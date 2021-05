Bruno Tonioli rentre d’Amérique au Royaume-Uni pour des entretiens clés avec des patrons de Strictly

LE JUGE Bruno Tonioli est retourné au Royaume-Uni depuis l’Amérique pour des entretiens clés avec les patrons de Strictly Come Dancing.

Les producteurs aimeraient que Bruno apparaisse en personne cette année mais il a déjà accepté de participer à la version américaine, Dancing with the Stars, qui est filmée en même temps.

Les restrictions de voyage de Covid ont rendu de plus en plus difficile pour le chorégraphe de 65 ans les allers-retours entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Bruno, qui possède un bloc de 2,5 millions de livres sterling à Los Angeles et un appartement à Maida Vale, dans l’ouest de Londres, n’était pas dans la salle de bal Strictly l’année dernière mais a fait plusieurs apparitions via un lien vidéo

Les patrons doivent aplanir ce à quoi la star italienne peut s’engager de manière réaliste avant d’offrir son salaire de 250000 £.

Le juge Motsi Mabuse, 40 ans, s’est inscrit pour la tournée scénique de la version allemande en novembre – qui se déroule en même temps que la série britannique est projetée.

Motsi, qui vit à Francfort, évalue également ce à quoi elle peut s’inscrire de manière réaliste.

Une source télévisée a déclaré: «Bruno est de retour au Royaume-Uni pour plusieurs mois et pendant ce temps, il travaillera sur son contrat Strictly. Il a également filmé un autre projet.

«Les patrons tiennent à ce que la série revienne autant que possible à sa gloire d’avant Covid avec un public en direct et aimeraient que le jury soit comblé.

«Ils espèrent pouvoir le faire fonctionner avec Motsi, mais c’est plus difficile avec Bruno.

Il est entendu que le juge en chef Shirley Ballas et Craig Revel-Horwood ont signé leurs contrats pour la série qui doit commencer en septembre.





« S’il ne peut pas être présent en personne, il refera des liens vidéo, mais ce n’est pas l’idéal. »

Les États-Unis ont été en grande partie fermés aux arrivées de voyages non essentielles en raison des bordures de Covid.

Il est entendu que la juge en chef Shirley Ballas, 60 ans, et Craig Revel-Horwood, 56 ans, ont signé leurs contrats pour la série, qui doit commencer en septembre.