L’Union européenne a démenti les informations selon lesquelles son programme de vaccination à l’échelle du bloc contre Covid-19 s’effondrerait, ajoutant que l’Agence européenne des médicaments garantit l’efficacité et la sécurité de la stratégie de vaccination.

S’exprimant mardi, le porte-parole de la Commission européenne, Stefan de Keersmaecker, a déclaré que les pays individuels avaient le droit de rechercher leurs propres contrats d’achat de vaccins, mais a affirmé que la stratégie de l’UE se déroulait toujours comme prévu.

«Ce n’est pas que la stratégie s’est effondrée», de Keersmaecker a déclaré aux journalistes, mais a affirmé que les autorisations d’urgence de nouveaux vaccins Covid-19 par certains États membres étaient plus risquées que l’approche de l’UE.

«Pour nos vaccins, nous passons par l’Agence européenne des médicaments parce que nous voulons garantir efficacité et sécurité. Ce que les États membres font en plus de cela, c’est leur responsabilité ». il a noté.

Plus tôt mardi, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a annoncé son intention de rompre avec le programme d’achat de vaccins conjoint de l’UE afin de créer un vaccin Covid-19 de deuxième génération et d’explorer les options de traitement du virus.

Les membres du groupe ‘First Mover’, l’Autriche et le Danemark, « Ne dépendra plus de l’UE à l’avenir et travaillera avec Israël dans les années à venir pour produire des doses de vaccin de deuxième génération pour d’autres mutations de coronavirus et pour rechercher conjointement des options de traitement », Kurz a déclaré avant son voyage en Israël.

La Hongrie a également suivi sa propre voie, approuvant les vaccins de la Russie et de la Chine. Dimanche, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a été vacciné contre le virus à l’aide du jab Sinopharm de fabrication chinoise.

