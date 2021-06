« Brutal »: le bagarreur ukrainien Kolesnyk se fait Aplatir après avoir exhorté son rival brésilien Pacheco à terminer sauvagement au PFL 6 (VIDEO)

Kolesnyk a fait signe à son adversaire à bras ouverts vers la fin du premier tour avant de charger vers Pacheco et de se balancer pour la vie.

Mais la Brésilienne a gardé son sang-froid et a parfaitement choisi sa place avec une combinaison de deux coups pour envoyer l’Ukrainienne s’écraser sur la toile.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Professional Fighters League (@pflmma)

Le KO a été chronométré à 4:48 du premier tour et a valu à Pacheco six autres points en saison régulière du PFL, à ajouter au même nombre qu’elle a ramassé lors d’un arrêt au premier tour de Julija Pajic lors de sa dernière sortie en mai.

Pacheco, 26 ans, a déclaré après sa dernière finale des temps forts qu’elle était déterminée à évincer la reine invaincue des poids légers du PFL Kayla Harrison lors des séries éliminatoires de cette année – vengeant la défaite qu’elle a subie contre l’Américaine en 2019.

« Je veux prendre la ceinture des mains de Kayla et devenir le plus grand nom de la division et du PFL », a déclaré Pacheco, a rapporté MMA Junkie.

La Brésilienne a amélioré son registre professionnel à 15-4, tandis que la malheureuse Kolesnyk a subi une quatrième défaite sur le spin et une seconde depuis qu’elle a rejoint la bannière du PFL.

« Whewwww c’était brutal ! » a écrit un fan en réponse au clip du KO sur la page Instagram du PFL.

« Pacheco vient d’envoyer Kolesnyk au pays du vent et des fantômes !!! Putain de merde !! » ajouté un autre.

Kolesnyk elle-même a tenté de faire preuve de courage alors qu’elle était du mauvais côté de la fin des commotions.

« Eh bien, c’était nul » l’Ukrainien a répondu à un message officiel du PFL de la séquence à élimination directe.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Professional Fighters League (@pflmma)

Dans un article plus long sur sa propre page Instagram, Kolesnyk a suggéré qu’elle avait au moins réussi à divertir en rejetant la prudence au vent.

« Au moins, j’ai gagné le cœur des gens et des gens », a écrit le trentenaire.

«Merci beaucoup pour le soutien, tant de gens m’envoient des SMS après le combat. Merci, cela signifie beaucoup pour moi.

« Eh bien @pflmma, je suis vraiment heureux de faire partie de votre histoire…

«Je déteste les combats ennuyeux. Aujourd’hui n’était pas ma nuit. Mais je suis toujours debout haha.

« Merci à mon adversaire. Honnêtement, j’aimerais me battre à nouveau avec elle. C’était un grand défi pour moi et j’aime ça.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Olena Kolesnyk (@kolesnyk.olena.ua)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Olena Kolesnyk (@kolesnyk.olena.ua)

Ailleurs sur la carte de vendredi soir à l’Ocean Casino Resort d’Atlantic City, la reine des poids légers féminins Harrison a prolongé son record d’invincibilité à 10 combats avec une victoire de routine au premier tour sur la vétéran belge Cindy Dandois.

Harrison, double médaillée d’or olympique en judo, s’est assurée que le combat n’allait pas au-delà du premier cadre en verrouillant un brassard et en forçant Dandois à abandonner avec 16 secondes restantes.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Professional Fighters League (@pflmma)

« Je suis tellement en avance sur toutes ces filles » Harrison a déclaré dans son interview d’après-combat.

« C’est le jeu des trônes et je vais être la reine. »

Dans les autres combats de la série des poids légers féminins, Mariana Morais a battu Kaitlin Young par décision partagée, tandis que Genah Fabian a arrêté Julija Pajic via TKO au deuxième tour de leur concours.

Fabian est maintenant à deux sur deux cette saison, tout comme Taylor Guardado, qui a battu Laura Sanchez par décision unanime.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Professional Fighters League (@pflmma)

Dans la forme actuelle, il est difficile de voir Harrison décrocher un autre salaire d’un million de dollars lors de la finale de cette saison, bien que Pacheco pourrait bien être la plus grande menace pour le règne de terreur de l’Américain dans le PFL.