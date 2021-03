Bruxelles publiera ce mois-ci un projet de loi sur les passeports vaccinaux, déclare le chef de l’UE von der Leyen

Bruxelles présentera ce mois-ci un projet de loi visant à créer des soi-disant passeports vaccinaux, a annoncé la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen.

Il s’appellera un Digital Green Pass et comprendra des détails tels que si la personne a été vaccinée, ainsi que les résultats des tests COVID-19 précédents et les déclarations médicales.

Le projet de loi sera suivi d’au moins trois mois de travaux techniques.

Cela signifie que le pass pourrait être introduit, au plus tôt, en juillet.

« Le Digital Green Pass devrait faciliter la vie des Européens », a déclaré von der Leyen. « L’objectif est de leur permettre progressivement de se déplacer en toute sécurité dans l’Union européenne ou à l’étranger – pour le travail ou le tourisme. »

La politique de la santé est une compétence des pays de l’UE et la Commission européenne n’a que peu de mot à dire dans ce domaine politique. Cependant, le passeport vaccinal sera basé sur la libre circulation sur le territoire de l’UE, un domaine où Bruxelles dispose de pouvoirs exécutifs et législatifs plus étendus.

« Nous travaillons à faciliter la libre circulation et la sécurité dans l’Union européenne, et non à la restreindre », a déclaré un porte-parole de la CE.

Eric Mamer, le principal porte-parole de la CE, n’a pas été en mesure d’expliquer si les citoyens non européens pouvaient obtenir le laissez-passer.

Pour aller de l’avant, la CE aura besoin que les États membres agissent rapidement, notamment en ce qui concerne « les systèmes informatiques et les interconnexions », a-t-il ajouté.

L’idée d’introduire des passeports vaccinaux est vantée depuis le début des campagnes de vaccination.

La semaine dernière, la chancelière allemande Angela Merkel, s’adressant aux médias après la vidéoconférence des dirigeants européens, a déclaré que les certificats pourraient être prêts d’ici l’été.

« Tout le monde a convenu que nous avons besoin d’un certificat de vaccination numérique », a déclaré Mme Merkel aux journalistes.

Les pays dépendants du tourisme comme la Grèce et l’Espagne ont intensifié leur lobbying ces dernières semaines dans le but de sauver la saison estivale 2021.

La Grèce a déjà émis des certificats de vaccination numériques, devenant ainsi l’un des premiers gouvernements de l’UE à le faire.

Néanmoins, les désaccords entre les États membres sur l’idée et la portée de ces passeports devraient persister. Les pays moins dépendants du tourisme ne partagent pas la hâte du sud et sont plus préoccupés par les effets secondaires potentiellement discriminatoires de la mesure.

Suite à l’annonce de von der Leyen lundi, Sophie Wilmès, ministre belge des Affaires étrangères et ancien Premier ministre, s’est adressée à Twitter pour à la fois saluer la proposition et la critiquer.

« Dans la proposition de Mme Von der Leyen, la notion de » laissez-passer « prête à confusion par rapport à l’objectif que ce certificat doit poursuivre », a écrit Wilmès.

« Pour la Belgique, il n’est pas question de lier la vaccination à la libre circulation à travers l’Europe. Le respect du principe de non-discrimination est plus fondamental que jamais car la vaccination n’est pas obligatoire et l’accès au vaccin n’est pas encore généralisé. »