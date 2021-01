Margaritis Schinas, vice-présidente de la commission, a déclaré que des temps extraordinaires appelaient des mesures extraordinaires. – AFP

Les « passeports » de vaccins risqueraient de propager le coronavirus, a averti mardi le gouvernement, bien que la Commission européenne ait provisoirement soutenu l’idée.

Les dirigeants de l’UE auront leurs premières discussions sur les certificats de vaccination lors d’un sommet vidéo jeudi.

Le ministère de la Santé a confirmé que les passeports vaccinaux n’étaient pas envisagés en Grande-Bretagne car on ne sait pas encore si les vaccins vous empêchent d’être porteur.

Cela pourrait signifier que les touristes britanniques rateront leurs vacances dans l’UE parce qu’ils n’auront pas les certificats de vaccination, qui, selon la commission, pourraient être utilisés dans l’UE «et au-delà». Il est peu probable que la Grande-Bretagne accepte les certificats des citoyens de l’UE souhaitant se rendre au Royaume-Uni.

Bruxelles a déclaré que l’utilisation des certificats de vaccination pour permettre un plus grand nombre de voyages et de tourisme dans l’UE était «prématurée» à ce stade, mais laissait la porte ouverte pour que les plans soient repris à l’avenir.

«Nous pensons que le moment est venu pour ces certificats de vaccins d’être reconnus dans toute l’Union européenne, et même au-delà de l’Union européenne.» a déclaré Margaritis Schinas, vice-présidente de la commission.

M. Schinas a déclaré qu’il était «parfaitement imaginable que cela puisse ouvrir des voies à d’autres usages, notamment en facilitant les déplacements».

Mais les chefs d’État et de gouvernement de l’UE devraient accepter l’idée et suffisamment d’Européens devraient d’abord être vaccinés, a-t-il déclaré.

La commission a déclaré que les États membres devraient fixer des objectifs ambitieux pour vacciner au moins 80% des professionnels de la santé et des services sociaux et des personnes de plus de 80 ans d’ici mars 2021 et un minimum de 70% de la population adulte totale d’ici l’été.

Le bloc a commencé les injections il y a trois semaines et a jusqu’à présent approuvé deux vaccins – de BioNTech / Pfizer et de Moderna – et d’autres devraient bientôt suivre.

Mais son rythme de vaccination traîne derrière des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et les Émirats arabes unis.

Dans un coup d’œil à la Grande-Bretagne, M. Schinas a déclaré que l’UE avait opté pour «la sécurité d’abord» au lieu d’accorder une approbation d’urgence pour les vaccins comme le Royaume-Uni l’avait fait.

« Ce n’est pas une course entre pays mais une course contre la montre en Europe », a-t-il déclaré.

La commission a déclaré que l’UE accepterait les données minimales nécessaires pour le certificat de vaccination et s’assurerait qu’elle respecterait les lois sur la confidentialité des données d’ici la fin du mois de janvier.

L’approche commune pourrait être «étendue à l’échelle mondiale» en devenant un modèle pour les systèmes de certification de l’Organisation mondiale de la santé.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, dont le pays dépend du tourisme, a demandé que les certificats permettent aux personnes vaccinées de voyager librement en Europe.

D’autres pays, dont l’Allemagne, sont plus prudents, surtout après l’arrivée de la variante britannique sur le continent, et sont contre tout plan qui discrimine entre ceux qui ont le coup et ceux qui n’en ont pas.

La chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 États allemands devaient prolonger et resserrer un verrouillage partiel au-delà de janvier hier soir, alors que les craintes grandissent concernant les souches virales considérées comme plus contagieuses.

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a déclaré à Times Radio qu’il se sentait « optimiste » quant à la possibilité de voyager en 2021, et avait déjà réservé deux vacances d’été, dont un voyage en Italie en juin.