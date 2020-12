Bruxelles a dévoilé jeudi des mesures d’urgence ciblées pour un Brexit sans accord afin d’assurer une connectivité aérienne et routière de base avec le Royaume-Uni pendant six mois après la fin de la période de transition.

L’une des quatre mesures porte également sur les droits de pêche – l’une des questions les plus épineuses des négociations sur le Brexit où des «lacunes importantes» subsistent. Tous les points sont conditionnels à la réciprocité britannique.

Le chef de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré que les mesures d’urgence étaient nécessaires « étant donné que la fin de la transition est très proche, il n’y a aucune garantie que si, lorsqu’un accord est trouvé, il peut entrer en vigueur à temps ».

« Notre responsabilité est de nous préparer à toutes les éventualités, y compris à ne pas avoir conclu d’accord avec le Royaume-Uni le 1er janvier 2021 », a-t-elle ajouté.

Ces mesures ont été publiées un jour après que von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont rencontrés lors d’un dîner à Bruxelles. Après les pourparlers, ils ont souligné, une fois de plus, que « de très grandes lacunes subsistent » dans leurs négociations et ont promis de parvenir à « une décision ferme » d’ici le dimanche 13 décembre.

Que propose l’UE?

Aviation

Bruxelles déclare qu’un règlement devrait être introduit pour permettre la « fourniture de certains services aériens » entre les 27 États membres et le Royaume-Uni pour une durée de six mois, « à condition que le Royaume-Uni garantisse la même chose ».

Une autre mesure garantirait que « divers certificats de sécurité pour les produits puissent continuer à être utilisés dans les avions de l’UE sans interruption », ce qui empêcherait l’échouement des aéronefs de l’UE.

Connectivité routière

La Commission veut garantir que le transport routier de marchandises et de passagers par route ne sera pas perturbé pendant une durée de six mois, qui dépend du Royaume-Uni en fournissant «la même chose aux transporteurs de l’UE».

Pêche

Bruxelles soutient la création d’un cadre juridique qui accorderait aux navires de pêche britanniques et européens un accès réciproque aux eaux réciproques après la fin de la période de transition et jusqu’au 31 décembre 2021, « ou jusqu’à la conclusion d’un accord de pêche avec le Royaume-Uni – quelle que soit la date la plus proche « .