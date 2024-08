Brunswick Landing est la plus grande fuite de mousse anti-incendie du Maine depuis 30 ans

25 août — Personne ne sait quelle quantité de concentré de mousse anti-incendie toxique se trouve dans le Maine, où elle se trouve, ni si elle est stockée en toute sécurité.

Mais les responsables environnementaux de l’État savent que l’aéroport exécutif de Brunswick n’est pas le seul endroit où l’on utilise encore ce type de concentré chimique pour lutter contre les incendies, ni le seul endroit où la mousse a été déversée sur le sol, emportée dans les égouts ou les égouts pluviaux, ou déversée dans les ruisseaux et les mers.

Environ un quart du temps, ces rejets sont accidentels, le résultat d’un équipement cassé, d’un accident de formation ou d’un stockage inapproprié, sans incendie en vue, selon les registres du Département de la protection de l’environnement de l’État remontant à 10 ans.

Ce n’est qu’il y a deux ans que le Maine a adopté une loi obligeant les citoyens à signaler les déversements de mousse à l’État, de sorte que les registres de l’État avant cette date sont inégaux. Mais les registres fédéraux montrent que la marée noire de Brunswick de cette semaine est la plus importante déversement accidentel dans le Maine depuis que l’État a commencé à tenir des registres dans les années 1990.

Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement, la marée noire de Brunswick — 1 450 gallons de concentré de mousse filmogène aqueux mélangé à 50 000 gallons d’eau — est la sixième plus grande marée noire aux États-Unis depuis 30 ans, derrière d’autres en Floride, en Alabama, en Arizona (qui a connu deux marées plus importantes) et dans l’Ohio.

Les produits chimiques permanents contenus dans la mousse peuvent causer de graves dommages, même en petites quantités, a déclaré Jared Hayes, analyste politique principal chez Environmental Working Group, une organisation à but non lucratif du secteur de la santé à Washington, DC. Cela créera probablement un problème de contamination durable pour la région de Brunswick, a-t-il déclaré.

« Les voisins devraient s’inquiéter », a déclaré Hayes. « Donc oui, c’est un problème. C’est un problème assez important. »

Le groupe de Hayes surveille les déversements de mousse dans tout le pays, dont la majorité est liée à l’armée. L’aéroport de Brunswick se trouve sur le site d’une ancienne base de la marine américaine.

Selon les données de l’EPA, qui sont basées sur des informations recueillies par le Centre national de réponse des garde-côtes américains, 1 200 déversements de mousse anti-incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées toxiques, également connues sous le nom de PFAS ou produits chimiques éternels, se sont produits à travers le pays depuis 1990.

La mousse à formation de film aqueux, ou AFFF, est utilisée par les pompiers pour lutter contre les incendies de carburant de forte intensité dans les bases militaires, les aéroports civils, les terminaux pétroliers et les installations industrielles qui utilisent beaucoup de produits chimiques, comme les usines à papier. La mousse forme un film ou une couverture sur le feu, le privant de l’oxygène dont il a besoin pour brûler.

Selon l’EPA, la mousse anti-incendie est la source la plus courante de contamination chimique permanente aux États-Unis, mais les PFAS sont apparus en quantités infimes presque partout, des ours polaires de l’Arctique aux producteurs laitiers du Maine.

Le Maine a dû faire face à l’héritage agricole consistant à transformer les boues d’épuration contaminées par les PFAS en engrais, ce qui a conduit à ce que des centaines de champs agricoles et de puits dans tout le Maine soient testés au-dessus des niveaux de sécurité de l’État ou du gouvernement fédéral pour l’eau, le sol, la nourriture et le bétail.

Selon les autorités réglementaires fédérales, même des traces de certains PFAS sont considérées comme un risque pour la santé publique. Une exposition prolongée à des concentrations élevées peut provoquer le cancer. L’exposition à des stades critiques de la vie, comme dans la petite enfance, peut également entraîner des dommages qui changent la vie.

Pendant des décennies, les pompiers militaires et civils ont utilisé des mousses spéciales contenant des produits chimiques permanents, ou PFAS, pour étouffer les flammes intenses provoquées par les incendies de carburant. Bien que les fabricants ne puissent plus utiliser deux variantes de ces produits chimiques, de grandes quantités de mousses « traditionnelles » contenant des PFAS sont toujours disponibles.

La plus grande décharge d’AFFF jamais enregistrée aux États-Unis s’est produite lorsque la foudre a frappé un hangar de l’aéroport international de Melbourne Orlando, en Floride, en 1995, provoquant la libération par le système d’extinction d’incendie de 805 000 gallons de mousse composée de concentré et d’eau.

