La Commission européenne a annoncé dimanche qu’elle accordait 3,5 millions d’euros d’aide humanitaire à la Bosnie-Herzégovine pour aider les migrants vivant dans des conditions «inacceptables» à la suite d’un feu de camp.

Bruxelles a déclaré que les fonds aideront les migrants et les réfugiés «confrontés à une catastrophe humanitaire» en finançant des vêtements chauds, des couvertures, de la nourriture, des soins de santé et de la santé mentale et un soutien psychologique.

Le camp de Lipa, dans le nord-est du canton d’Una Sana, a brûlé le 23 décembre alors qu’il était en cours de fermeture. L’installation avait été ouverte des mois plus tôt en tant que mesure de pandémie temporaire et n’était pas adaptée aux conditions hivernales rigoureuses car elle ne dispose ni d’égouts, ni d’eau courante, ni d’électricité.

900 des 1 400 anciens résidents du camp devaient être relogés dans des centres à travers le pays, mais on leur a dit de retourner au camp incendié le 30 décembre malgré les conditions glaciales. De plus, environ 1 000 personnes, dont des enfants, vivent dans des squats et des forêts à proximité du camp.

Le haut représentant de l’UE, Josep Borrell, a qualifié la situation en Bosnie-Herzégovine d ‘ »inacceptable » dans un communiqué de dimanche.

«Des logements à l’épreuve de l’hiver sont une condition préalable à des conditions de vie humaines, qui doivent être assurées à tout moment. Les autorités locales doivent rendre disponibles les installations existantes et fournir une solution temporaire jusqu’à ce que le camp de Lipa soit reconstruit en une installation permanente.

« Cependant, des solutions à long terme sont nécessaires de toute urgence. Nous exhortons les autorités à ne pas laisser les gens dans le froid, sans accès aux installations sanitaires au milieu d’une pandémie mondiale », a-t-il ajouté.

Les fonds viendront s’ajouter aux 4,5 millions d’euros déjà alloués par la Commission en avril et porteront l’aide humanitaire de Bruxelles aux migrants et aux réfugiés en Bosnie-Herzégovine à 13,8 millions d’euros depuis 2018.

Plus de 5 400 réfugiés et migrants sont actuellement hébergés dans des centres d’accueil temporaires en Bosnie-Herzégovine à la suite d’un afflux de personnes dans l’espoir d’entrer dans l’UE ces dernières années.

Un accueil de migrants à Bihac, près du camp de Lipa, a été fermé en septembre en raison de l’opposition locale.

Le tollé suscité par les conditions à Lipa a incité les autorités bosniaques à déployer des militaires pour installer des tentes le 1er janvier.