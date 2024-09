Brusatol peut servir de traitement adjuvant potentiel pour l’adénocarcinome canalaire pancréatique

Annonce d’une nouvelle publication pour Acte matière médicale journal. La chimiorésistance à la gemcitabine (Gem) reste un obstacle important dans le traitement du carcinome adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC).

Nrf2, un facteur de transcription sensible au stress oxydatif, a été impliqué comme un contributeur clé à la chimiorésistance.

Des études antérieures ont démontré les effets antitumoraux du brusatol (BRT) dans la PDAC. Ici, nous avions pour objectif d’étudier l’efficacité du BRT pour améliorer la chimiosensibilité à Gem et d’élucider les mécanismes sous-jacents impliquant Nrf2. Des expériences de gain et de perte de fonction ont révélé que Nrf2 exacerbait la chimiorésistance Gem dans les cellules PDAC. De plus, le BRT a inhibé efficacement la prolifération des cellules PDAC et amélioré la chimiosensibilité aux Gem. Des investigations mécanistiques ont démontré que le BRT sensibilise les cellules PDAC à Gem en supprimant Nrf2 au niveau transcriptionnel. L’activation de Nrf2 a contrecarré les effets du BRT sur la chimiosensibilité. En revanche, un traitement combiné avec l’inactivation de Nrf2 et le BRT a démontré un effet inhibiteur plus puissant sur Gem. in vitro et in vivoindiquant ainsi la dépendance Nrf2 de l’action BRT.

Ces résultats mettent en évidence la capacité du BRT à améliorer la chimiosensibilité aux Gem en inhibant la signalisation Nrf2 dans la PDAC ; par conséquent, le BRT peut servir de traitement adjuvant potentiel pour la PDAC.