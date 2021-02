Bruxelles donne la priorité à la réforme de l’OMC dans les plans commerciaux récemment annoncés

La réforme de l’Organisation mondiale du commerce sera l’une des premières priorités de l’Union européenne au cours des prochaines années, selon la Commission européenne.

Valdis Dombrovskis, le commissaire chargé du commerce, a déclaré jeudi aux journalistes qu’il souhaitait que l’UE « mène les efforts mondiaux de réforme de l’OMC ».

L’annonce faisait partie d’une annonce de la Commission européenne définissant sa stratégie commerciale pour les années à venir, qui comprenait également deux autres objectifs clés pour renforcer la reprise économique post-pandémique et atteindre la neutralité carbone en faisant de l’accord de Paris sur le climat un élément essentiel du commerce futur. offres.

« Les défis auxquels nous sommes confrontés nécessitent une nouvelle stratégie pour la politique commerciale de l’UE. Nous avons besoin d’un commerce ouvert et fondé sur des règles pour aider à restaurer la croissance et la création d’emplois après le COVID-19 », a expliqué Dombrovskis.

« De même, la politique commerciale doit pleinement soutenir les transformations vertes et numériques de notre économie et diriger les efforts mondiaux de réforme de l’OMC. Elle doit également nous donner les outils pour nous défendre lorsque nous sommes confrontés à des pratiques commerciales déloyales. Nous suivons une voie ouverte. , stratégique et affirmée, mettant l’accent sur la capacité de l’UE à faire ses propres choix et à façonner le monde qui l’entoure par son leadership et son engagement, reflétant nos intérêts et nos valeurs stratégiques. «

Les négociations pour moderniser l’OMC ont jusqu’à présent échoué, l’administration Trump entravant la plupart des efforts pour le faire au cours des quatre dernières années.

Mais maintenant, avec Joe Biden à la barre aux États-Unis, la possibilité de réformes a considérablement augmenté, selon Guillaume van der Loo de l’Institut Egmont.

« L’UE et les États-Unis sont du même côté pour la réforme de l’OMC et pour avoir des règles plus modernes sur les subventions, les aides d’État aux entreprises, les transferts forcés de technologie, et bien sûr tout cela est lié aux préoccupations tant de l’UE que des États-Unis. vis-à-vis de la Chine », a déclaré van der Loo à Euronews.

Bruxelles veut également s’assurer que les règles de concurrence de l’UE soient respectées par les pays tiers, en particulier compte tenu du nouvel accord d’investissement conclu avec la Chine, et cherche à développer des mesures de défense commerciale pour protéger les entreprises et les citoyens européens des pratiques commerciales déloyales.

Il souhaite également étendre son influence dans le monde entier en encourageant les partenariats avec les pays en développement d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie-Pacifique.