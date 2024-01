Brutalité de l’oppression : Ai Weiwei parle de Gaza, de la Chine et de New York | Arts et culture

« Le pouvoir a peur de l’art et des poètes », écrit Ai Weiwei dans Zodiac : A Graphic Memoir.

Il le saurait. L’artiste de renom est un ennemi notoire des pouvoirs en place, en particulier dans sa Chine natale, où les dirigeants du Parti communiste en sont venus à le craindre à un degré si féroce qu’il a enduré la prison, la torture et maintenant l’exil.

«Pourquoi le pouvoir a-t-il peur des arts», lui demande-t-il.

« Chaque forme de pouvoir solidifie ses fondements sur des conditions absolues, en mettant l’accent sur l’uniformité des pensées, des voies, des discours et des modèles de comportement », répond-il. « Cette uniformité constitue la condition préalable fondamentale à l’affirmation du pouvoir.

« À l’inverse, l’art et la poésie défient par nature les restrictions préétablies de l’existence humaine, s’aventurant dans des territoires inexplorés. Il s’agit, par essence, de tentatives de construction d’une nouvelle réalité, constituant un défi puissant et destructeur à l’autoritarisme. »

Zodiac est le dernier des nombreux défis posés par Ai au fil des décennies. Riche de métaphores, de réflexions philosophiques et de sagesse rebelle, le livre est « bande dessinée » au sens classique du terme – une œuvre de komikos dans laquelle la gaieté et le mythe, le commentaire et la critique se combinent, et la tragédie n’est jamais trop loin.

Ai y raconte toute une vie de lutte créative contre le pouvoir et la répression, depuis son enfance pendant la période politiquement tendue qui a suivi la Révolution culturelle chinoise jusqu’à ses premières incursions à l’étranger en tant qu’étudiant à New York dans les années 1980, en passant par son illustre carrière artistique et la réaction violente qu’elle a suscitée. Ne voulant pas céder à l’autocensure, Ai a enduré la destruction de ses studios de Pékin par les autorités chinoises, l’emprisonnement – ​​et finalement le besoin de fuir le pays une fois pour toutes.

Aujourd’hui, il est à nouveau confronté à la censure, cette fois sous la forme d’un spectacle londonien annulé en novembre dernier après avoir tweeté des critiques sur les relations entre les États-Unis et Israël au début de la guerre israélienne contre Gaza.

J’ai interviewé Ai par courrier électronique dans les semaines qui ont précédé la sortie de Zodiac (30 janvier 2024) dans le cadre d’une discussion qui portait sur ses nombreuses années de vie sous le péril politique, les intentions derrière la censure et l’oppression et l’importance de l’expression artistique.

Né dans un « système d’oppression »

Les mémoires d’Ai s’ouvrent sur une scène de son enfance dans la province reculée du Xinjiang en Chine, où sa famille a été forcée de vivre dans un terrier souterrain en raison de la persécution et de l’exil de son père – le célèbre poète Ai Qing – à la suite du Grand Bond en avant du pays. . La campagne de Mao Zedong visait à dynamiser le processus d’industrialisation dans la Chine agraire, mais ses conséquences furent la famine et une sévère répression contre les intellectuels perçus comme opposants à la vision de Mao. Dans Zodiac, Ai décrit comment sa famille a réussi à survivre à son bannissement souterrain dans le cadre d’une « étrange commune » où il a participé à un concours pour voir qui pourrait attraper le plus de souris. Ai a gagné, accumulant une collection de leurs queues.

« L’expérience de grandir dans un environnement intensément politisé au sein de la maison d’un intellectuel soumis à une répression et une oppression prolongées n’était pas différente de la vie des autres au cours de cette période en termes de vie matérielle », m’a-t-il raconté à propos de cette période. « À cette époque, tout le monde partageait l’expérience commune de vivre sous la peur omniprésente de la politique. »

Soixante ans plus tard, Ai ouvre Zodiac avec une scène entre père et fils dans laquelle le premier avertit le second d’éviter de lire.

Lorsque je l’ai interrogé à ce sujet, il a expliqué : « Dès mon plus jeune âge, j’ai été confronté à la discrimination et j’ai été témoin d’une société injuste, ce qui m’a amené à reconnaître que l’oppression politique n’émane pas uniquement de ceux qui sont au pouvoir ; au contraire, cela imprègne l’idéologie de chacun. Dans de telles circonstances d’oppression, les individus se conforment volontiers à la violence inhérente à la société, devenant ainsi des participants conscients du système d’oppression. Ce type de société laisse les victimes sans nulle part où se cacher, les exposant à des dangers sur tous les fronts.

Après deux décennies de vie dans une structure sociale orwellienne, Ai a décidé que ça suffisait.

« Personnellement, l’impact le plus visible de la Révolution culturelle sur moi a été la décision de quitter la Chine et de déménager aux États-Unis. À cette époque, je percevais la Chine comme une société anormale et dangereuse », a-t-il déclaré. « Avec le recul, après la Révolution culturelle, la Chine a connu des changements, passant d’une société intensément politisée sous l’autoritarisme prolétarien à une société politiquement autoritaire mais simultanément matérialiste et capitaliste en termes de style de vie. »

Comment c’était, je demande, de quitter de telles circonstances ?

