré mardi matin la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. « Nous tenons à remercier les services de renseignement et de sécurité, ainsi que le parquet, pour leur action rapide et décisive hier soir et ce matin », a-t-elle déclaré sur la plateforme sociale X.

Verlinden a déclaré à la chaîne de télévision belge VRT que l’arme présumée du crime avait été retrouvée.

Bruxelles accueillait lundi soir un match international de football entre les équipes nationales masculines de Belgique et de Suède, qui a été interrompu à la mi-temps après l’annonce de la fusillade.

Les autorités belges ont relevé le niveau de menace pour Bruxelles à 4, le niveau le plus élevé, et le niveau de menace général pour la Belgique à 3. Mais les procureurs ont déclaré que rien n’indique que l’attaque soit liée au conflit au Moyen-Orient.

La Suède a élevé son propre niveau d’alerte terroriste au deuxième niveau le plus élevé en août après qu’une série d’autodafés publics du Coran par un réfugié irakien vivant en Suède ait donné lieu à des menaces de la part de groupes militants islamistes.

Alexander De Croo, le Premier ministre belge, a déclaré mardi matin qu’il avait présenté ses condoléances au Premier ministre suédois, Ulf Kristersson.

« L’homme prétendait s’inspirer de l’État islamique. Dans le même communiqué, la nationalité suédoise des victimes a été mentionnée comme motif possible de l’attaque », a déclaré De Croo, citant une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et vérifiée par NBC News, on peut voir une personne vêtue d’une veste orange dans la rue agitant ce qui semble être une arme à feu au milieu du bruit des coups de feu. Dans une deuxième vidéo, le tireur entre dans un bâtiment et semble ouvrir le feu à l’intérieur. Une victime apparente tombe au sol. Le tireur semble alors tirer à nouveau sur la victime.

« Les attaquants veulent semer la peur, la méfiance et la division dans notre société libre. Les terroristes doivent comprendre qu’ils ne réussiront jamais cette mission. Ils ne soumettront jamais notre société libre. Par leur haine et leur violence, ils montrent avant tout leur impuissance. Le terrorisme ne nous vaincra jamais », a ajouté De Croo.

Il s’agit d’une histoire en développement, revenez ici pour les mises à jour bientôt.