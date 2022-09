Brute a étranglé la nouvelle mariée et l’a menacée avec une épée après l’avoir déplacée dans la maison de son ex

Une BRUTE a étranglé sa nouvelle épouse et l’a menacée avec une épée après l’avoir déplacée dans la maison de son ex-femme et de ses enfants.

Barry Beanland, 66 ans – qui vit maintenant en tant que femme – a également craché de l’alcool sur le visage de sa partenaire ougandaise Harriet Nalukenge, lui a attrapé la gorge et lui a serré le cou pendant l’attaque écœurante.

Barry Beanland – maintenant connu sous le nom de Triana Morrison – a été reconnu coupable

Le voyou a ensuite forcé sa femme terrifiée, 29 ans, à se cacher dans un placard après son calvaire chez eux à Dalmellington, Ayrshire.

Beanland, qui a épousé Mme Nalukenge six semaines après leur rencontre, a affirmé qu’il avait été victime d’une “escroquerie à l’immigration” et qu’il avait mis Mme Nalukenge dans une prise de tête “en légitime défense”, mais un chef de la loi a rejeté ses mensonges.

Beanland a confirmé à la demande de son avocat Quinton Muir qu’il souhaitait désormais être connu sous le nom de Triana Morrison.

Ayr Sheriff Court a entendu le couple se marier en décembre 2020 et quelques jours plus tard, la mère de deux enfants a emménagé dans son ancienne maison familiale.

Beanland a déclaré que les tensions avaient augmenté entre les jeunes mariés peu de temps après le départ de son ex-femme.

Le shérif Diane Turner a rejeté son plaidoyer de légitime défense et l’a reconnu coupable d’avoir provoqué la peur et l’alarme le 22 mai de l’année dernière, brandissant une épée et comprimant la gorge de sa victime.

La peine a été reportée pour les rapports.