« Les États-Unis dans les années 1980 me semblaient être une planète totalement différente », a répondu Ai. « Tout là-bas, tant dans le domaine matériel que spirituel, a rompu tout semblant de lien. Chaque nouvelle expérience se déroulait comme un monde entièrement nouveau. Si, dans une certaine mesure, j’ai atteint le summum de la liberté, d’un autre point de vue, je me suis retrouvé soumis aux contraintes les plus strictes.

Un jeune étudiant en art à l’étranger

Ai a passé plus d’une décennie aux États-Unis, étudiant à Philadelphie et à San Francisco avant de finir à New York. Là, il se lie d’amitié avec le poète Allen Ginsberg et découvre que le pays dans lequel il est venu n’est pas étranger à la brutalité. Lorsque la police a été filmée en train d’attaquer sans discernement des manifestants, des membres de la communauté et des journalistes alors qu’elle tentait de démanteler des campements de sans-abri lors du parc Tompkins Square en 1988. incidentAi se trouvait là, prenant des photos, alors qu’il photographiait sans relâche son séjour aux États-Unis.

Puis, après 12 ans, il a décidé de passer à autre chose.

« Il me semblait que j’avais déjà obtenu tout ce qui était possible pendant mon séjour là-bas, et la perspective de découvrir des expériences plus uniques me paraissait insaisissable. Poursuivre mon séjour aux États-Unis me semblerait être une perte de temps. À cette époque, mon père en Chine était malade, c’était donc une raison impérieuse pour rentrer et rester à ses côtés.

Engagement avec la condition humaine

À son retour en Chine, Ai a progressivement gagné en reconnaissance grâce à son travail, qui remettait en question l’ordre social dans son pays ainsi que de vastes injustices à l’étranger.

Pour sa pièce Han-Dynasty Urn de 1995 avec le logo Coca-Cola, par exemple, il a estampé un vase ancien avec l’emblème omniprésent de la marque, posant la question de l’effet croissant du consumérisme sur la culture chinoise. Son curateur de l’exposition F*** Off en 2000 présentait une multitude d’œuvres notoirement provocatrices, dont une qui pouvait ou non impliquer du cannibalisme. Puis, en 2007, Ai a réalisé l’une de ses œuvres les plus à grande échelle – Conte de fées – pour laquelle il a amené 1 001 touristes chinois de tout le pays à Kassel, en Allemagne, pour participer au festival d’art Documenta.

Le tremblement de terre de 2008 qui a dévasté la région du Sichuan l’a incité à lancer le Sichuan Names Project l’année suivante, ce qui a suscité la colère du gouvernement chinois en révélant sa dissimulation du nombre effarant de morts et en suggérant que la politique de l’État était responsable des infrastructures meurtrières. En 2010, Ai a engagé quelque 1 600 artisans chinois pour produire des millions de graines de tournesol en porcelaine fabriquées à la main dans une méditation sur l’individualité par rapport au collectif.



Avec une production aussi prodigieuse, je lui demande s’il a une prédilection pour certaines pièces en particulier. Y en a-t-il qu’il regrette rétrospectivement ?

“Mes soi-disant œuvres d’art sont toutes créées à partir de mes pensées et de mes émotions”, a répondu Ai. « Je ne regrette pas de les avoir créés. Ils reflètent authentiquement mes véritables sentiments et circonstances au cours de ces moments, intimement liés aux expériences de mon éducation. On ne nourrit pas de regrets pour sa propre croissance ; c’est une partie inhérente de soi, sans aucune possibilité alternative.

Réactions répressives

De toute évidence, les autorités chinoises ne partageaient pas l’enthousiasme d’Ai. Le projet du Sichuan en particulier a finalement suscité une réponse répressive.

« Le tremblement de terre du Sichuan m’a donné l’occasion d’approfondir le processus par lequel les individus parviennent à se préserver et à découvrir des vérités au milieu de bouleversements sociaux ou de catastrophes », explique Ai. « Parallèlement, cela m’a également plongé dans divers troubles et conflits avec le gouvernement. Mon implication proactive sur Internet, notamment en organisant du militantisme, a déclenché une réaction en chaîne de conséquences. Cela a marqué ma première incursion dans la forme de résistance la plus stricte au sein de la société dans laquelle j’ai grandi, m’empêtrant simultanément dans une myriade de défis de la vie.

Ces défis comprenaient la destruction en représailles des studios d’Ai à Pékin. Les bâtiments, ont déclaré les responsables, étaient « illégaux » pour de vagues raisons attribuées à une mauvaise planification.

« Alors que mes relations avec le gouvernement se détérioraient et que les conflits s’intensifiaient, mes deux studios ont été démolis l’un après l’autre », explique Ai. « Les raisons invoquées pour justifier les démolitions étaient absurdes et la manière dont elles ont été effectuées révélait un niveau de violence inquiétant. Cela s’est avéré une force aussi redoutable qu’un tremblement de terre, bien qu’avec une intensité accrue. Cette expérience m’a clairement exposé la vulnérabilité du gouvernement auquel j’ai été confronté et la nature impitoyable de la politique.

Peu de temps après, en 2011, Ai a disparu en prison. Pendant 81 jours, le monde a spéculé sur son état avant qu’il ne soit assigné à résidence. Ce confinement l’a marqué.

« Ma détention secrète m’a apporté au moins deux révélations cruciales », dit-il…