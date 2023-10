Bruxelles : La menace d’une autre attaque imminente s’est atténuée – mais les répercussions du choc sont importantes | Nouvelles du monde

La peur paralysante qui s’était emparée de Bruxelles s’est dissipée dans la matinée, mais seulement après un décès supplémentaire.

Treize heures après qu’un homme, désormais identifié comme Abdesalem L, avait tué deux Suédois puis parti en fuite, il a été capturé dans un café.

Loin d’être un fugitif habile, il portait toujours la même veste orange distinctive qu’il portait lors de son attaque initiale. Et il n’était qu’à quelques pas de chez lui.

Abdesalem L a été abattu par la police et est décédé plus tard à l'hôpital





Abdesalem voyageait dans un bus lorsqu’il a été repéré par d’autres passagers et le chauffeur, qui ont alerté la police.

Il a sauté du bus, a tenté de s’enfuir mais s’est retrouvé coincé dans le café. La police lui a tiré dessus et malgré les efforts déployés pour le maintenir en vie, il est décédé à l’hôpital.

Désormais, la menace d’une autre attaque imminente s’est atténuée, mais les répercussions du choc sont importantes.

« Il aurait pu me tirer dessus »

On voit Issiga, un adolescent, marcher dans la rue, l’air distrait, et engager la conversation. Il s’avère qu’il était là au moment critique : « J’étais dans le bus et Abdesalem était devant. Le chauffeur du bus l’a vu et a appelé à l’aide.

« Il avait une arme dans son sac. J’avais peur. Il aurait pu me tirer dessus. »

Tant de vies ont été affectées au cours de la dernière journée, d’une manière ou d’une autre, par cette attaque. Les victimes, bien sûr, et ceux qui sont traumatisés par ce qu’ils ont vu. Mais aussi le tissu social ici, meurtri et choqué.

Les enfants qui ont été tenus à l’écart de l’école aujourd’hui ; des supporters de football qui attendaient nerveusement au stade national hier soir, incapables de rentrer chez eux après l’arrêt du match entre la Belgique et la Suède. Et les services de sécurité, qui devront se poser la question de savoir s’ils auraient pu voir cela venir.

Abdesalem L, né en Tunisie, avait demandé l’asile en Belgique en 2019, mais avait été refusé un an plus tard.

Une carte montrant le lieu de la fusillade et le Stade Roi Baudouin à Bruxelles



Il a cependant réussi à rester à Bruxelles, échappant aux autorités et vivant à Schaerbeek, une zone très fréquentée qui entretenait déjà une relation difficile avec le terrorisme.

« C’est tout simplement un terroriste »

Le Dr Mustafa Assaf vit à Schaerbeek depuis plus d’un quart de siècle. Il l’a vu changer, subissant les effets de la radicalisation.

Alors que nous discutons dans la rue, il montre autour de lui : de ce côté, les maisons de deux des personnes impliquées dans l’attentat terroriste à l’aéroport de Bruxelles ; là-bas, la famille d’un homme parti en Syrie pour rejoindre l’État islamique.

Il dit qu’il a essayé de dissuader les jeunes de cette voie, mais qu’il s’est heurté à la colère et à l’intimidation. Mais l’écrasante majorité, insiste-t-il, est horrifiée par les attaques terroristes.

« La communauté ici est contre ces actes barbares », me dit-il. « Je sais que certaines personnes entendent le mot « Islam » et le relient automatiquement au terrorisme. Mais regardez-moi, regardez autour de vous : nous respectons la vie. Pas comme l’homme qui a commis ces attentats.

« Pour moi, les gens comme ça, ce n’est pas un musulman. C’est tout simplement un terroriste. »

Bruxelles reviendra lentement à la normale : les vitres brisées seront remplacées, le sang se dissipera. Mais bien sûr, les souvenirs resteront, tout comme à Arras, la ville du nord de la France. où un enseignant a été tué la semaine dernière par un autre terroriste.

Existe-t-il des liens entre ces attaques et les événements du Moyen-Orient ? Jusqu’à présent, cela ne semble pas être le cas. Ou du moins, rien n’est établi.

Mais peuvent-ils vraiment être une coïncidence ? Et sinon, que pourrait-il se passer ensuite ? Telles sont les questions qui reviennent encore à Bruxelles et au-delà.