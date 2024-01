Bruxelles se prépare à une prise de pouvoir par l’extrême droite

Les sondages ont commencé et la situation ne s’annonce pas bonne pour l’UE.

Un récent rapport du groupe de réflexion du Conseil européen sur les relations étrangères avertit que les partis eurosceptiques sont en passe de gagner dans neuf États membres aux élections du Parlement européen de juin. Neuf autres pays verront les partis anti-UE arriver en deuxième ou troisième position.

Le groupe d’extrême droite Identité et Démocratie – qui comprend le Rassemblement national français, l’Alternative pour l’Allemagne et la Ligue italienne – devrait remporter plus de 30 nouveaux sièges, le rapport soulignant que les partis d’extrême droite seront davantage impliqués dans les décisions de l’UE. – plus de succès qu’ils ne l’ont fait depuis que le Parlement européen a été élu au suffrage direct en 1979.

Étant donné que le mouvement d’extrême droite en Europe est fortement conditionné par un sentiment d’euroscepticisme dominant, il n’est pas surprenant que les auteurs du rapport estiment qu’il devrait servir de « signal d’alarme pour les décideurs politiques européens sur les enjeux ».