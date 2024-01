Bruxelles devra “agir” si la confrontation polonaise enfreint le droit européen, estime Věra Jourová

La Commission européenne suit “de très près” la crise politique en Pologne et “devra agir” si la situation s’aggrave et conduit à des violations du droit européen, a prévenu mercredi Věra Jourová.

“Nous observons, bien sûr”, a déclaré Jourová, vice-président de la Commission chargé des valeurs de transparence, à Euronews dans une interview au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. “Chaque jour, il se passe quelque chose.”

La Pologne est plongée depuis des semaines dans une confrontation tendue entre le Premier ministre Donald Tusk, revenu au pouvoir le mois dernier avec pour mission de rétablir l’État de droit dans le pays, et le président Andrzej Duda, qui est politiquement aligné sur le précédent parti au pouvoir, le parti d’extrême droite Droit et Justice (PiS).

Les huit années sous les gouvernements dirigés par le PiS ont vu Varsovie s’engager dans une confrontation frontale avec Bruxelles sur les droits fondamentaux, l’indépendance judiciaire, la liberté de la presse et ingérence électorale – les questions couvertes par le portefeuille de Jourová.

Cet affrontement qui a duré plusieurs années a donné lieu à de multiples poursuites judiciaires, à des amendes de plusieurs millions d’euros et au blocage des fonds de relance liés au COVID-19. Tusk, un européiste déclaré, a promis rétablir les relations avec Bruxelles et ramener la Pologne au centre politique.

Mais les premières mesures prises par son gouvernement pour atteindre cet objectif ont suscité des critiques, à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Peu après son entrée en fonction, le cabinet de Tusk a ordonné le licenciement immédiat des directeurs de la télévision, de la radio et de l’agence de presse publiques, arguant qu’ils étaient des loyalistes du PiS qui avaient transformé les chaînes publiques en machines de propagande. Ces changements brusques ont suscité une réaction de colère de la part des conservateurs et exacerbé la confrontation entre Tusk et Duda.

“Ce sont des actions totalement illégales”, a déclaré Duda. “C’est l’anarchie.”

Le président a riposté en opposant son veto à un nouveau projet de loi qui allouait 3 milliards de zlotys (environ 700 millions d’euros) aux médias publics, obligeant le ministère de la Culture à mettre les médias en liquidation pendant qu’une restructuration était en cours.

Interrogée sur la situation actuelle, Věra Jourová a déclaré que la Commission européenne était “toujours inquiète lorsque nous constatons des changements dans les médias publics” et qu’elle pourrait engager des poursuites judiciaires si elle avait connaissance d’éventuelles violations du droit de l’UE.

“Nous observons. Nous évaluons de très près ce qui se passe en Pologne dans le domaine des médias”, a déclaré Jourová à Euronews à Davos, soulignant qu’elle avait discuté de la question avec le président Duda lors d’une réunion au Forum économique mondial.

“En cas de contradiction avec la législation européenne en vigueur, nous devrons agir.”

Le vice-président a déclaré que Loi sur la liberté des médiasqui comprend des dispositions visant à protéger les journalistes et les médias contre les ingérences politiques, n’est pas encore applicable, car il doit encore être ratifié par le Parlement européen et les États membres.

“C’est ce que j’ai essayé d’expliquer aujourd’hui au président Duda : que nous ne pouvons pas agir dans le cadre de nos compétences sans avoir la loi”, a-t-elle ajouté.

Mais le secteur des médias n’est pas le seul à faire la une des journaux.

Plus récemment, Tusk et Duda se sont affrontés après que deux hommes politiques du PiS, reconnus coupables d’abus de pouvoir, se soient réfugiés dans le palais présidentiel pour éviter l’exécution de leurs condamnations pénales. Cela a provoqué une intervention sans précédent de la police, qui est entrée dans le palais pour procéder aux arrestations.

Duda a jeté son soutien derrière les deux hommes, l’ancien ministre de l’Intérieur Mariusz Kamiński et son ancien adjoint Maciej Wąsik, et a promis de les gracier, même s’il avait auparavant accordé une grâce que les experts juridiques considéraient comme illégale.

Par ailleurs, Duda a fustigé le gouvernement de Tusk après que le ministre de la Justice a déclaré que Dariusz Barski, le procureur général du pays, avait été démis de ses fonctions. Le président a contesté la décision car, dit-il, elle a été prise sans attendre son avis formel. Mais le ministre de la Justice a répliqué en affirmant que Barski avait été nommé illégalement par le précédent gouvernement PiS.

Alors que les tensions montent, Duda et Tusk rencontré face à face lundi, mais aucun des deux n’a signalé une intention claire de faire marche arrière. Duda a déclaré qu’il avait demandé à Tusk de “s’il vous plaît cesser d’essayer de violer la loi”, tandis que le Premier ministre a déclaré que son exécutif poursuivrait sa mission visant à “rétablir l’ordre juridique, que cela plaise ou non”.

Dans son entretien avec Euronews, Jourová a exprimé sa sympathie pour Tusk et a souligné la nécessité d’annuler les changements les plus néfastes introduits par la précédente administration du PiS, y compris une réforme judiciaire très controversée qui la Cour de Justice européenne La décision a porté atteinte au droit d’avoir accès à un système judiciaire indépendant et impartial.

“Donald Tusk et son gouvernement se sont retrouvés dans une situation où il y avait beaucoup de choses à réparer dans le système judiciaire polonais”, a déclaré Jourová.

“La Commission s’est toujours efforcée d’engager un dialogue avec le gouvernement polonais et de lui demander : pourriez-vous s’il vous plaît arrêter la réforme qui diminue l’indépendance des juges ?”