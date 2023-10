Bruxelles est « en alerte terroriste maximale » et les supporters de football doivent rester dans le stade après deux morts par balle | Nouvelles du monde

Les fans de football ont été invités à rester à l’intérieur du stade national belge après que deux Suédois ont été abattus lors d’un attentat terroriste à Bruxelles.

Le match de qualification pour l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède a été abandonné à la mi-temps après que « les joueurs ont décidé qu’ils ne voulaient pas continuer le match, à cause de ce qui s’est passé plus tôt dans la journée ».

La fusillade a eu lieu à environ 5 km du stade Roi Baudouin de 50 000 places peu après 19 heures, soit environ 45 minutes avant le coup d’envoi.

Peu de temps après la fusillade, un homme qui prétendait être le tireur a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il affirmait être membre de l’État islamique (EI) et « combattant pour Allah ».

Il a également affirmé avoir perpétré cette attaque en guise de « vengeance au nom des musulmans ».

Un journal belge a rapporté qu’un témoin avait entendu le tireur crier « Allahu Akbar » – « Dieu est grand » en arabe – avant que les coups de feu ne soient tirés.

Une autre vidéo, qui aurait été de l’incident et qui n’a pas été vérifiée par Sky News, montrait un homme armé vêtu d’une veste orange fluo et d’un casque blanc poursuivant un homme dans un bâtiment avant de lui tirer dessus.

Aucun suspect n’a encore été arrêté et des policiers armés ont bouclé les lieux.

La ministre belge de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a déclaré que le suspect était « activement traqué ».

Le Centre national de crise belge a élevé lundi soir l’alerte terroriste dans la ville au plus haut niveau. Il a également été déplacé au deuxième rang du reste de la Belgique.

Un porte-parole de la police a confirmé que deux personnes avaient été tuées dans une fusillade, mais a refusé de donner plus de détails.

Le Premier ministre du pays, Alexander De Croo, a quant à lui semblé lier l’incident au terrorisme.

Dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, il a écrit : « Je viens de présenter mes sincères condoléances au Premier ministre suédois suite à l’attaque poignante de ce soir contre des citoyens suédois à Bruxelles.

« Nos pensées vont aux familles et aux amis qui ont perdu des êtres chers. En tant que partenaires proches, la lutte contre le terrorisme est une lutte commune. »

Dans un article précédent, il a présenté ses « plus sincères condoléances » aux proches des personnes tuées dans ce qu’il a qualifié d’« attaque lâche ».

Il a également appelé les Bruxellois à « être vigilants ».

Le ministre suédois de la Justice, Gunnar Strommer, a déclaré que son gouvernement travaillait avec les autorités belges « pour obtenir plus d’informations sur ce qui s’est passé ».

« Ce soir, nous avons reçu de terribles nouvelles de Bruxelles », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Le bureau du gouvernement et les autorités compétentes travaillent intensément pour obtenir davantage d’informations sur ce qui s’est passé. »

Le président français Emmanuel Macron a quant à lui qualifié l’incident d' »attaque terroriste islamiste ».

S’exprimant en Albanie lundi soir – quelques jours après que son propre pays ait été secoué par l’assassinat d’un enseignant au cours d’une attaque terroriste présumée – il a déclaré : « L’Europe est ébranlée ».

La fusillade à Bruxelles a eu lieu près du boulevard d’Ypres, dans une zone située au nord du centre-ville.

La zone se trouve à environ 5 km du Stade Roi Baudouin, où s’est déroulée la qualification pour l’Euro 2024.

Un porte-parole de l’UEFA a confirmé que le match avait été suspendu lundi.

Dans un communiqué, l’UEFA a déclaré : « Suite à un attentat terroriste présumé à Bruxelles ce soir, il a été décidé, après consultation des deux équipes et des autorités policières locales, que le match de qualification entre la Belgique et la Suède est abandonné. »

L’entraîneur suédois Janne Andersson a déclaré plus tard au site suédois Fotbollskanalen : « Nous ne pouvons pas jouer au football dans cette situation. Nous et la Belgique sommes tout à fait d’accord sur le fait que nous ne devrions pas jouer. »

Laura Demullier, du centre antiterroriste belge OCAD, a déclaré lundi que faire sortir les milliers de supporters de football assistant au match en toute sécurité hors du stade était leur priorité absolue.

La Suède a été confrontée ces derniers mois à des émeutes suite à une série d’incidents d’incendie du Coran en Suède et dans ses pays voisins. Danemark.

Les dirigeants musulmans de Suède ont appelé le gouvernement à trouver des moyens de mettre fin aux incendies du Coran, mais la police les a autorisés, invoquant la liberté d’expression.