L’aéroport exécutif de Brunswick a également été le théâtre de ce qui avait été la plus grande fuite d’AFFF du Maine avant cette semaine. En 2000, à l’époque où la Marine exploitait encore une base aéronavale de 3 100 acres à cet endroit, une panne de courant a mis hors service un système d’extinction d’incendie, déversant 500 gallons de mousse. Tous les autres ont été récupérés, à l’exception de cinq gallons.

En 2019, un test régulier du système d’extinction d’incendie du Hangar 4 a mal tourné lorsque quelqu’un a oublié de fermer un drain qui aurait dû empêcher toute la mousse anti-incendie de pénétrer dans la conduite d’égout. Mais cet incident a entraîné le déversement de quelques dizaines de gallons, et non de dizaines de milliers.

Après la marée noire de la semaine dernière, les responsables du DEP ont estimé que Clean Harbors, une entreprise privée engagée pour contenir et nettoyer les dégâts, avait récupéré environ 6 000 gallons des 51 450 gallons de mousse et d’eau déversés. L’État attend les résultats des tests pour voir quelle quantité a atteint Harpswell Cove, à proximité.

L’État du Maine a déjà tenté de déterminer la quantité d’AFFF présente dans les réservoirs des camions de pompiers, dans les réservoirs des systèmes d’extinction ou même dans les placards de stockage. Mais une enquête menée auprès des casernes de pompiers et des « partenaires de l’industrie », notamment les aéroports, les terminaux de carburant et les usines chimiques, a été largement ignorée.

Selon les registres de l’État, seules 60 des 305 casernes de pompiers du Maine et huit des 20 partenaires industriels sont intervenus.

En 2021, le Maine a adopté une législation interdisant la vente ou la distribution de nouveaux AFFF contenant des PFAS, mais a prévu des exemptions notables pour les entreprises qui pouvaient prouver qu’elles étaient tenues par la loi fédérale ou par des contrats d’avoir la mousse de type traditionnel à portée de main, comme Bath Iron Works ou tout aéroport contrôlé par le gouvernement fédéral.

D’autres ont dû passer à des mousses anti-incendie sans PFAS, qui prennent un peu plus de temps à éteindre un incendie de forte intensité et nécessitent souvent l’achat de nouveaux systèmes de distribution. L’exemption accordée aux États devait disparaître si la Federal Aviation Administration ou l’armée américaine abandonnaient leur ancienne exigence en matière de mousse.

Les deux États ont depuis adopté cette mesure, mais la National Fire Protection Association, une organisation à but non lucratif qui établit les codes nationaux de sécurité incendie, n’a pas encore modifié ses exigences en matière de mousse anti-incendie pour s’y conformer. Le Maine adopte le code NFPA comme le sien, et Brunswick adopte et applique à son tour le code de l’État.

Cela signifie que l’aéroport exécutif de Brunswick ne pourrait pas passer à une mousse anti-incendie sans PFAS pour le moment, même s’il le voulait, selon le chef des pompiers de Brunswick, Ken Brillant. Il faudra quelques années au Maine, puis à Brunswick, pour rattraper son retard. D’ici là, un aéroport du Maine n’a pas d’autre choix que d’utiliser la mousse PFAS.

Certains législateurs de la région de Brunswick veulent changer cela, même si les fabricants de mousse avertissent que les nouveaux concentrés sans PFAS pourraient être tout aussi nocifs pour l’environnement aquatique que l’ancienne mousse. Si cela se produit, l’État devra toujours élaborer un plan d’élimination des milliers de gallons d’anciens concentrés de mousse qui restent.

Sur la base de chiffres d’enquête limités, la commissaire du DEP du Maine, Melanie Loyzim, estime qu’il faudrait 2 millions de dollars pour incinérer toute la mousse AFFF du Maine. C’est le plan pour la mousse AFFF qui sera récupérée après la marée noire de lundi : l’envoyer dans une installation d’incinération au Texas.

Mais Loyzim ne veut pas expédier la mousse sale du Maine vers un autre État pour qu’elle soit incinérée. Cela revient à se décharger de la responsabilité. Les PFAS incinérés retomberont simplement dans le sol (le sol du Texas, dans ce cas) et finiront par se retrouver dans les eaux souterraines, où ils pourraient s’infiltrer dans un puits résidentiel ou irriguer un champ agricole.

Elle préfèrerait faire comme le New Hampshire et envoyer le produit dans l’Ohio pour qu’il soit décomposé par de l’eau surchauffée, une solution écologique mais très coûteuse. Tout d’abord, ils doivent récupérer autant que possible les eaux usées de Brunswick, puis ils se concentreront sur la manière de s’assurer que cela ne se reproduise plus.

Copier le lien de l’histoire