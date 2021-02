La Commission européenne a dénoncé mercredi la décision des autorités hongroises de suspendre la licence de la première radio indépendante du pays.

Cette décision « augmente les inquiétudes » concernant « la liberté et le pluralisme des médias » en Hongrie, a déclaré le porte-parole de l’exécutif européen, Christian Wigand.

« Nous avons exprimé nos préoccupations concernant la liberté et le pluralisme des médias en Hongrie dans des rapports sur l’état de droit. Le cas de Klubrádió ne fait qu’accroître ces inquiétudes », a-t-il ajouté.

Klubrádió quittera les ondes dimanche à minuit après qu’un tribunal a confirmé la décision des autorités des médias de ne pas prolonger sa licence de diffusion, a-t-il été annoncé mardi.

Cette nouvelle marque un nouveau revers pour les médias indépendants dans le pays, sous pression depuis le retour au pouvoir du Premier ministre Viktor Orban en 2010.

La Commission est « en contact avec les autorités hongroises pour garantir que Klubrádió puisse continuer à fonctionner légalement » mais est prête « à prendre des mesures si cela est possible et nécessaire », a averti le porte-parole.

La station commerciale de tendance libérale était l’une des seules voix d’opposition restantes à la radio en Hongrie.

Le président Andras Arato a dénoncé la décision de mardi comme « honteuse » et a déclaré à Euronews qu’il prévoyait de faire appel à la plus haute cour de Hongrie, la Curie, en promettant que ses médias continueraient en ligne et que les auditeurs étaient « enthousiastes ».

« Nous ne serons pas réduits au silence, et s’ils veulent aussi nous soutenir, nous essaierons de faire notre part pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur », a-t-il déclaré.

Klubrádió avait déclaré dans un communiqué que les efforts visant à révoquer sa licence avaient «pour but de faire taire toutes les voix critiques, et si possible, sous le couvert de la légalité».

Comment les autres ont-ils réagi?

Le personnel de la station s’est rendu sur les réseaux sociaux pour parler au public de la station après l’annonce de sa mise hors ligne.

Le rédacteur en chef Tamás Báder a écrit que la station deviendrait « silencieuse juste après la Saint-Valentin » mais a ajouté: « Si vous étiez inquiet, ne le faites pas, si quelqu’un peut être heureux, profitez-en! Nous reviendrons! »

Alors que la rédactrice et présentatrice Judit Bálint a demandé aux auditeurs de ne pas abandonner la station: « Klubrádió continuera sur Internet à partir de LUNDI (je l’espère seulement temporairement) .. Mais ce sera là, ne nous abandonnez pas !! »

Dans une déclaration la semaine dernière, l’Association nationale des journalistes hongrois a qualifié Klubradio de « le seul radiodiffuseur de service public restant en Hongrie dont le contenu n’est pas sous l’influence du gouvernement ».

« L’hégémonie des radiodiffuseurs pro-gouvernementaux augmenterait à 100% avec la mise au silence de Klubradio, ce qui serait totalement sans précédent en Europe », a ajouté le groupe.

En septembre, la chercheuse principale de Human Rights Watch, Lydia Gall, a qualifié les décisions concernant Klubrádió de «les dernières d’une longue série d’exemples des efforts du gouvernement hongrois pour freiner la presse indépendante et prendre le contrôle du paysage médiatique».

L’eurodéputé allemand Daniel Freund, qui a co-négocié le mécanisme d’état de droit pour les Verts au Parlement européen, a déclaré: « C’est la prochaine victoire de Viktor Orban dans sa croisade contre les médias indépendants en Hongrie … Les actions de Viktor Orban en Hongrie sont mettre en danger la démocratie dans toute l’Europe.

« Nous ne pouvons pas continuer à rester les bras croisés pendant qu’un système autoritaire est construit en Hongrie. »

La Hongrie est actuellement classée 89e sur 180 pays dans l’indice de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF). Il était 23e lorsque Orban est revenu au pouvoir en 2010.

Que se passe-t-il en Pologne?

Pendant ce temps, les médias indépendants en Pologne ont suspendu mercredi la couverture de l’actualité et d’autres programmes pour protester contre une nouvelle taxe publicitaire prévue qu’ils considèrent comme une tentative du gouvernement de droite du pays de saper la liberté de la presse.

Le gouvernement a déclaré que la taxe de «solidarité» permettrait de lever des fonds pour soutenir les finances de l’État gravement tendues par la pandémie de coronavirus. Mais 45 entreprises de médias ont signé une lettre disant qu’elles paient déjà de nombreuses taxes et que la taxe sur la publicité pourrait en pousser certaines à s’effondrer.

«Nous nous opposons fermement à l’utilisation de l’épidémie comme excuse pour introduire un autre nouveau fardeau exceptionnellement lourd pour les médias», ont-ils écrit alors que les sites Web et les écrans de télévision en Pologne étaient devenus sombres pendant 24 heures.

Gazeta Wyborcza, le principal journal du pays et critique libéral du gouvernement populiste, a qualifié la taxe publicitaire de «coup puissant porté à la liberté des médias». À la place des actualités habituelles sur sa page Web, il y avait un écran noir et un avertissement que si la taxe était adoptée, les lecteurs de la publication pourraient un jour perdre l’accès aux informations indépendantes.

Le diffuseur TVN, qui appartient à la société américaine Discovery Inc, s’est également joint à la manifestation. Les téléspectateurs qui se sont tournés vers la chaîne d’actualités TVN24 et d’autres chaînes n’ont vu qu’un écran noir et les mots « Votre programme préféré était censé être ici. »

Les États-Unis se sont joints à l’UE pour souligner mercredi leur soutien à la diversité des médias.

Le chargé d’affaires de l’ambassade américaine à Varsovie, Bix Aliu, a qualifié les médias libres de «pierre angulaire de la démocratie», ajoutant: «Les États-Unis défendront toujours l’indépendance des médias».

À Bruxelles, Wigand a salué la manifestation médiatique en déclarant: «Nous avons vu les écrans noirs.» La Pologne appartient au bloc des 27 nations.

«Nous attendons des États membres qu’ils veillent à ce que leurs politiques fiscales ou autres n’affectent pas le devoir de garantir un écosystème médiatique libre, indépendant et diversifié.

«C’est, bien sûr, d’autant plus important en période de pandémie, qui a durement frappé le secteur des médias.»