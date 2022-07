Bruxelles commente les allégations de contrebande d’armes en Ukraine — RT World News

L’UE n’a aucune raison de douter que Kiev gardera les armes hors du marché noir, a déclaré un haut responsable

Un haut porte-parole des affaires étrangères de l’UE a semblé écarter les inquiétudes des États membres selon lesquelles les armes fournies à l’Ukraine se retrouvaient sur le marché noir. Dans une interview publiée jeudi par un site d’information ukrainien, Peter Stano a déclaré que l’UE avait “aucune raison de ne pas faire confiance” Kiev sur la question.

Le média, Ukrinform, a demandé à Stano des commentaires après “des hypothèses spéculatives sont apparues” dans les médias occidentaux “sur le risque de contrebande d’armes fournies à l’Ukraine par des partenaires occidentaux”. Ukrinform n’a pas précisé à quels articles il faisait référence.

Mais le Financial Times a rapporté mardi que les États membres de l’UE étaient préoccupés par la localisation des armes. Le journal britannique a déclaré que les pays occidentaux souhaitent que l’Ukraine dispose d’un système plus robuste pour suivre les armes qu’elle reçoit pour combattre la Russie.

"Toutes ces armes atterrissent dans le sud de la Pologne, sont expédiées à la frontière, puis sont simplement réparties en véhicules à traverser : des camions, des camionnettes, parfois des voitures particulières", un responsable occidental a été cité par le FT comme disant. "Et à partir de ce moment, nous ne savons pas où ils se trouvent et nous n'avons aucune idée d'où ils vont, où ils sont utilisés ou même s'ils restent dans le pays."















Stano a déclaré à Ukrinform que l’armée de l’UE « l’assistance est soumise à des contrôles et à des garanties stricts, y compris après qu’elle a été fournie », et a exprimé sa certitude que Kiev gérait correctement les armes qu’il reçoit.

“Nous n’avons aucune raison de ne pas faire confiance au gouvernement ukrainien qui mène un combat pour défendre le pays et le peuple ukrainien contre un agresseur brutal”, il a été cité comme disant.

Les avertissements selon lesquels les armes envoyées en Ukraine pourraient se retrouver sur le marché noir sont venus d’organisations comme Interpol et Europol. Les responsables de la police de certains pays comme la Suède ont également évoqué le danger que représente le trafic d’armes en provenance d’Ukraine.

Selon une enquête de RT, des armes fournies par l'Occident comme le missile antichar à épaulement NLAW ou le "drone kamikaze" Switchblade sont facilement proposées par des trafiquants d'armes sur le Darknet.















Le responsable de l’UE a semblé aborder la question en accusant la Russie de les détourner.

“N’oublions pas que les livraisons d’armes à l’Ukraine sont une cible potentielle d’actions hostiles” par la Russie, a-t-il déclaré.

Lorsqu’il a été incité par le point de vente, Stano a semblé rejeter les préoccupations de contrebande comme rien de plus qu’une désinformation russe.

« Fondamentalement, tout ce qui sort du Kremlin et des ministères de la Défense et des Affaires étrangères est une propagande massive et très souvent de simples mensonges », il prétendait.

L’UE a jusqu’à présent fourni 2 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine par le biais de la facilité européenne pour la paix.