L’UE exige un contrôle plus strict des exportations de vaccins

L’approvisionnement en vaccins Covid en Grande-Bretagne est menacé. L’UE a menacé de bloquer les exportations de jabs Pfizer de fabrication belge dans le cadre d’une dispute avec la société britannique AstraZeneca (AZ). Bruxelles a décidé d’imposer des contrôles plus stricts sur les exportations après avoir réagi avec colère à la nouvelle qu’AZ distribuera 50 millions de doses de moins à l’UE que prévu. Les ministres craignent désormais que les livraisons de Pfizer ne soient, au mieux, retardées par des formalités administratives supplémentaires – et que l’UE puisse essayer d’arrêter l’envoi de doses vers des pays tiers après avoir déclaré qu’elle «prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens» . Correspondant à Bruxelles James Crisp dit que l’UE cherche à se venger dans le jeu du blâme des vaccins. Utilisez notre outil de code postal pour savoir combien de vaccins Covid ont été administrés dans votre région.

Pendant ce temps, Boris Johnson devrait aujourd’hui approuver les plans visant à forcer certains voyageurs arrivant au Royaume-Uni à se mettre en quarantaine dans les hôtels. Le comité des opérations du Cabinet sur les coronavirus se réunit plus tard pour finaliser un système hôtelier de style australien qui coûtera jusqu’à 1500 £ pour 10 jours d’auto-isolement, avec des repas servis dans les chambres et la supervision d’un agent de sécurité. Rédacteur des affaires intérieures Charles Hymas explique que les vacances à l’étranger pourraient être interrompues jusqu’en 2022 si cela s’applique à tous les passagers. On dit que diverses options sont sur la table, mais des sources de Whitehall ont suggéré que les ministres pourraient opter pour un système plus limité. Mat allège l’ambiance avec le dessin animé d’aujourd’hui.

Boris Johnson veut charmer les Écossais et sauver l’Union

Le Premier ministre doit lancer une offensive de charme en Écosse plus tard cette semaine dans le cadre de son plan pour sauver l’Union. On s’attend à ce que Boris Johnson profite d’une visite au nord de la frontière pour souligner le rôle du gouvernement britannique dans la distribution de vaccins contre le coronavirus dans le but de renverser la tendance contre le soutien record à l’indépendance écossaise. Le SNP, qui s’attend à une grande victoire aux élections de mai, est déterminé à faire avancer son projet de tenir un référendum – même sans l’approbation du gouvernement britannique.

Trois étoiles Michelin pour un chef avec 195 £ à emporter

Les repas étoilés au Michelin ont peut-être été considérés comme l’une des victimes du verrouillage. Mais le guide des meilleurs restaurants a cette année jugé la nourriture à emporter digne de son sceau d’approbation après que plusieurs chefs cordon bleu se soient tournés vers la fourniture de plats à emporter. Parmi eux, Helene Darroze, de The Connaught, qui a reçu trois étoiles Michelin après avoir offert un menu dégustation de 195 £ dans une boîte. Voir ce que contient les plats à emporter.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Petit somme | Si vous avez du mal à vous concentrer après le déjeuner, pensez à ceci. Des siestes de cinq minutes dans l’après-midi peuvent améliorer la mémoire et garder le cerveau plus agile, selon une étude. Les personnes qui dormaient régulièrement l’après-midi semblaient parler plus couramment et mieux se souvenir des choses que celles qui ne le faisaient pas. Suivez ces conseils pour devenir un super-napper.

Partout dans le monde: manifestations à Mumbai

La police en Inde arrête les agriculteurs alors qu’ils marchent à Mumbai pour tenter de faire suspendre les lois controversées de réforme agricole. Consultez notre galerie d’images plus frappantes du monde entier.