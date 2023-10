Bruxelles : Le tireur présumé qui a tué deux personnes avant un match de football est décédé | Nouvelles du monde

La police a abattu un tireur présumé qui avait tué deux personnes avant un match international de football à Bruxelles.

La ministre belge de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a déclaré à la radio VRT « nous avons la bonne nouvelle que nous avons retrouvé l’individu », mais elle a également déclaré qu’elle ne pouvait pas exclure qu’il ait des complices.

L’arme qui aurait été utilisée dans les fusillades mortelles avant BelgiqueLe match d’hier soir contre la Suède a été récupéré, a-t-elle déclaré.

Les procureurs fédéraux ont confirmé à Sky News que l’agresseur présumé était décédé.

Il a été identifié par les médias belges comme étant Abdesalem L, un ressortissant tunisien de 45 ans.

Le suspect a été abattu dans un café lors d’une opération de police dans le quartier de Schaerbeek, mardi matin.

Cela faisait suite à une information d’un citoyen qui avait alerté les services d’urgence après l’avoir repéré dans le café.

Les ambulanciers ont tenté de réanimer le suspect après qu’il ait été abattu, et il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où son décès a ensuite été constaté.

« L’auteur de l’attentat terroriste de Bruxelles a été identifié et est décédé », a écrit Mme Verlinden sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Nous tenons à remercier les services de renseignement et de sécurité, ainsi que le parquet, pour leur action rapide et décisive hier soir et ce matin. »

Le Parquet de Bruxelles enquête sur cette fusillade.

Une arme militaire et un sac de vêtements ont été retrouvés à l’intérieur du café.

Quelques instants avant la fusillade mortelle de Bruxelles



Bruxelles en état d’alerte terroriste maximale

Les tirs mortels de lundi soir ont provoqué l’abandon à la mi-temps du match de qualification de la Belgique pour l’Euro 2024 contre la Suède.

Des supporters ont également été retenus dans le stade tandis que des agents armés recherchaient l’agresseur présumé.

Les deux personnes tuées étaient suédoises et une troisième personne a été blessée lors de l’attaque.

L’alerte terroriste à Bruxelles a été portée au plus haut niveau, avec une présence policière accrue, et la population a été invitée à redoubler de vigilance et à éviter tout déplacement inutile.

Les tirs ont eu lieu à environ 5 km du stade Roi Baudouin de 50 000 places peu après 19 heures, heure locale, soit environ 45 minutes avant le coup d’envoi.

En savoir plus: Ce que l’on sait de la fusillade à Bruxelles

Image:

Le lieu de la fusillade mortelle et le Stade Roi Baudouin à Bruxelles





Peu de temps après, un homme prétendant être le tireur est apparu sur les réseaux sociaux dans une vidéo dans laquelle il affirmait être membre de l’État islamique (EI) et « combattant pour Allah ».

Il a également affirmé avoir perpétré cette attaque en guise de « vengeance au nom des musulmans ».

Un journal belge a rapporté qu’un témoin avait entendu le tireur crier « Allahu Akbar » – « Dieu est grand » en arabe – avant que les coups de feu ne soient tirés.

Une autre vidéo, qui aurait été de l’incident, mais qui n’a pas été vérifiée par Sky News, montrait un homme armé vêtu d’une veste orange fluo et d’un casque blanc poursuivant un homme dans un bâtiment avant de lui tirer dessus.

Image:

Des policiers armés sur place. Photo : AP





« Nous ne pouvons pas être naïfs »

Le suspect a demandé sans succès l’asile en Belgique en novembre 2019, a déclaré aux journalistes le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Il était considéré comme un risque pour la sécurité de l’État et était connu de la police pour trafic de personnes et vie illégale dans le pays.

Il était également soupçonné d’avoir menacé une personne dans un centre pour demandeurs d’asile et une audience sur cet incident devait avoir lieu mardi, a ajouté M. Van Quickenborne.

La secrétaire d’État belge à l’asile, Nicole de Moor, a déclaré que le suspect avait disparu après le refus de sa demande d’asile. En conséquence, les autorités n’ont pas pu le localiser pour organiser son expulsion.

Un porte-parole du parquet fédéral belge a déclaré à la presse que l’enquête se concentrait sur « une possible motivation terroriste pour la fusillade ».

Image:

Des policiers armés dans le quartier de Schaerbeek mardi matin





Suède a été confronté ces derniers mois émeutes suite à une série d’incidents d’incendie du Coran tant dans le pays lui-même que dans le Danemark voisin.

En conséquence, la Suède a porté son alerte terroriste au deuxième niveau le plus élevé en août.

Les dirigeants musulmans de Suède ont appelé le gouvernement à trouver des moyens de mettre fin aux incendies du Coran, mais la police les a autorisés, invoquant la liberté d’expression.

Le service de sécurité de la police suédoise SAPO a déclaré mardi que son évaluation du niveau de menace contre la Suède restait inchangée.

Cependant, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré qu’il était temps de renforcer les mesures de sécurité.

« Je comprends que de nombreux Suédois aient peur et soient en colère », a-t-il déclaré, ajoutant : « C’est le moment de plus de sécurité, nous ne pouvons pas être naïfs ».