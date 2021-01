La Commission européenne a rassuré les citoyens sur le fait que les vaccinations contre le coronavirus resteraient volontaires, après que la Grèce a suggéré l’utilisation de certificats de vaccination pour sauver le secteur du tourisme, faisant craindre que les gens ne soient pas autorisés à voyager sans le vaccin COVID.

S’adressant aux journalistes à la suite d’une réunion par vidéoconférence avec les ministres des Affaires européennes de l’Union, lundi, le vice-président de la Commission, Maros Sefcovic, a déclaré que certaines personnes pourraient ne pas être en mesure de recevoir le vaccin pour des raisons de santé, tandis que d’autres pourraient simplement s’opposer à l’inoculation et a ajouté que l’exécutif européen prend toutes les précautions nécessaires pour empêcher un traitement discriminatoire de ces personnes.

«Nous aurons, j’en suis sûr, beaucoup de gens qui, par exemple, ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, même certains d’entre eux ne voudraient tout simplement pas être vaccinés. Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour ne pas créer de motif pour un traitement différent de ces personnes, ou toute sorte de limitation de leurs droits », a déclaré Sefcovic.

Selon le vice-président, la priorité a été donnée à la collecte de données COVID et à son traitement à l’échelle de l’UE, dans le but d’aider les experts de la santé à analyser et comparer les mutations virales.

«Nous devons nous assurer que les données seront collectées électroniquement dans le respect de toutes les règles de confidentialité des données et cela devrait être fait sur des plates-formes interopérables afin que nous puissions partager les données», a déclaré Sefcovic.

Dans l’intervalle, l’Union européenne doit également accélérer le processus de vaccination et les livraisons de vaccins, tout en accélérant les tests et le séquençage, a-t-il ajouté.

Ses commentaires sont intervenus un jour après le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas suggéré que les restrictions de coronavirus devraient être assouplies pour les personnes qui ont été vaccinées contre le COVID-19, citant que «les personnes vaccinées devraient pouvoir exercer à nouveau leurs droits fondamentaux», ajoutant qu’elles devraient être autorisées à se rendre dans les cinémas et les restaurants.

La semaine dernière, dans une lettre adressée à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a recommandé l’établissement d’un «certificat standardisé, qui prouvera qu’un individu a été vacciné avec succès» contre Covid-19, dans un tenter d’assurer «le rétablissement le plus rapide possible de la libre circulation entre les États membres, mais aussi avec les pays tiers».

La proposition de Mitsotakis sera discutée lors du prochain sommet des dirigeants de l’UE sur la coordination des coronavirus, prévu pour le 21 janvier. L’idée a déjà été rejetée par le président roumain Klaus Iohannis qui a fait valoir que le certificat de vaccination à des fins de voyage «divisera l’Europe en deux».