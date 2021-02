Bruxelles met en garde la Hongrie contre son non-respect de la décision de la CJE sur le financement des ONG

Bruxelles a envoyé jeudi une lettre de mise en demeure à la Hongrie pour ne pas avoir levé les restrictions sur le financement des ONG.

Budapest a désormais deux mois pour répondre à la Commission européenne et risque une amende.

La lettre intervient sept mois après que la Hongrie a été reconnue coupable par la Cour européenne de justice (CJCE) d’avoir enfreint le droit de l’UE en limitant le montant du financement étranger que les ONG opérant dans le pays peuvent recevoir.

La loi, adoptée par le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban en 2017, limitait les dons étrangers à 22000 € par an, les ONG étant également tenues de lister les sponsors étrangers donnant plus de 1400 € par an.

Le gouvernement a déclaré que la mesure visait à lutter contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme et qu’elle montrerait quels groupes obtiennent un financement des fondations Open Society créées par le milliardaire hongro-américain George Soros, qui, selon Orban, cherche à influencer les politiques hongroises les élections du pays.

Mais la CJCE a déclaré que « la Hongrie a introduit des restrictions discriminatoires et injustifiées sur les dons étrangers aux organisations de la société civile, en violation de ses obligations » en vertu des traités de l’UE.

La Commission a souligné dans sa déclaration de jeudi que « les arrêts de la Cour européenne de justice sont immédiatement contraignants pour l’État membre concerné ».

« La Commission considère que la Hongrie n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt, malgré les appels répétés de la Commission à le faire de toute urgence. »

« La Hongrie a deux mois pour répondre aux préoccupations soulevées par la Commission. Sinon, la Commission pourrait décider de renvoyer l’affaire devant la Cour de justice de l’UE avec des sanctions financières proposées », a-t-il ajouté.

Vera Jourova, vice-présidente de la Commission pour les valeurs et la transparence, a écrit dans un tweet; « Nous devons prendre des mesures fermes pour garantir le respect de cet arrêt. Les organisations de la société civile sont [a] élément clé de nos démocraties. Nous devons les soutenir, pas les combattre. «

L’ONS, dont Amnesty International, le Comité Helsinki hongrois, les libertés et l’Union hongroise des libertés civiles, a appelé le gouvernement à abroger la loi et a déclaré dans une lettre à la Commission en décembre que la Fondation publique Tempus – une ONG créée par le gouvernement – « empêche les ONG hongroises d’accéder au financement de l’UE, invoquant la loi en infraction ».

Les bureaux de communication du gouvernement ont déclaré jeudi que « le gouvernement hongrois prendra toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour européenne de justice ».

« À cet effet, des négociations sont actuellement en cours entre la Commission européenne et le gouvernement hongrois sur la base du principe d’une coopération sincère », indique le communiqué.