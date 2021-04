BRUXELLES poursuit AstraZeneca pour ne pas avoir fourni suffisamment de vaccins après avoir fait de l’entreprise un bouc émissaire pour son déploiement shambolic jabs.

Il espère que poursuivre le fabricant de drogue en justice augmentera les approvisionnements du bloc, mais de nombreuses capitales sceptiques de l’UE pensent que cette décision ne fera aucune différence.

Les eurocrates affirment que la société anglo-suédoise a été en « rupture continue » de son contrat en ne respectant pas ses objectifs.

Mais dans une déclaration percutante, la firme a insisté sur le fait qu’elle s’était « pleinement conformée » à l’accord et a promis de « se défendre fermement devant les tribunaux ».

Bruxelles espère utiliser la menace d’une action en justice pour faire pression sur AZ afin qu’elle augmente ses approvisionnements vers le continent. Un porte-parole de la Commission a déclaré: « Ce qui compte pour nous, c’est la livraison rapide d’un nombre suffisant de doses auxquelles les citoyens européens ont droit.

« Certaines conditions du contrat n’ont pas été respectées et la société n’a pas mis au point une stratégie fiable pour assurer la livraison des doses dans les délais. »

Mais de nombreux États membres ne soutiennent qu’à contrecœur l’action en justice et doutent qu’elle fasse une différence.

Un diplomate de l’UE a déclaré: « En fin de compte, un procès ne va pas accélérer la prise de coups dans les armes. Cela pourrait prendre des années. »

La production de vaccins « un désastre »

Un deuxième a ajouté: « Il est clair que la production de vaccins d’AstraZeneca en Europe a été un désastre, mais ce qu’une action en justice apportera reste à voir. »

Une demi-douzaine de pays, dont la France et l’Allemagne, ont également exprimé des craintes que le procès ne sape davantage la confiance dans le coup.

La première audience aura lieu mercredi devant un tribunal belge.

L’Europe a été enfermée dans une guerre de mots amère avec AZ toute l’année au milieu de la colère et de l’embarras face au déploiement plus rapide de la Grande-Bretagne.

Bruxelles a accusé l’entreprise de réduire les livraisons vers le continent tout en donnant la priorité à son contrat avec le Royaume-Uni. Mais la société affirme qu’elle livrera près de 50 millions de doses aux États de l’UE d’ici la fin du mois, ce qui est « conforme à nos prévisions ».

Et dans une fouille aux eurocrates, il a souligné que son personnel «travaillait 24 heures sur 24» pour s’approvisionner «sans profit».

L’UE a tardé à autoriser le jab AZ, et quand elle l’a fait, de nombreux États européens ont défié la décision et l’ont initialement interdite pour les plus de 65 ans.

Mais ils ont ensuite été contraints de faire demi-tour après que les données réelles du déploiement plus rapide de la Grande-Bretagne aient montré à quel point il était efficace.

L’Europe a vacciné un cinquième de sa population, loin derrière le Royaume-Uni qui en a maintenant fait plus de la moitié.