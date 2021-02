Bruxelles met en garde six pays de l’UE contre les restrictions de voyage

Dans une lettre adressée à la Belgique, au Danemark, à la Finlande, à l’Allemagne, à la Hongrie et à la Suède, la Commission européenne a exhorté les pays à respecter les recommandations du Conseil européen sur les restrictions de voyage et à s’aligner sur les principes de l’Union en matière de libre circulation.

« La commission veut rappeler aux Etats membres européens qu’il est nécessaire de revenir à une approche coordonnée sur toutes les mesures prises en relation avec la libre circulation des personnes et des biens », a déclaré mardi le commissaire à la justice du bloc Didier Reynders dans une vidéo publiée sur Twitter.

Malgré les recommandations de la Commission, les six pays de l’UE ont pris des mesures unilatérales pour freiner la propagation du coronavirus. En janvier, la Belgique a imposé une interdiction de voyager non essentielle qui a été prolongée jusqu’au 1er avril, tandis qu’au début du mois, l’Allemagne a imposé des restrictions d’entrée à ses frontières avec la République tchèque et le Tyrol autrichien. La Hongrie, pour sa part, a maintenu ses frontières fermées à presque tous les étrangers depuis l’été. La Finlande a imposé une interdiction de voyager non essentielle jusqu’au 25 février, tandis que la Suède a bloqué l’entrée de ceux en provenance du Royaume-Uni, du Danemark et de Norvège. Le Danemark a également imposé des restrictions à ses frontières depuis le début de la pandémie.

Les pays ont dix jours pour fournir à l’exécutif de l’UE des explications sur leur interdiction des voyages non essentiels.

Reynders a fait valoir que les mesures étaient allées «trop loin», citant que des mesures moins restrictives, telles que la découragement des voyages, pourraient également fonctionner au lieu d’interdire les déplacements d’un État à un autre. Ses commentaires ont précédé un Conseil Affaires générales (GAC) mardi matin, qui a réuni les ministres des Affaires européennes de l’UE.

«Le Conseil de l’UE a convenu d’une approche coordonnée de la libre circulation pour garantir des mesures proportionnées et préserver les déplacements essentiels», a écrit le commissaire à la justice dans un autre message.